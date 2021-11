Şehir 9 gün boyunca çocukların!

Haberin Devamı

Öğrencilerin ve ailelerin etkinlik ve tatil planları yaptığı ara tatil bugün başladı. Bazılarımız bu 1 haftayı nasıl geçireceğimizi kara kara düşünüyor, biliyorum; ancak 21 Kasım Pazar’a kadar pek çok yerde çocuklar için etkinlikler düzenleniyor. Şenliklerden tiyatroya, müzikli gösterilerden atölyelere kadar dopdolu bir takvim hazırlayabilirsiniz. Çocukla Hayat köşesini birlikte yazdığım arkadaşım Melis Çalapkulu’yla çocukları götürebileceğimiz aktiviteleri konuştum, diğer annelerden hem evde hem de doğada vakit geçirebileceğimiz mekân önerileri aldım. Hepsi çok keyifli ve eğlenceli görünüyor. Çıkardığım listedeki etkinliklerin her birine yetişmek içinse en az 5 gün daha tatil gerekiyor! Henüz okula gitmeyen minikler de fırsat bu fırsat keyifli bir hafta geçirebilir. Tabii bir hafta boyunca her gün dışarıda olmak da zorlayıcı gelebilir. Evde geçirilecek zamanlarda oynamak için kutu oyunları almak ve ailece izlenecek filmleri şimdiden seçmek kurtarıcı aktivite planları...

MÜZİKAL

- Kukuli 21 Kasım’da Trump Sahne’de.

- Taş Devri 14, 17, 20, 21 Kasım’da sırasıyla Yasemin Yalçın Sahnesi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Şişli Tiyatrosu ve Torium Sahne’de.

- Rafadan Tayfa 13 Kasım’da Trump Sahne’de, 14 Kasım’da Mall Of İstanbul Moi Sahne’de. 21 Kasım’daysa Bursa Devlet Tiyatrosu’nda.

- Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nda adlı gösteri 14 Kasım’da Şişli Tiyatrosu’nda ve 18 Kasım’a kadar İstanbul’da 5 farklı sahnede olacak.

- Baby Shark 13 Kasım’da Torium Sahne’de. 21 Kasım’a kadar İstanbul’da 8 farklı sahneyi dolaşacak.

- Heidi Live Show 13 Kasım’da Antalya Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor. 20 Kasım’a kadar Denizli, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve İzmir’e gidecek.

- Kral Şakir Trump AVM’de 13-21 Kasım arasında her gün, gün boyu çocuklarla buluşuyor. Etkinliğe katılım ücretsiz.

- Maysa ve Bulut 13-14 Kasım’da İzmir Ege Perla’da. Etkinlik ücretsiz ama kayıt şart.

SERGİ

- Pera Müzesi Öğrenme Programları ara tatilde öğrencileri koleksiyon sergilerini keşfetmeye davet ediyor. 7-12 yaş grubuna yönelik programda, çevrimiçi sergi turunun ardından katılımcılar suluboya, akrilik, kil, şönil gibi malzemelerle yaratıcılıklarını ortaya koyma imkânı buluyor.

- İstanbul Modern çocuklara sanatla dolu, eğlenceli ve yaratıcı bir ara tatil programı hazırladı. Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Benim Bakışım, El Yapımı Kâğıda Silüetler, Kelimeler ve İmgeler adlı çevrimiçi atölye programları ara tatilde çocukları bekliyor.

SAHNE GÖSTERİSİ

- Çocukların ve büyüklerin birlikte seyredebileceği, sihir dolu görsel şölen Magic Box, 13 Kasım’da Maximum Uniq’te.

- Onur Erol ile Karamela Sepeti, çocuk şarkıları ve danslarını 3-8 yaş grubuyla, 15 Kasım’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 16 Kasım’da Trump Sahne’de çocuklarla buluşturuyor.

- Sermet Erkin’in illüzyon gösterisi 15 Kasım’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde, 16 Kasım’da Museum of Illusions İstiklal’de, 20 Kasım’da Torium Sahne’de.

- Fatih Ermiş ile Çocukça Şeyler gösterisi, çocuklara sahnede sihirbazlık yapma imkânı da sunuyor. 16 Kasım’da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde.

- Kemerburgaz Kent Ormanı’ndaki YBY etkinlik alanında, 13-21 Kasım arasında Sonbahar Tatil Şenliği düzenleniyor. Şenlikte gösteriler, danslar ve atölye programları çocukları bekliyor.

TİYATRO

- Alternatif Sahne’nin Çocuk Sömestr Tiyatro Festivali Peter Pan ve Sihirli Taş, Sirk Kedileri gibi sekiz farklı oyunla Profilo AVM Sahnesi’nde olacak.

- Şeker Portakalı 14 Kasım’da Halis Kurtça Çocuk Merkezi’nde ve 20 Kasım’da Watergarden Performans Merkezi’nde.

- Kırmızı Başlıklı Kız 14 ve 19 Kasım’da İzmir Gazi Ortaokulu’nda.

- Rapunzel ile Beyaz Atlı Prensi 15 Kasım’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 19 Kasım’a kadar dört farklı sahnede olacak.

- Alis Harikalar Diyarı’nda 14 Kasım’da Trump Sahne’de, 20 Kasım’da Yasemin Yalçın Sahnesi’nde ve 21 Kasım’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.

- Küçük Prens 14 Kasım’da Torium Sahne’de, 19 Kasım’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’de ve 20 Kasım’da Gazanfer Özcan Sahnesi’nde.

- Çalışkan Karıncalar 16 Kasım’da Bahçelievler Kültür Merkezi’nde, 18 Kasım’da Torium Sahne’de.

- Zaman Makinesi-Alexander Graham Bell 17, 18 ve 21 Kasım’da; Zaman Makinesi 2-Albert Einstein 14, 17, 19 Kasım’da; Zaman Makinesi 3-Nikola Tesla ise 18 ve 19 Kasım’da Tiyatro 34’te.

ATÖLYE

- AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bale sanatçıları, 12 Kasım’dan itibaren 4-6 yaş arası çocuklara haftanın dört gününde bale ve dans dersleri veriyor.

- Yine AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde, 20 Kasım’da Geleceğin Karagöz Kuklacıları atölyesi düzenleniyor. Çocuklar gösterisi sonunda hem Karagöz kuklaları yapacak hem de perde arkasını deneyimleyecek.

- Taş Kâğıt Makas Atölyesi yaratıcı drama/sanat terapisi etkinliğiyle 4-6 yaş arası çocuklar için 13-21 Kasım arasında Maximum Uniq’te.

- Geri Dönüşüm Atölyesi 4-6 yaş arası çocuklar için 13-21 Kasım tarihleri boyunca Maximum Uniq Box’ta!

- Ara tatil boyunca Polonezköy’deki Kidsland Park Yeşil Nesil Atölyeleri’nde tarım, orman, bilim, gastronomi ve bilişim gibi pek çok dalda çocukların becerilerini geliştirebildikleri etkinlikler olacak.

‘Buz Devri’

EVDE SİNEMA

- Ara tatilin en güzel aktivitelerinden biri de çocuklarla birlikte mısır patlatıp film seyretmek. ‘Oyuncak Hikâyesi’, ‘Şrek’, ‘Buz Devri’, ‘Wall.E’, ‘Madagaskar’, ‘Ratatouille’ gibi animasyon filmler her zaman favoridir. Ayrıca ‘Büyük Balık’ (Big Fish), ‘Neşeli Günler’ (The Sound Of Music), ‘Küçük Kadınlar’ (Little Women), ‘Gökten İnen Melek’ (Mary Poppins), ‘Düşler Ülkesi’ (Finding Neverland); yerlilerden de ‘Neşeli Günler’, ‘Aile Arasında’ gibi filmleri birlikte izleyebilirsiniz.

KUTU OYUNLARI

- Hikâye küpleri: Oyunda resimlere bakıp hızlıca bir hikâye anlatmak gerekiyor. Yaratıcı düşünmeyi geliştiriyor.

- Çocuk Tabusu: Yasak kelimeleri kullanmadan esas kelimeyi anlatmaya çalışırken çok eğleneceksiniz...

- Set: Hızlı düşünmeyi gerektiren, dikkati ve zekâyı geliştiren eğlenceli bir grup oyunu.

DOĞA

BANKLARDA KAHVALTI, DOĞADA SPOR

Kocaeli-Kartepe’deki Hobbit Evleri, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde konumlanmış. Bu parkta Hobbit Evleri’nin önlerindeki banklarda kahvaltı etmek, 5.500 metrekarelik yürüyüş parkurunda spor yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak mümkün. Oraya kadar gitmişken Maşukiye’de kahvaltı edip Kartepe’nin zirvesine de çıkabilirsiniz.

SONBAHAR FOTOĞRAFLARI ÇEKMEK İÇİN İDEAL

Atatürk Arboretumu doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğraflarını çekebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Keyifli bir geziden sonra isterseniz kısa bir yemek molası verebilirsiniz ya da Kemerburgaz Kent Ormanı’nı keşfedebilirsiniz.

MACERASEVER ÇOCUKLAR İÇİN...

Açık havada kurulan parkurlar da maceraya düşkün çocuklar için dopdolu bir gün geçirmek üzere tercih edilebilecek aktivitelerden. Maslak UNIQ, Park of Çekmeköy, Turkcell Platinium Park, Forestanbul Macera Park, Extrem Aventures, Mihrabat Çocuk Parkı ve Macera Parkurları, Extrem İstanbul eğlenceli ve zorlu parkurlardan bazıları.

BİNİCİLİK DERSLERİ ALDIRABİLİRSİNİZ

Kış gelmeden çocuklarla doğanın içinde at binmeye gidip keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sarıyer, Sancaktepe, Beykoz ve Çekmeköy’de çok sayıda binicilik kulübü var. Üstelik birçoğunda kahvaltı ve öğlen yemeği alternatifleri de mevcut.