Şehirde sezon finali

Yeme-içme ve eğlence hayatının gidişatına ilişkin genel gözlemimi özetleyerek başlayayım yazıya: Yeni mekânlar açılıyor, klasikler kendini güncelliyor; herkes müdavimini hem memnun etmeye hem de şaşırtmaya çalışıyor. Ama kabul edelim, bu devirde mekân işi hiç kolay değil, sürekliliği yakalamak zor, bir anda parlayıp aynı hızla unutulan çok yer var. Gece kuşlarının alışkanlıkları da son yıllarda değişiyor. Fiyatlar malum, almış başını gitmiş durumda. Haftanın üç-dört gecesi dışarı çıkanlar artık gün sayısını azaltıyor, müdavimi olduğu mekâna gidip ‘garanti eğlence’ arıyor. Peki, 2025’te gece hayatında başka neler oldu? Ocakbaşı furyası şehri adeta ele geçirdi. Tersane İstanbul yeni açılan mekânlarıyla oldukça hareketliydi. Nişantaşı’nın Müştemilat’ı Arnavutköy’e geçti. Etiler’de açılan Cozy ise gece hayatındaki dengeleri epey değiştirdi.

EĞLENCE

◊ Altın Saatler, Harbiye’deki Ev’in yerine geçti, çok tuttu. Yaz aylarında da Pera’daki Klein Garten’daydı. Öyle sevildi ki; Alaçatı’da da Altın Saatler açıldı. Ayrıca yaz boyunca Bodrum, Adana, Ankara, şehir şehir gezdi. Kıvanç Kasar’ın şovuyla DJ seti birleşince kapıda kuyruklar oluştu.

◊ Nişantaşı’nın Müştemilat’ı İstanbul’da verdiği ‘moladan’ sonra yeni yerinde, Arnavutköy’de açıldı. Müdavimleri mekânı doldurmaya devam ediyor.

◊ Mezkla ve Beca komşu oldu. Mezkla’da hoşuma giden şey, üst katındaki Hi-Fi bardı. Yani asıl odak iyi müzik dinlemek burada. Dünyada da popüler olan ‘listening room’ trendini İstanbul gece hayatına kazandırdı Mezkla. Beca’ysa bu sezon da çok başarılıydı, çarşamba günleri sunduğu açık büfe öğle yemeği konsepti çok popülerdi.

◊ Bu sezon en çok beğendiğim yerlerden biri, gece kuşlarının mutlaka bir defa yolunun düştüğü Etiler’deki Cozy’ydi. Emrah Gencer ve Hüseyin Kılıç’ın ortak projesi yemek üstü eğlence arayanların adresi haline geldi.

◊ Klasiklerden Cahide Palazzo ve Cahide Alaçatı’da Özcan Deniz, Gülşen, Yıldız Tilbe ve Derya Bedavacı’nın programları doldu taştı. Teoman, Kıraç ve Zeynep Bastık gibi süpriz isimler de mikrofonun başına geçti.

◊ Yaz sezonunda The Stay Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp de sayfiyeye taşındı. Alaçatı’da Bengi Apak ve Sarp Apak’la Melikşah Altuntaş’ın sahnede olduğu geceler tıklım tıklımdı. Komedi Kulüp’ün üçüncü durağı Bodrum’daki Sayfiye by The Stay’di.

◊ Esnaf, Alaçatı’daki 10’uncu yılını kutladı. Eğlencesiyle, müdavimleriyle iyi bir sezon geçirdi -dile kolay 10 yıl- yeni yaşının hakkını verdi. İstanbul’da, Maslak 1453’teki dükkânıysa kapandı.

◊ Komşunun yani Yunanistan’ın eğlencesi ayağımıza geldi. Bodrum’a OPA, Çeşme’ye Damaris ve Yialos Alaçatı açıldı.

YEME-İÇME

◊ Anadolu Yakası’nda Plaj Yolu’ndaki Pigalle’in adresi değişti, menüsü yenilendi, atölyeler, öğle yemeği etkinlikleri, piyano dinletileri derken çok sevildi.

◊ Kuruçeşme yine popülerliğini sürdürdü. Yeni mekânlar da açıldı; misal Pantheon. Ben gitmedim ancak gidenlerden duyduğum kadarıyla müdavim oluşturacak bir kitle yakalayamadı. Evet, yer bulmak zor belki ama anlaşılan ilgi sosyal medya etkisinden ibaret...

◊ Rebeka ve Why Not? da Kuruçeşme’yi kendine adres seçti. Gece hayatının tecrübeli isimleri Ercan Gümüşkaya, Cihan Saylam, Nedim Binler ve Kadir Alkan semtin ‘gizli’ eğlenceli bahçesini yarattılar.

◊ Yıl boyunca ocakbaşı konseptinde birçok yerle tanıştık. Korto İstanbul’un terasındaki Carla, Güzel Kuruçeşme Ocakbaşı oldu. Arnavutköy’e TAM Ocakbaşı, Vadistanbul’un karşısına Çıra Ocakbaşı açıldı, Maslak 1453’ün içindeki Acolar çok sevildi. Bu trend uzun süre devam edecek gibi görünüyor.

◊ Tersane İstanbul yeme-içme, eğlence hayatına hızlı girdi. Mykorini Yunan usulü eğlence arayanların adresiydi. Ama Tersane’nin asıl alameti farikası açık ara Mondaine de Pariso. Paris’in ruhunu yaşatan atmosferiyle kısa sürede çok sevildi.

◊ Bodrum’dan devam edelim... Maslak’taki Ahmet Ustam ocakbaşı trendini sayfiyeye taşıdı, artık Türkbükü’nde de şubesi var. Hemen her gecesi doluydu, mekânın raconuysa ocakbaşından kalkıp içindeki Barınak’ta geceye devam etmekti.

◊ Alaçatı Çamlık Yol’a yani eski Roop’un yerine İstanbul’dan transfer Arada Meyhane açıldı. Sezonun yenilerindendi, Mustafa Aksakallı’nın mekânı yine yazın popüler duraklarındandı. Arada Meyhane’den çıkan Boop’un yolunu tuttu.

◊ Alaçatı’nın bir diğer yenisi Fontanella bir İtalyan restoranı. Çok şık bir avlusu var, lezzetli yemekleriyle sevildi.

AH GECELER

◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Bengü bu gece 22.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Özgür Cankardeş 30 Aralık Salı 22.00’de Corridor Pera’da setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Hakan Altun 31 Aralık Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 2 Ocak Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de sahneye çıkacak. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Ayta Sözeri bu gece 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

7/24 YETMEZ





◊ Maslak 1453’ün içindeki Acolar Ocakbaşı’nda her pazar ‘Arabeskebap’ geceleri yeniden düzenlenmeye başladı. Fonda arabesk şarkılar, ateşin üzerinde kebaplar, alın size ‘mis’ gibi bir pazar.

◊ Çarşamba günü yılbaşı... Son dakika plan yapma alışkanlığı olanlara bir önerim var. The Marmara Taksim’in 20’nci katındaki Okra’yı çok severim. Yılbaşı gecesine özel bir program hazırlamışlar. Şef Mert Yalçıner ve ekibinin hazırladığı menü servis edilecek. 22.15’te canlı müzikle başlayacak, gece DJ performansıyla devam edecek. Henüz plan yapmadıysanız Okra’yı seçenekler arasına alın.

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketi günübirlik geziler düzenliyor. Özellikle İstanbul gezilerine göz atın mutlaka. 10 Ocak’ta ‘Mois Gabay Eşliğinde Çatılarıyla Kapalıçarşı’ turu var. 10.00’da Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nde buluşmayla başlayıp Büyük Valide Han gezisiyle sona erecek. Tura katılım bedeli 2.950 lira. Ayrıntılı bilgi için: istanbultukenmeden.com