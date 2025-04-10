Saygılar müzisyenlerden…

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ADETA MEYDAN OKUYOR





Anadolu rock müziğin efsane ismi Feridun Hürel’in unutulmaz şarkıları farklı sanatçılar tarafından yorumlanmaya devam ediyor. Prodüktörlüğü Süheyl Atay ve Orkun Tunç'un yaptığı proje kapsamında Ali Can Hitit ‘Yok Öyle Bir Kadın’ı enerjik ve iddialı bir şekilde seslendiriyor. Aradığını bulamayan bu adamın sitemkâr sözleri bir meydan okumaya dönüşüyor.

‘Yok Öyle Bir Kadın’ (Tekli)

Ali Can Hitit

Pasaj Müzik

ETKİLEYİCİ YORUM





Hümeyra için yapılan ilk saygı albümünün çalışmaları da sürüyor. Sanatçının ‘Kördüğüm’ adlı müthiş şarkısını bu kez İlkay Akkaya’dan dinliyoruz. Akkaya’nın güçlü yorumu şarkıda anlatılan aşkın çıkmazlarını duygusal bir tonda dinleyicilere aktarıyor.

‘Kördüğüm’

İlkayAkkaya

Pasaj Müzik

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CANIM, SEVGİLİM…





İngiliz şarkıcı Ed Sheeran orta tempolu dans şarkısı ‘Azizam’ı yayımladı. Şarkının adı Farsçada ‘sevgilim’ veya ‘canım’ anlamına geliyor. Parçada, Hindistan’ın güneyinde vurmalı çalgı olarak kullanılan kil bir kap olan ghatam ve İran kökenli telli bir çalgı olan santur gibi enstrümanlar da var.

‘Azizam’ (Tekli)

Ed Sheeran

Warner Music Türkiye

MANEVİ YOLCULUK





Müzik çalışmalarına Berlin’de devam eden Deniz Mahir Kartal ‘Neyanar’ adlı teklisinde eski Sufi titreşimlerini elektronik müzikle harmanlamış. Elektronik altyapılar, doğaçlama ney melodileriyle birleşerek huzur veren bir atmosfer yaratmış.

‘Neyanar’ (Tekli)

Deniz Mahir Kartal

Gülbaba Records

YENİ DE VAR, ESKİ DE…

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Merve Çalkan, daha önce yayımladığı teklilere de yer verdiği ilk albümü ‘AZADE’yi yayımladı. Albümün tamamı genç müzisyenin duygusal yönü ağır basan söz ve bestelerinden oluşuyor. Albümdeki dört yeni şarkıdan ‘Azat Et Beni’ favorimiz oldu.

‘AZADE’ (Albüm)

Merve Çalkan

Avrupa Müzik