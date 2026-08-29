Şehir bizi çağırıyor

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İstanbul’u gezmek için ‘tam kıvamında’ günlerdeyiz. Yağmurlar başlamadan güneşi, İstanbul’u karşınıza alıp batırın, mutlaka bir terasa çıkın, partileyin. “Yetmedi” derseniz şehirden çok uzaklaşmadan Prens Adaları’na gidin, sokaklarında kaybolun. Daha vakit var; yazın son demlerinin ve şehrin tadını çıkarın.

Etkinlikleri kaçırmayın

◊ Yazın en güzel etkinliklerinden biri açık havada sinema izlemek. Fişekhane Açık Hava Sineması’nda bu akşam 21.00’de ‘Sil Baştan’ gösterilecek. KüçükÇiftlik Park’taki Bahçe Sineması’nın programı da şöyle: 10 Eylül ‘Hizmetçi’, 11 Eylül ‘Uğultulu Tepeler’ ve 13 Eylül ‘Davet’. Gösterim saati 19.30.

◊ Tersane İstanbul’a gidin, kahvenizi alın, sonra da Haliç kıyısındaki sandalyelere kurulun. 11-13 Eylül’de kürek yarışı DenizBank Tersane İstanbul Rowing Cup 2026 var. Etkinlik kapsamında 12 Eylül’de Bergüzar Korel, 13 Eylül’deyse Pink Martini All Stars konseri olacak.

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◊ Ataköy Marina Arena’nın sahnesi bu yaz çok hareketli. 2 Eylül’de Yıldız Tilbe, 4 Eylül’de Teoman, 2 Ekim’de Sibel Can ve 3 Ekim’de Kenan Doğulu sahnede.

Adalarıyla, tarihiyle İstanbul

◊ Prens Adaları’nı ziyaret edin. Sabah en erken seferle gidin, gündüz denize girin, akşam güzel bir balıkçıda günü batırın.

◊ Kapalıçarşı’ya gidin. Day Day Pastanesi’ne uğrayıp parça çikolatalı kekinden, elmalı kurabiyesinden tadın. Dolaşa dolaşa Mısır Çarşısı’na geçin. Cankurtaran Gıda’ya uğrayıp peynir alın. Kahve molasını Kurukahveci Mehmet Efendi’de verin. Eminönü’nde balık ekmek yiyin.

◊ Sultanahmet Meydanı bir klasiktir... Arasta Çarşısı’ndaki mağazaları gezin. Tasarım ürünler satan güzel butikler de var. Soluklanmak için Four Seasons Hotel’in bahçesindeki Avlu’ya uğrayın.

Teras da var, Boğaz kıyısı da

◊ Bağdat Caddesi son birkaç yıldır çok popüler, evet ama özellikle Suadiye bu aralar daha da hareketli. Mahalledeki Matmazel Eleni’de yemek yiyebilirsiniz. Little Pika da yine semtin popüler duraklarından. Kokteyl içmek için Mirror bir klasik. 1.250 liraya tadım menüsü servis eden Alla Turca Allegro da listenizde olsun. Manzé İstanbul da mahallenin yenilerinden, yemekleri, kokteylleri başarılı.

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◊ Bu yaz en sevdiğim mekânlar arasında Etiler’deki Cozy’nin arka bahçesine açılan Mini Taverna var. Çok şirin bir bahçe, şef Hüseyin Kılıç’ın lezzetli tabaklarıysa cabası. Etrafı aydınlatan sarı minik ışıklar, tahta sandalyeler...

◊ Kandilli’deki Suna Abla da yazdan kalan günleri yaşamak için iyi bir alternatif. Manzaranın ve yemeklerin keyfini çıkarın.

◊ İstanbul’un teraslarını da pas geçmeyelim. Taksim’deki The Marmara’nın tepesindeki Upperist bu yaz Spelta’yla işbirliği yaptı, pizzalar şahane. Galataport’taki Frankie ve Swissôtel The Bosphorus İstanbul’un Roof 16’i listenizde olsun.

◊ Çengelköy’deki Vakko Hotel Sumahan Bosphorus’un içindeki Vakko Le Specialità’nın da harika bir manzarası var. Yemekleri ve kokteylleri pahalı ama çok başarılı.

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Kuruçeşme ve Nişantaşı...

◊ Kuruçeşme’de sahil yolu boyunca sıralanan barlara uğrayın; Scatola, Dandy, Minibar... Mahallenin en gizli bahçesi Rebeka’da da bir akşam yemeği planlayabilirsiniz. Yemek sonrası DJ Mert Tığral setin başına geçiyor, ortalık iyice alevleniyor. Geceyi uzatıp sabaha bağlamak isterseniz istikamet Arnavutköy’deki Müştemilat olsun.

◊ Nişantaşı son zamanlarda çok hareketli. Dama, Tango&Cash ve Lips Wine Bar mutlaka listenizde olsun. Birinde takılı kalmayın, yolunuz düştüyse hepsinde biraz oturup günü hareketli geçirin.

◊ Swissôtel The Bosphorus’taki Chalet Garden’da canlı müzik etkinlikleri oluyor, festivaller düzenleniyor; programına göz atın.

AH GECELER

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◊ Cahide Palazzo’nun muhteşem şov ekibinin performansı bu gece 21.00’de başlayacak, ilerleyen saatlerde DJ Burak Acar setin başında olacak. (0212) 706 78 90

◊ Berk Sunal bu gece 22.00’de Boop Alaçatı’da çalacak. Rezervasyon: @boop_alacati

◊ Mert Demir bu gece 22.30’da Günay Bodrum’da. (0532) 443 33 33

◊ Berkay bu gece 23.30’da Mumlu Alaçatı sahnesinde olacak.

(0532) 493 00 06

◊ Özgür Cankardeş 1 Eylül Salı 22.00’de Corridor Pera’da setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Aybüke Albere 4 Eylül Cuma 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

7/25 YETMEZ

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◊ Gogol’un klasik eseri ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ 9 Eylül Çarşamba saat 20.00’de Pera Palace Hotel Grand Pera Balo Salonu’nda sahnelenecek. Biletler 1.000-1.500 lira.

◊ Harbiye’deki Hilton İstanbul Bosphorus’un havuz başında her pazar barbekü partisi var. Şefler mangalın başında yemek pişiriyor, DJ günü hareketlendiriyor. Barbekü 13.00-16.00 arasında. Etkinliğe katılacaksanız açık havuzu kullanabiliyorsunuz. Barbekü menüsü ve havuz kullanımı 6.000 lira.

◊ İstanbul Tükenmeden tur şirketi günübirlik geziler düzenliyor. 13 Eylül Pazar rehber Mois Gabay’la Boğaziçi yalıları gezilecek. 13.45’te Haliç, Matiate Kafe’deki buluşmayla başlayacak gezi 17.00’de sonra erecek. Özel tekneyle yapılacak tura katılım ücreti 8.500 lira.