Şehir hayatının sezon sonu ‘Z raporu’

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Sezon başından beri uğradığım, müdavimi olduğum mekânlarda haftadan haftaya fiyatların değiştiğini gördüm. Aslında bunu eleştirmek ne kadar doğru bilemiyorum çünkü mekân sahibi de haklı; giderler ve onca çalışanın maaşını düşünürsek işletmeyi ayakta tutmak için yaptıkları zamları çok da haksız bulamıyorum. Ayrıca yıl boyu mekânlara ulaşım da bir o kadar zordu şehirde. Ne taksi bulmak kolaydı ne de kendi aracınla bir yerden bir yere gidebilmek. Otopark-vale ücretleri de aldı başını gitti. Misal dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın geçenlerde paylaştığı 950 liralık vale ücreti beni şoke etti. Şimdi eylüle kadar şehirdeki eğlence biraz yavaşlıyor, hareket sayfiyeye taşınıyor. ezon başından beri uğradığım, müdavimi olduğum mekânlarda haftadan haftaya fiyatların değiştiğini gördüm. Aslında bunu eleştirmek ne kadar doğru bilemiyorum çünkü mekân sahibi de haklı; giderler ve onca çalışanın maaşını düşünürsek işletmeyi ayakta tutmak için yaptıkları zamları çok da haksız bulamıyorum. Ayrıca yıl boyu mekânlara ulaşım da bir o kadar zordu şehirde. Ne taksi bulmak kolaydı ne de kendi aracınla bir yerden bir yere gidebilmek. Otopark-vale ücretleri de aldı başını gitti. Misal dijital içerik üreticisi Rachel Araz’ın geçenlerde paylaştığı 950 liralık vale ücreti beni şoke etti. Şimdi eylüle kadar şehirdeki eğlence biraz yavaşlıyor, hareket sayfiyeye taşınıyor. Ben de kış boyunca nerelere gittim, neyi sevdim, neyi sevmedim bir durum değerlendirmesi yaptım. Kent hayatının sezon sonu ‘Z raporu’nu çıkardım...

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◊ Kuruçeşme eski cafcaflı günlerine geri döndü. Şüphesiz en popüler mekânlarından Korto popülaritesini hiç kaybetmedi. Kadrosuna Begüm Obiz’i ekledi, salı geceleri ‘off the record’ etkinlikleri düzenledi. ◊ Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin Boop’u DJ Berk Sunal’ın kabinde olduğu geceler, Seda Sayan’dan ‘Ah Geceler’le daha da alevlendi.

◊ Yine Kuruçeşme’ye yepyeni bir canlı müzik mekânı olan Komşu açıldı. Alt katı sabah 4.00’e kadar açık bir pizzacı, hemen yan tarafı aynı işletmeye ait Komşu Meyhane oldu.

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Lucca - Mini Bar

◊ Mini Bar’ı da unutmamak gerek. Haftanın belli günleri canlı müzik yapan, içeriye referansla müşteri alan gerçekten minicik ama popüler bir bar...

◊ 20’nci yılını kutlayan Lucca kadrosuna gastronomi direktörü ve yönetici şef olarak Ralph Sason’u kattı.

◊ İkinci köprünün ayağında, Boğaz’ın yanı başındaki Lacivert, geçirdiği renovasyonun ardından kapılarını yeniden açtı. Mekânın menü danışmanlığını şef Melih Demirel yaptı.

◊ Canlı müzik furyasını sollayan ‘stand-up’ etkinlikleri geceleri ele geçirdi. Nişantaşı’ndaki The Stay Boulevard’ın içine Komedi Kulüp açıldı. Bengi Apak, Melikşah Altuntaş gibi isimlerin şovlarının biletleri yok sattı. Benim de çok sevdiğim bir yer oldu. Aynı zamanda çoğu mekân sahnesine stand-up programları ekledi.

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◊ Klasiklerden Cahide Palazzo’da Özcan Deniz, Gülşen, Melek Mosso’yu seyrettim. Her gittiğimde aynı servis, aynı ilgi, aynı lezzetle karşılaştım. Yıllardır kalitesini hiç bozmadı, şehrin en iyilerinden. Alaçatı’ya taşınan mekânda Mert Demir’i seyretmek için heyecanlanıyorum.

◊ Yılın bir diğer sürprizi ünlü menajer Özgür Aras’tan geldi. Harbiye’ye Ev adında, Türkçe müzik yapan bir kulüp açtı. Bu sene favori mekânlarımdandı. Ev’de yılın ses getiren partileri yapıldı. Kobra Murat’ın ‘kına gecesi’ konseptli etkinliğinde dokuz sekizlik göbekler atıldı. Yonca Evcimik’in pijama partisineyse ropdöşambırını, saten pijamalarını üstüne geçiren koştu.

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Hol

◊ Süzer Plaza’ya Terzi diye bir canlı müzik mekânı açıldı. Açılış gecesinde Baran Bayraktar’ı seyrettim. İlk gecenin azizliğinden olsa gerek böyle iddialı açılan mekânın ses aksaklıkları vardı. Geçenlerde İrem Derici’yi dinledim. O nasıl sahneydi öyle! Hayran kaldım. Ancak mekânda olmayan bir şeyler var. Onca iyi ismi sahnesinde ağırlayan bir işletmenin ‘müşteri’ ilişkisi çok kopuk. Ayrıca fiyatlarını çok yüksek buluyorum, her giden arkadaşımdan da sezon boyunca aynı şeyi duydum. Terzi de Bodrum yolcusu...

◊ İstanbul gece hayatını Yunan sanatçılar ele geçirdi. Sezon boyunca İvi Adamou, Anna Vissi gibi isimler konser verdi. Ben Maslak’taki Hol’de Anna Vissi konserini seyrettim. Şevval Sam, Mahsun Kırmızıgül, Saba Tümer, herkes oradaydı.

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◊ Anadolu Yakası’nda da gece hayatı hareketliydi. Folks Kitchen&Cocktail yenilendi, konseptini değiştirdi. Canlı müziği kaldırdı, DJ performans geceleri düzenlemeye başladı.

◊ Cadde’ye yılın son sürprizi Murat Dalkılıç’tan geldi. Sanatçı Suadiye’de Line Up adında bir canlı müzik mekânı açtı.

◊ Sezon kapanmadan yeni açılan iki mekân İstanbul’un en trendy yerlerinden oldu. Birisi Armutlu’daki Hiema, diğeri Etiler’deki Pixi. İkisine de bayıldım. Önümüzdeki kışın en popüler yerlerinden olacak diye düşünüyorum...

◊ Ebru Gündeş bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Gülben Ergen bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Mert Demir bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Melsum yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için:

@risenfallsuadiye)

◊ Özgür Cankardeş 4 Haziran Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Mahsun Kırmızıgül 5 Haziran Çarşamba 22.00’de Nossa Costa sahnesinde.

(0212) 560 17 17

◊ Begüm Obiz 6 Haziran Perşembe 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Alya 6 Haziran Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Özgün 7 Haziran Cuma 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Ebru Yaşar 7 Haziran Cuma 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Sirkeci’deki Orient Occident Hotel Autograph Collection’ın en üst katına yeni bir teras açıldı: Roof Mezzepotamia. Yaz boyunca FIBI, Omerar Nanda ve Mosso Noise gibi etnik elektronik müziğin sevilen isimleri setin başına geçecek. (0501) 304 52 32

◊ Bebek’ten kalkan Rüya Gemisi teknesi geçen cumartesi ilk seferini yaptı. Burası bir ‘şov’ teknesi. Yemekli olan programın masanın konumuna göre iki kategorisi var. Canlı müzik ve yemek kişi başı 1.500 ve

2.000 lira. Bu gece sahnede Melis Köksal var. (0212) 935 34 11

◊ Swissôtel The Bosphorus’taki Madhu’s İstanbul’da 14 Haziran Cuma akşamı ‘Madhus’un Arka Odası’ etkinliği düzenleniyor. Geceye özel hazırlanan menü, Pelin Batu’nun moderatörlüğünde servis edilecek. Hint kültürü ve mitolojisi konuşulacak.

Rezervasyon ve bilgi için:

@madhusistanbul