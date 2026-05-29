Şehirde perdeyi kapatıyoruz...

Bayramla birlikte sahiller canlandı, şehir hayatındaysa sezon artık kapanıyor. Kış boyunca yeni açılan mekânların yolunu tuttum, tabii müdavimi olduğum klasiklerden de vazgeçmedim. Peki, sezon nasıl geçti, yeme-içme, eğlence hayatında neler konuşuldu?

Öncelikle şunu söyleyebilirim; kış boyunca gece kulüplerine yönelik süren polis operasyonları nedeniyle eğlence hayatı daha sakindi. İşini iyi yapan, düzenini oturtmuş mekânlar bu sakinliğe rağmen kendi rutininde yoluna devam etti. Bu süreçte Bebek Otel By The Stay kapatılan adreslerden oldu.

Yeniler sevildi

◊ Kuruçeşme son birkaç yıldır altın çağını yaşıyor. Rebeka ve Why Not? bu sezon kapılarını açtı. Ercan Gümüşkaya, Cihan Saylam, Nedim Binler ve Kadir Alkan’ın imzasını taşıyan mekânlar, Kuruçeşme’nin eğlenceli bahçelerindendi.

◊ Yine Kuruçeşme klasiklerinden Goose No.25 kapandı. Yerine restoran ve bar konseptini bir araya getiren Dandy geldi. Yanı başındaki canlı müzik mekânı Minibar da örneklerinin en iyilerindendi.

◊ Nişantaşı’nın gözbebeği, canımız Müştemilat kapanmıştı, Arnavutköy’de yeniden açıldı. Sibel Tepe’li canlı müzik geceleri yine sabahlara uzandı.

◊ Suadiye’ye Japon mutfağını getiren Little Pika da yeni adreslerdendi.

Şarkılar birlikte söylendi

◊ Canlı müzikte geçen sezonun öne çıkan iki yeni adresinden biri Alaçatılı Perde Arkası oldu. Etiler’deki Nuit Blanche’ın yerine geldi ve kısa sürede sevildi. Diğeriyse Caddebostan’daki Rue Live’dı.

◊ Korto, Rise n’ Fall ve Terzi de her zamanki gibi gece hayatının enerjik sahneleri arasındaydı.

Şov zamanı

◊ Klasiklerden Cahide Palazzo, yine ‘sold out’ geceleri, şovları, tabakları, yıldız isimleri ve ihtişamlı sahnesiyle konuşuldu.

◊ DJ partileri içinde açık ara favorim Harbiye’deki Altın Saatler’di. Kıvanç Kasar’ın çılgın performansı sezona damga vurdu.

Sıra geldi Nişantaşı’na

◊ Son birkaç aydır Nişantaşı oldukça hareketli. Lips Wine Bar, Tango Cash ve Recolte Semt Meyhanesi’nin yerine açılan Dama’yla semtin popülaritesi yeniden arttı.

◊ Tersane İstanbul’da Mikonos usulü eğlence arayanların adresi Mykorini oldu. Mondaine de Pariso da Paris ruhunu taşıyan havasıyla çok sevildi.

Asmalı ruhu ayakta

◊ Yeni adreslerle Asmalı’ya ‘taze’ bir heyecan geldi. Bağ Pera’da şarap tadımları yapıldı, Supermarket’ta partilendi. Şef Mustafa Otar’ın Kontuar Pera’sıyla Maksut Aşkar ve Esen Hünal’ın Todos Los Dias’ı da kısa sürede dikkat çekti.

Her yer ocakbaşı

◊ Emirgân’ın klasiklerinden La Boom gece hayatına veda etti. Yerine Par Ocakbaşı geldi.

◊ Arnavutköy’e TAM Ocakbaşı açıldı; ilk günleri oldukça hareketliydi ama sonrasında biraz sakinledi. Vadistanbul’un karşısında açılan Çıra Ocakbaşı’nda yediklerimin tadı hâlâ daha damağımda.

◊ Beca’ya komşu Mezkla kapandı. Yerine Maslak’taki Ahmet Ustam yeni şubesini açtı.

◊ Armutlu’dan bildiğimiz Ahmet Usta’nın Kebapçı Beko’sunun yeni şubesi de artık Göktürk’te.

Ah geceler

◊ Özcan Deniz seyirciyle bol bol sohbet de ettiği programıyla bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Cem Pilevneli bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Begüm Obiz 3 Haziran Çarşamba gecesi 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Murat Dalkılıç 5 Haziran Cuma 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

7/24 yetmez

◊ Şehirden çok uzaklaşmadan ‘kaçmış’ gibi hissetmek isteyenlere bir öneri; Büyükada’daki Splendid Palace Hotel açık havuz sezonuna başlıyor. Güneşlenmek, deniz havası almak ve bir günlüğüne şehirden kopmak isteyenler için iyi bir alternatif.

◊ Türkbükü’ndeki canlı müzik mekânı Barınak’ta sezon boyunca mekânın demirbaş solistleri sahnede olacak. Yarın gece saat 00.30’da Serra Erkoç mikrofonun başına geçecek.

◊ Suadiye’ye yeni bir mekân daha kapılarını açtı: Manzé İstanbul. Gidenlerden duyduğum kadarıyla yemekleri başarılı, şık bir havası var, kokteylleri de iyi. Yeni yer keşfetmek isteyenlerin radarında olabilir. Yalnız mekân pazartesi günleri kapalı.