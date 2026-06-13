Sayfiyede eğlence başlıyor

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Masmavi denizi, plajları, otelleri, restoranları ve gece hayatıyla Çeşme ve Bodrum yeni sezon için son hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bakalım bu yaz hangi mekânlar öne çıkacak, kimler beklentiyi karşılayacak, rekabet nasıl şekillenecek? Benim radarımda şimdiden birkaç yer var. Kuruçeşme’nin sevilen canlı müzik kulüplerinden Minibar’ın Bodrum macerasını merakla bekliyorum. Alaçatı’nın yenilerinden Birdbox da adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Bodrum’un yenileri

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◊ Gece kuşuysanız Türkbükü’ndeki Ship Ahoy’u mutlaka biliyorsunuzdur. Bu sezon yerine İstanbul’dan çok sevdiğim Minibar açıldı. Baran Bayraktar, Can Aydın, Yeşim Farah... Her gün sevilen isimleri sahnesinde ağırlayacak. Sürpriz isimler de DJ kabinine geçecek. Saat 18.00’den itibaren atıştırmalık menüsü servisi olacak.

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◊ Paris’in popüler adreslerinden Gigi Rigolatto, Bodrum’da ikinci sezonuna girdi. Yine aynı markaya ait Maison Revka’ysa Mandarin Oriental’da açıldı. Şık öğle yemekleri ve ‘cool’ akşam yemekleri için ideal.

◊ Etiler’deki canlı müzik mekânı Terapi, DJ performanslarıyla 108, hem bir şeyler yiyip hem de oturduğu yerde dans etmeyi sevenlere hitap eden Suzy, Yalıkavak’ta aynı çatı altında olacak. Resmen bir eğlence kompleksi yaratılmış. 19 Haziran’da açılıyor.

◊ Ankara’nın sevilen mekânlarından Artsy Atakule yazlık evi için Bodrum Loft’u seçti. Sezon boyunca dünyaca ünlü miksolojistler ve barlar Artsy Bodrum’a konuk olacak. Gastronomi tarafında da yerli, yabancı şefler etkinlikler düzenleyecek. Ayrıca her perşembe Serhat Coşkun’un plak geceleri, her çarşambaysa Serhat Coşkun ve Fatih Öz’ün Türkçe geceleri olacak. Artsy’nin ilk konuklarından biri Asmalımescit’teki Todos Los Dias. Tarih 19 Temmuz Pazar.

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◊ Beşiktaş’taki Conrad İstanbul Bosphorus’un içindeki İtalyan restoranı Monteverdi 15 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Susona Bodrum’da olacak. Sezonun ikinci perdesindeyse yerine Mavla geçiyor. Mavla da 15 Eylül’e kadar misafirlerini ağırlayacak.

Çeşme yine partileyecek

◊ Alaçatı’daki Sommer Klein’da Altın Saatler’li geceler başlıyor. Açılış 30 Haziran ve 1 Temmuz’da. Sonrasında her salı ve çarşamba DJ Kıvanç Kasar saat 18.00’de tabletini eline alacak, şarkılar eşliğinde günbatımını geceye bağlayacak.

◊ Hacımemiş’teki Kapari Bahçe bir klasikti. Ancak kapandı. Yerineyse İzmir’in sevilen markalarından Pier’s geldi. Pier’s Hacımemiş bakalım müdavimlerini ne kadar hızlı yaratacak?

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◊ Eski Before Sunset ekibinin Paşalimanı’nda açtığı Zoe Beach’in içinde yeni bir restoran hazırlığı var. Henüz detaylar belli değil.

◊ Alaçatı’nın yenilerinden Birdbox’la tanıştırayım sizi. Lulja Otel’deki restoran sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar servis veriyor. Kokteylleri başarılı, ambiyansı şık.

◊ Sahne İstanbul da bu yaz Çeşme’ye taşınıyor. Unique’te hizmete girecek mekânda aralarında Berkay, Koray Avcı ve Özgür Alter’in olduğu isimler sezon boyunca sahneye çıkacak. Sürprizler de olacakmış.

◊ Ays Alaçatı, Hacımemiş’in en yenilerinden. Burası brunch’la yani geç kahvaltıyla servise başlıyor, ardından akşam yemeğine geçiliyor. Sıcak, samimi bir atmosferi var. Taş duvarların arasında etrafı aydınlatan sarı ışıklarla bir modern sayfiye meyhanesi. Türkçe şarkıların çalındığı DJ performansıyla saat ilerledikçe hareketleniyor.

Ah geceler

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◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş 16 Haziran Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Deha Bilimlier 17 Haziran Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Begüm Obiz 19 Haziran Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

7/24 YETMEZ





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◊ Harbiye’deki Altın Saatler’in sezon finali yaptığını duyurmuştum. Bu yaz Kıvanç Kasar’ın şehirdeki yeni adresi belli oldu. Her cumartesi, pazar 17.00-22.00 saatlerinde Nişantaşı, The St. Regis Istanbul’un terasındaki Spago’da müdavimlerini coşturacak. Tam bir happy hour kafası...

◊ Beca’nın çarşambaları düzenlenen öğle yemekleri bu ay ‘Beca Summer Picnic Series’ adıyla gerçekleşiyor. İlki geçen çarşambaydı. Pötikareli masa örtüleri, lezzetli açık büfesiyle tam bir piknik havası yaşatıyor.

◊ İstanbul Tükenmeden, 27 Haziran’da rehberli ‘Aleksandır Masev ile Gece Gece İstanbul Arkeoloji Müzesi’ turu düzenliyor. 19.00’da Arkeoloji Müzesi’nin kafesindeki buluşmayla başlayıp 22.00’de sona erecek. Fiyatı 1.300 lira.