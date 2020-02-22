Şehirde tarım artık daha kolay

Mucizeler yaratmak mümkün!

Balkon bahçeciliğine başlarken dikkat edilecek en önemli nokta, toprak ısındıkça bitki sayısını artırmak. Örneğin fesleğen, nane, maydanoz, roka ve biberiye gibi aromatik bitkiler bunun için ideal.

Marketten aldığınız bitkilerin canlı bir dalını bir bardak suya koyup kök salmasını bekleyebilir (tabii belli aralıklarla suyu tazeleyerek) ya da pakette satılan tohumları kullanabilirsiniz.

Aromatik bitkiler çoğunlukla küçük topraklarda hızla büyür. Pencere önündeki bir saksıda bile yetiştirebilirsiniz.

Yeşillenen bitkilerinizi yemeklerde kullanırken uçlarını koparmaktan çekinmeyin çünkü siz kopardıkça alttan filiz verir, büyüyüp gelişirler. Dış ve iç mekân kullanımına uygun saksı çeşitlerinin fiyatı 3 liradan başlayıp büyüklüğüne ve malzemesine göre artıyor.

Başlamadan önce mutlaka Eminönü’ndeki bitki dükkânları, yapı marketler ve farklı semtlerdeki fidanlıklara uğrayın.

Sadece bahçeye çıkmak bile çocukları çok mutlu ediyor



İstanbul Permakültür Kolektifi ne zaman kuruldu? Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Permakültür 70’li yıllarda bulunan bir tasarım yöntemi. Adı, permanent (sürekli) ve culture (kültür-tarım) kelimelerinden türetilmiş. 2013’te arkadaşım Seda Ergazi ile birlikte Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna katıldık. Sürekli bir kültür-tarım için birey olarak şehirlerde yapılabilecek şeylere odaklandık. Yüzlerce atölye ve eğitim düzenledik. Bunların bir kısmı permakültür, bir kısmı kendi kendine yeterlilik atölyeleri. Danışmanlık ve okullarda çocuklarla çalışmalar da yapıyoruz. Müfredatını kendimizin oluşturduğu ‘Doğa ve Çocuk’ adında bir ders veriyoruz.

Doğanın hâkimi değil bir parçasıyız

Gündeminizde hangi eğitimler var?

Bu ay zeytinyağı üzerine bir eğitimimiz olacak. Eğitim sonunda tadım da yapacağız. ‘Arıdan Gelen Şifa’ eğitiminde arı ürünlerini sağlıklı biçimde nasıl üretiriz, hangi ürünleri ne için kullanabiliriz bunun üzerinde çalışacağız.

1 Mart’taki ‘Aromaterapi Mutfakta’ eğitiminde şifalı aromatik yağların mutfakta nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Peynir atölyesinde hellim yapacağız. 7-8 Mart’ta herkese açık ‘Permakültüre Giriş’ kursumuz var.

14 Mart’ta Emine Boyner Kürşat ile özellikle çocukların şifalanacağı çaylar, macunlar yapacağız.

Bu eğitimler kimlere hitap ediyor? Dersleri kimler veriyor?

Eğitimlerimiz çok çeşitli olduğu için özel bir kitle yok. Tüm atölye ve eğitimleri biz tasarlıyoruz, içeriğini katılımcılarımızdan gelen istekler doğrultusunda eğitmenimizle birlikte belirliyoruz. Eğitmenlerimiz genel olarak permakültür tasarım kursundan mezun olmuş ya da konuyla alakalı kişiler.

Şehirliler için bütün zorluklara rağmen yine de doğal yaşamdan kopmama umudu var mı?

Neden olmasın! Doğal yaşamı tanımlamak, betonların arasında yeşili bulmak gerekiyor. Haklarımızı korumak da bunun bir parçası; balkonumuzda, camımızın önünde bir şeyler yetiştirmeye çalışmak da... Doğanın hâkimi değil parçası olduğumuzu anlamalıyız. Bostanlarımıza, ormanlarımıza, korularımıza sahip çıkalım ki çocuklarımız “Karpuz ağaçta mı yetişiyordu?” sorusunu sormasın! Çim bahçeler yerine yenebilen bahçeler kuralım ki doğal afet kapımızı çaldığında birbirimizi yemeyelim!

Belki bir gün

belgeseli de çekilir

Eğitimler nerede gerçekleştiriliyor?

Şu anda Moda’da Atölye Familia’da ve Bahçeşehir’de Ebruli Doğal Bakkal’da devam ediyor. Ayrıca isteyen kurum ve kuruluşlara şirketiçi eğitimler de düzenleyebiliyoruz. Fiyatlar 200-250 lira aralığında.

Nasıl geri dönüşler oluyor?

Öyle güzel geri dönüşler var ki belki de bir gün bunların belgeselini çekmek kısmet olur. Öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamaya devam ediyorlar. Çocuklar inanılmaz deneyimler yaşıyor. Sadece bahçeye çıkmak bile onları çok mutlu ediyor!





Uygulamalı atölyeler

Minicik balkon, cam önü de yeter

Kokopelli onarıcı şehir çiftçiliği üzerine tasarım ve danışmanlık hizmeti veren, ekoloji odaklı eğitim ve atölyeler gerçekleştirilen bir öğrenme ve deneyimleme alanı. “Evlerimizde kendi gıdamızı yetiştirmek için büyük alanlara ya da bahçelere ihtiyacımız yok. Minicik bir balkon, bir cam önü bile yeterli” şiarıyla yola çıkmışlar.

Permakültüre giriş, kompost yapımı, kent bahçeciliği, saksıda bostan, bütüncül yönetim, ekolojik mimari, doğal tavuk yetiştiriciliği, sıfır atık, soğuk yöntem sabun ve doğal temizlik gibi atölyelerin yanı sıra daha sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeye yönelik fermente turşu, kefir, kombucha, ekşi mayalı ekmek yapımı gibi atölyeler yapılıyor. Ek olarak her ay toprak, arıcılık, iklim değişikliği, permakültür gibi konu başlıklarında sohbetler gerçekleştiriliyor.

Mekânda yaptıkları dışında, okullarda ve kurumlarda da atölyeler yapıyorlar. Atölyeler için malzeme gerekmiyor. Uygulamalı atölyelerdeyse tüm malzemeler Kokopelli Şehirde tarafından sağlanıyor.

Ev bostanına ilk adım

Başlangıç seviyesindeki bu atölyeden ev bostanınızın ilk adımını atmış olarak dönebilirsiniz. Gözlem ve konumlandırma, toprak özellikleri ve toprağı zenginleştirme (kompost), küçük alanlarda yetiştiricilik; neyi, ne zaman, nereye ekmeli; tohumun yolculuğu, tohum seçimi, tohum çimlendirme, tohum alma-saklama; fideleme ve şaşırtma gibi birçok ders var.

Çiftçiliğe giriş

Katılımcılar atalık tohumla sebze yetiştiriyor



‘Bahçeciliğe Giriş’ ve ‘Uygulamalı Kent Bahçeciliği’ eğitimleri Buğday Derneği’nin deneyimli ekibi tarafından veriliyor. Şehirdeki apartman dairesinde saksıda, balkonda, terasta veya evinin ufak bahçesinde kendi gıdasını yetiştirmek, kompost yapmak ve bu konuda temel bilgileri edinmek isteyen herkes katılabilir.

◊ Gerekli malzemeler dernek tarafından hazırlanıyor. Uygulamalı eğitimde bahçede yükseltilmiş sebze yatakları hazırlanıp ekim-dikim yapılıyor.

◊ Eğitimlerin teorik kısmı ofiste, uygulamaysa derneğin bulunduğu apartmanın bahçesinde veya zaman zaman başka bahçelerde yapılıyor. Katılımcılar atalık tohum ve viyollerle, tohumlarını çimlendirerek evlerinde sebze yetiştirmeye başlayabiliyor. Elde ettikleri ürünlerin tohumlarını saklayarak gelecek sene bunları tekrar çimlendirebilir, paylaşabilir ve atalık tohumlarımızın soyunun devam etmesine yardımcı olabilirler. Kompost kurabilir ve bundan sonra gıda atıklarını toprağa dönüştürebilirler.

◊ Bahçeciliğe giriş dernek üyelerine 200, üye olmayanlara 275 lira. Uygulamalı kent bahçeciliği eğitimiyse dernek üyelerine 400, üye olmayanlara 475 lira. (0216) 349 99 33



Taksim’de tarım

Öğrenciler de emekliler de var



“İstanbul’un göbeğinde ekip biçebilir, sağlıklı bir şeyler yiyip içebilirsek İstanbul’un her yerinde gıdamıza ve çevremize sahip çıkabiliriz” düşüncesiyle yola çıkmış EkBiçYeİç. Burada mutfağa, atıksız yaşama, kent bahçeciliğine dair farklı altbaşlıklarda eğitimler veriliyor. Katılımcılar arasında öğrenciler, beyaz yakalılar ve emekliler var. Atölyeye göre kullanılacak malzemeler katılımcılara mekân tarafından sağlanıyor. Eğitimler Taksim’deki restoranda ya da havaya göre bahçede veriliyor. Yakında Kurtuluş’taki yeni yerlerinde de çalışmalara başlayacaklar. Fiyatlar atölyeden atölyeye değişiyor. (0212) 293 52 42

Alternatif eğitimler veriliyor

◊ Yeryüzü Derneği: Derneğin kent bahçeleri, permakültür atölyesi, takas şenliği, tohum, tarım ve çevreyle ilgili dönem dönem farklı çalışmaları oluyor. Takipte kalın: www.yeryuzudernegi.org

◊ Malva Permakültür Çiftliği: Silivri’de yaklaşık 150 yıldır çiftçilik, 20 yıldır da organik tarım faaliyetlerinin sürdüğü bir ekolojik restorasyon projesi. Permakültür ve şehirde ekolojik yaşama ilişkin eğitimler de veriliyor. Eğitimlerin yanı sıra gönüllülük programına katılabilir ve en az 10, en çok 60 gün orada kalarak çiftçilik deneyimi yaşayabilirsiniz. www.malvapermakultur.com

◊ Komşuköy: Burada üyelerin katılabildiği uygulamalı çiftçilik atölyeleri yapılıyor. Ayrıca aylık üyeliklerle, hasadı olan mevsim sebze ve meyvelerini evinize sipariş edebiliyorsunuz. Geleneksel hobi bahçeciliği dışında online platform üzerinden kendi doğal besinlerinizi yetiştirebilme imkânınız da var. www.komsukoy.com

Belediyelerde

neler oluyor?



Beykoz, Küçükçekmece, Arnavutköy, Beylikdüzü, Üsküdar, Antalya, Kayseri gibi bazı belediyeler sakinlerine bu konuda farklı imkânlar sunuyor. Siz de bağlı olduğunuz belediyeyle temasa geçip atölye çalışmalarına katılabilir, ücretli ya da ücretsiz tahsis edilen (noter huzurunda çekiliş yapan da var!) hobi bahçelerindeki dönemlik parselinize kavuşabilirsiniz.