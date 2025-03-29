Şehirde kalanlara...

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Bayram tatillerinde İstanbul’da olmayı çok severim çünkü sokaklar nispeten sakin, yollar trafiksiz olur. Önümüzde şehrin tadını çıkarabileceğimiz günler var. Ben buralardayım, listemde de görmediğim ve çok merak ettiğim iki mekân beni bekliyor: Bebek’teki, şehrin en yeni balıkçısı Paraliaki ve Kuruçeşme’deki Pantheon. Bu arada şanslıyız; havalar da bahara yakışır olacakmış, İstanbul’da güneş yüzünü gösterecekmiş. Rahat rahat sahilde yürüyüş yapabilir, Prens Adaları’nı da gezebiliriz. Birkaç önerimi daha sizlerle paylaşayım...

◊ Yeşilyurt’taki Röne Park’ta kahvaltı yapın. Restoran bölümüne dışarıdan börek, poğaça, simit götürebiliyorsunuz. Böreği Yeşilyurt Çarşı’daki Çağdaş Börek’ten, simidi Yeşilköy’deki Sarı Ekin Simit Evi’nden alın. Hazır oralardayken Yeşilköy’deki Michetta Bakery’ye uğrayın, semtin en yenilerinden. Tatlı, tuzlu çeşitli kruvasanları çok güzel. Ayrıca Serbesti Caddesi’ndeki Ciao Matcha Bar da yeni açıldı, matcha çılgınlığı buraya da uğradı. Son olarak kamp sandalyenizi alıp denizin dibine kurulun, sayfiyedeymiş gibi günü batırın.

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◊ Sarayburnu Aile Çay Bahçesi eski nostaljik havasından çıktı, ‘havalı’ bir çay bahçesi oldu. Koca heykeller, şık masalar... Çay molası için uğrayın.

◊ Bebek’te üç-beş tur atın. Lucca bir klasiktir, geleni geçeni seyretmek, kapı önündeki kalabalıkta sosyalleşmek eğlenceli olabilir. Ayrıca son zamanlarda ismini sıkça duyduğum Bebek Otel’e açılan balıkçı Paraliaki de listenizde olabilir, ben henüz gitmedim ama benim de bayram için listemdeki mekânlardan biri.

◊ Eğlenmek istiyorsanız Kuruçeşme’ye gidin. Sahil yolu boyunca yan yana sıralanan barlara uğ-

rayın. Scatola, Goose No.25, Minibar. Bir şeyler için yol üstünde sosyalleşin... Geceyi uzatıp sabaha bağ-

lamak isterseniz tabii ki Korto’ya uğrayın, bayram boyunca her gece canlı müzik var. Pantheon da radarınızda olsun, Kuruçeşme’nin yenilerinden. Burası bir restoran, gecenin ilerleyen saatlerindeyse gece kulübüne dönüşüyor. Gidenlerden duyduğum kadarıyla eğlencesi de yemeği de başarılıymış...

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◊ Etiler’deki Cozy’ye uğrayın. Bahçesini havalar güzelken açıyorlar. Hüseyin (Kılıç) şefin lezzetli tabaklarının tadına bakın. Pancar carpaccio, kızarmış aslanbalığı, füme dil pide özellikle tavsiyemdir.

◊ Bağdat Caddesi’ni pas geçmeyin... Önce uzun bir cadde yürüyüşü yapın, çiçekçilerden bir buket alın, bahar havasına iyice girin. Karnınız acıkırsa Şaşkın Balık Efkan’ın Yeri, Basta! Neo-Bistro, Misina Balık, J. Burger listenizde olsun. ‘Oturup bir şeyler içeyim’ diyorsanız Mirror veya Folks Kitchen&

Cocktail’e uğraşabilirsiniz.

◊ Emirgân’da sahilde yürüyüş yaptıktan sonra Pizza Emirgan’da oturun. Ön kısmındaki koltukları tercih edin, deniz karşınızda güzel bir yemek yiyin. Eğer eğlenmek istiyorsanız geceye üst katındaki Upstairs’de devam edebilirsiniz.

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◊ Gümüşsuyu’ndaki Tere İstanbul’u çok seviyorum. Burası şık bir ocakbaşı. Uykuluğu, içliköftesi, çiğköftesi çok başarılı. Manzarası da güzel, sohbet edip güzel bir akşam yemeği için radarınızda olsun.

◊ Pierre Loti’de kahve molası verin, şehre tepeden bakın.

◊ Sultanahmet Meydanı ve çevresi çok klasiktir ama İstanbul’un kalbidir. İmparatorlukların ihtişamını yansıtan eserleri görün, her sokağa girip şehri keşfedin. Arasta Çarşısı’na gidin, mağazaları gezin. Kulağa çok turistik gelebilir ama çarşının içinde tasarım ürünler satan güzel butikler var.

◊ Prens Adaları’nı ziyaret edin. Bayramda kalabalık oluyor, gidiş-geliş saatlerini iyi planlayın. Gidiş için ilk sefer yerine bir sonraki seferi tercih edebilirsiniz. Dönüş için de son seferi beklemeyin.

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AH GECELER

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Gülşen yarın gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Berkay yarın gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Ebru Yaşar 31 Mart Pazartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Sude 1 Nisan Salı gecesi 00.00’da Rise n’Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Alya 3 Nisan Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz 4 Nisan gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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◊ Erol Evgin ve Aşkın Nur Yengi 4 Nisan Cuma gecesi 22.00’de İstanbul Günay’da sahnede olacak.

(0532) 443 33 33

◊ Begüm Obiz bu gece 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

7/24 YETMEZ

◊ İstanbul’daki Dijital Deneyim Müzesi’nde ‘Dijital Yoga’ etkinlikleri düzenleniyor. YogaKioo eğitmenleri eşliğindeki derslerde müzenin duvarlarına orman görüntüleri yansıtılıyor. Büyüleyici ve huzur verici bir ortamda yoga pratiği yapabilirsiniz. 15 Nisan Salı 19.00’daki etkinliğin kişi başı katılım ücreti 770 lira. passo.com.tr

◊ Hürriyet Seyahat yazarımız, tarihçi, rehber Saffet Emre Tonguç’un meşhur Boğaz turları başlıyor. İlki 19 Nisan’da gerçekleşecek, kişi başı 3.500 lira. sacred7travel.com

◊ Adana’daki Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 4 ile 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Meşhur kortejin tarihiyse 5 Nisan.