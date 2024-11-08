Şehirdeki en yeni, en şık ocakbaşı

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İstanbul’un klasiklerinden Gümüşsuyu’ndaki Topaz bir süre önce kapanmıştı. Yerine bir ocakbaşı açıldı; adı, Tere. Burası şehrin en yenilerinden ve kısa sürede gözdelerinden olmayı başardı. Nedenlerinden biri Tere’nin yeme-içme sektörünün tecrübeli isimlerinden Gülin ve Yücel Özalp’in projesi olması. Bu projelerinde, zamanının en popüler mekânlarından Ma’Nâ’dan bildiğimiz Görkem Girav’la beraberler.

Bildiğiniz ocakbaşılardan değil burası. Şık ve modern bir mekân. İçeri girdiğinizde İstanbul manzarasına kapılıp gidiyorsunuz, sağ tarafınızda upuzun bir mangal var. Beyaz örtüler, loş ışık, şık dekorasyon ocakbaşı konseptini modernleştirmiş. Gece boyu sohbetinize eski Türkçe şarkılar eşlik ediyor. Ajdalar, Sezenler, Ferdi Özbeğenler…

Tere’ye biri vegan, diğeri Adanalı olan iki arkadaşımla gittim, yanımıza gastronomi yazarımız Ebru Erke de uğrayınca sofrada yemekten başka çok az şey konuşuldu. Bir veganla ocakbaşına gitme fikri Tere’de sizi korkutmasın; menüde vegan kebap var, uygun mezeler de oldukça fazla. Vegan olan arkadaşım daha önce farklı yerlerde tadına baktığı vegan denemelere kıyasla “Bu kebap yenilebilir” yorumunu yaptı. Merak edip tadına bakan Adanalı arkadaşım vegan kebabı çöçe (patatesli, bulgurlu köfte) benzetti. Siparişlerimizden içliköfte (180 lira), uykuluk (540 lira), közde soğan-sarımsak (220 lira), Antakya tahinli tarator (210 lira), kuru meyveli zeytinyağlı enginar (190 lira) favorilerimiz oldu.

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Adanalı olan arkadaşım haşlama içliköfteyi de çok beğendi; “İstanbul’da yediklerim içinde en iyilerden biri. Adana’da da böyle yaparlar. Dış harcına biraz et katılır, macun gibi bir kıvamı olur” dedi. Gerçekten de lezzetliydi, bir tane yetmedi, ikincileri istedik. Hemen her ocakbaşının menüsündeki ara sıcak soğan-sarımsak da genele göre farklıydı, içyağ katılarak hazırlanmıştı.

Ana yemeklerden Adana sipariş ettik, biraz aralıklarla iki defa geldi masaya, biri az pişmiş, diğeri kararındaydı… Başlangıçlar 180-280, salatalar 290-330, ara sıcaklar 180-540, kebaplar 480-800, tatlılar 240-450 lira arasında. Ocağın başında Ömer ve Remzi Sayın kardeşler var. Mezelerin tamamını Hataylı kadın şef Gökçe Eker hazırlıyor.

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Tere haftanın her günü 16.00-00.00 arasında açık. Gittiğim akşam kalabalık doğum günü kutlama masaları, kadın kadına gelenler, yabancı turistler masaları doldurmuştu. Bir kutlama için, iyi kebap yemek için, İstanbul manzarasına karşı güneşi batırmak için Tere’ye gidilir.

ALAÇATI’DAN ANCAK DÖNDÜ

Semtin demirbaşlarından Boop Kuruçeşme yazın Alaçatı’da geçiriyor sezonu. Yazı, kışı yok; Boop nereye giderse gitsin müdavimleri peşinden gidiyor, dolduruyor içerisini. Bir süredir İstanbul’daki mekânlarında tadilat vardı, sezon açılışını geçen hafta yaptılar. Berk Sunal setin başına geçtiği vakit coşturuyor herkesi. Cuma ve cumartesi geceleri yer bulmak çok zor, Rezervasyonlarını Instagram üzerinden alıyorlar. @boopkurucesme

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AH GECELER





◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Toprak Barış bu gece 23.00’te Hiema’da setin başında olacak. (0535) 018 72 24

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rez: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rez: @risenfallsuadiye

◊ DJ Serhat Yılmaz 13 Kasım Çarşamba 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rez: @nextdooremirgan

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◊ Derya Bedavacı 14 Kasım Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Serdar Ortaç 15 Kasım Cuma 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Ayta Sözeri 15 Kasım Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Dimitri Perdikaris 15 Kasım 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Seda Mete bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

7/24 YETMEZ

◊ Etiler’deki Chicki Boom sezon açılışını geçen çarşamba akşamı yaptı. Burada çarşambadan cumartesiye DJ performansları oluyor, bu gece setin başına LZ MC Can geçecek. @chicki.boom

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◊ Nispetiye’ye yeni bir canlı müzik mekânı açıldı, Nuit Blanche. Bu gece Ercan Saatçi sahnede olacak. Rezervasyon için: (0538) 413 49 40

◊ Hürriyet Seyahat yazarımız Saffet Emre Tonguç’un ‘Yerebatan Sarnıcı’nda Bir Gece’ turu 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleşecek. Saffet Emre Tonguç ile misafirleri saat 19.30’da buluşacak ve hava durumu seyrine göre Yerebatan Sarnıcı turundan hemen sonra Hipodrom ve Sultanahmet çevresi gezilecek. Kişi başı 2.250 lira. sacred7travel.com

◊ Il Cortile’de pazar brunch’ları başladı. 11.00-15.00 arasında gerçekleşen pazar kahvaltılarına canlı müzik performansı eşlik ediyor. (0212) 244 26 74