Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Seçkin Pirim#Türk Dil Kurumu#Türkçe Sözlüğü
Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Çağdaş sanatçı Seçkin Pirim’in ‘İnziva’ başlıklı sergisi açıldı. Sanatçının farklı materyaller aracılığıyla ürettiği eserleri, kendiyle yeniden buluşma ve kendi olma yolculuğunu temsil ediyor.

Haberin Devamı

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde ‘İnziva’ kelimesi şöyle açıklanıyor: “Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama.” Özellikle pandemi döneminde insanlık olarak yaşadığımız içe dönüş ve karantina koşulları birçoğumuzu bir çeşit inzivanın içine çekmişti. Ve bu durum özellikle sanatçılar için zaman içinde bir ilham kaynağına dönüştü. Seçkin Pirim de o sanatçılardan biri. Dirimart’ta açılan yeni sergisi ‘İnziva’ pandemi sonrası üzerine yoğunlaştığı, insanın kendi içine dönmesi ve sakin bir hayata uyum sağlamasının zorlukları etrafından şekillenen eserlerinden oluşuyor. ‘İnziva’ çalışmaları dünya çapında ses getiren sanatçının uzun süre sonra Türkiye’de yaptığı ilk kişisel sergisi olma özelliğini de taşıyor.  

Mevlana’dan ilhamla

Tekrar eden formlardan oluşan heykelleriyle tanınan sanatçının kâğıt işlerine de yer verdiği sergi ilhamınıysa Mevlana’nın ‘birden bütüne’ anlayışından alıyor. Sanatçının sergiye de adını veren ve 40 küçük kâğıttan oluşan eseri, Mevlana’nın inzivaya çekilip kendisini ibadete verdiği 40 güne gönderme yapıyor. Sergi 31 Aralık’a kadar Dirimart’ta görülebilir.

Haberin Devamı

Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor

Dört Geceden Her Biri 2 (2022)

‘İnziva için mekân yaratmak istedim’ (Seçkin Pirim-Heykeltıraş)

“İnziva, aslında kendi ruhani yolculuğumun bir sonucu; tek kelimeyle bir ‘Dur’ sergisi. Pandemiyle birlikte kendi içimizde zorunlu olarak inziva yaptığımız bir dönemin sonucu olarak da bağlantı kurulabilir. Ama ‘inziva’ aslında benim pandemi öncesinden de kafamı yorduğum ve bu sürece girmeyi seçtiğim bir durum.

Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor

Baktığınız zaman tüm inanışlarda var bu kavram. Aslında şu anki kaotik dünya düzeninde biri çıkıp ‘Dur’ dese ve herkes o an durup tek başına inzivaya çekilse, oradan çıktıktan sonra bu dünyanın çok daha başka bir yer olacağına inanıyorum. O yüzden bu sergide insanlara bir inziva mekânı yaratma ve sergiyi gezerken ‘Bir dur ve düşün’ deme duygusu içindeyim. Gelenlerin burada yarattığımatmosferde heykeller ve yapıtlar karşısında kendi sorularını sormalarını ve sergi içerisinde kendilerine ‘dur’ deme anını yaşamalarını istiyorum. Umarım izleyicilerle bu yakın diyaloğu kurabilir ve bu hissimi onlarla paylaşırım. Ayrıca ‘İnziva’ uzun süre sonra Türkiye’de yaptığım ilk sergi olduğundan benim için ayrı bir önemi var.”

Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor

Var Olmayan Bir Geleceğin Planı, 2022

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçkin Pirim#Türk Dil Kurumu#Türkçe Sözlüğü

BAKMADAN GEÇME!

Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı