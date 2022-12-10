Seçkin Pirim herkesi ‘Dur’ demeye çağırıyor

Haberin Devamı

Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü’nde ‘İnziva’ kelimesi şöyle açıklanıyor: “Toplum hayatından kaçıp tek başına yaşama.” Özellikle pandemi döneminde insanlık olarak yaşadığımız içe dönüş ve karantina koşulları birçoğumuzu bir çeşit inzivanın içine çekmişti. Ve bu durum özellikle sanatçılar için zaman içinde bir ilham kaynağına dönüştü. Seçkin Pirim de o sanatçılardan biri. Dirimart’ta açılan yeni sergisi ‘İnziva’ pandemi sonrası üzerine yoğunlaştığı, insanın kendi içine dönmesi ve sakin bir hayata uyum sağlamasının zorlukları etrafından şekillenen eserlerinden oluşuyor. ‘İnziva’ çalışmaları dünya çapında ses getiren sanatçının uzun süre sonra Türkiye’de yaptığı ilk kişisel sergisi olma özelliğini de taşıyor.

Mevlana’dan ilhamla

Tekrar eden formlardan oluşan heykelleriyle tanınan sanatçının kâğıt işlerine de yer verdiği sergi ilhamınıysa Mevlana’nın ‘birden bütüne’ anlayışından alıyor. Sanatçının sergiye de adını veren ve 40 küçük kâğıttan oluşan eseri, Mevlana’nın inzivaya çekilip kendisini ibadete verdiği 40 güne gönderme yapıyor. Sergi 31 Aralık’a kadar Dirimart’ta görülebilir.

Haberin Devamı

Dört Geceden Her Biri 2 (2022)

‘İnziva için mekân yaratmak istedim’ (Seçkin Pirim-Heykeltıraş)

“İnziva, aslında kendi ruhani yolculuğumun bir sonucu; tek kelimeyle bir ‘Dur’ sergisi. Pandemiyle birlikte kendi içimizde zorunlu olarak inziva yaptığımız bir dönemin sonucu olarak da bağlantı kurulabilir. Ama ‘inziva’ aslında benim pandemi öncesinden de kafamı yorduğum ve bu sürece girmeyi seçtiğim bir durum.

Baktığınız zaman tüm inanışlarda var bu kavram. Aslında şu anki kaotik dünya düzeninde biri çıkıp ‘Dur’ dese ve herkes o an durup tek başına inzivaya çekilse, oradan çıktıktan sonra bu dünyanın çok daha başka bir yer olacağına inanıyorum. O yüzden bu sergide insanlara bir inziva mekânı yaratma ve sergiyi gezerken ‘Bir dur ve düşün’ deme duygusu içindeyim. Gelenlerin burada yarattığımatmosferde heykeller ve yapıtlar karşısında kendi sorularını sormalarını ve sergi içerisinde kendilerine ‘dur’ deme anını yaşamalarını istiyorum. Umarım izleyicilerle bu yakın diyaloğu kurabilir ve bu hissimi onlarla paylaşırım. Ayrıca ‘İnziva’ uzun süre sonra Türkiye’de yaptığım ilk sergi olduğundan benim için ayrı bir önemi var.”



Var Olmayan Bir Geleceğin Planı, 2022