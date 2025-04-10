×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Saygılar müzisyenlerden…

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
Saygılar müzisyenlerden…
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 16:22

Çalışmaları bir süredir devam eden iki saygı albümünün yeni teklileri bu hafta dinleyicilerle buluştu. Ali Can Hitit bir Feridun Hürel şarkısını, İlkay Akkaya ise Hümeyra klasiğini yeniden yorumluyor.

Haberin Devamı

ADETA MEYDAN OKUYOR

Saygılar müzisyenlerden…

Anadolu rock müziğin efsane ismi Feridun Hürel’in unutulmaz şarkıları farklı sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam ediyor. Prodüktörlüğü Süheyl Atay ve Orkun Tunç'un yaptığı proje kapsamında Ali Can Hitit ‘Yok Öyle Bir Kadın’ı enerjik ve iddialı bir şekilde seslendiriyor. Aradığını bulamayan bu adamın sitemkâr sözleri bir meydan okumaya dönüşüyor.

‘Yok Öyle Bir Kadın’ (Tekli)

Ali Can Hitit

Pasaj Müzik

ETKİLEYİCİ YORUM

Saygılar müzisyenlerden…

Hümeyra için yapılan ilk saygı albümünün çalışmaları da sürüyor. Sanatçının ‘Kördüğüm’ adlı müthiş şarkısını bu kez İlkay Akkaya’dan dinliyoruz. Akkaya’nın güçlü yorumu şarkıda anlatılan aşkın çıkmazlarını duygusal bir tonda dinleyicilere aktarıyor.

‘Kördüğüm’

İlkayAkkaya

Pasaj Müzik

Haberin Devamı

CANIM, SEVGİLİM…

Saygılar müzisyenlerden…

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran orta tempolu dans şarkısı ‘Azizam’ı yayımladı. Şarkının adı Farsçada ‘sevgilim’ veya ‘canım’ anlamına geliyor. Parçada, Hindistan’ın güneyinde vurmalı çalgı olarak kullanılan kil bir kap olan ghatam ve İran kökenli telli bir çalgı olan santur gibi enstrümanlar da var.

‘Azizam’ (Tekli)

Ed Sheeran

Warner Music Türkiye

MANEVİ YOLCULUK

Saygılar müzisyenlerden…

Müzik çalışmalarına Berlin’de devam eden Deniz Mahir Kartal ‘Neyanar’ adlı teklisinde eski Sufi titreşimlerini elektronik müzikle harmanlamış. Elektronik altyapılar, doğaçlama ney melodileriyle birleşerek huzur veren bir atmosfer yaratmış.

‘Neyanar’ (Tekli)

Deniz Mahir Kartal

Gülbaba Records

YENİ DE VAR, ESKİ DE…

Haberin Devamı

Saygılar müzisyenlerden…

Merve Çalkan, daha önce yayımladığı teklilere de yer verdiği ilk albümü ‘AZADE’yi yayımladı. Albümün tamamı genç müzisyenin duygusal yönü ağır basan söz ve bestelerinden oluşuyor. Albümdeki dört yeni şarkıdan ‘Azat Et Beni’ favorimiz oldu.

‘AZADE’ (Albüm)

Merve Çalkan

Avrupa Müzik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Albüm#Müzik#Tekli

BAKMADAN GEÇME!