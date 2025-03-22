Sayfalar arasında daldan dala...

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#Kitap#Öneri#Okuma
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Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

Bu hafta ilgi alanımıza göre seçim yapabileceğimiz yeni kitapları bir araya getirdik. Haftanın şanslı okurları; felsefe meraklıları, otobiyografi tutkunları ve basketboldan vazgeçemeyenler...

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‘Eve Bak, Melek’ Thomas Wolfe (İthaki Yayınları) Mart 2025

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Yarı otobiyografik romanda, küçük bir güney kasabasında doğan Eugene, ailesinin çatışmaları, toplumsal sınırlamalar ve kendi tutkuları arasında kalmıştır. Çocukluk yıllarının melankolisiyle olgunlaşan bu genç adam, büyük bir dünya özlemiyle yanıp tutuşur.

‘Kırk Yıl-I. Cilt’ Halid Ziya Uşaklıgil (Can Miras) Mart 2025

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Başta II. Abdülhamid dönemi olmak üzere II. Meşrutiyet ve sonrasında yaşananları kendi tanıklıkları üzerinden anlatan Halid Ziya Uşaklıgil, edebiyattan sanata, devrin İstanbul’undan kültürüne birçok konuya dair düşüncelerini açıksözlülükle dile getiriyor.

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‘Heidegger Sözlüğü’ Michael Inwood (Ayrıntı Yayınları) Mart 2025

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Kitap 20’nci yüzyıl felsefesinin en etkili düşünürlerinden Martin Heidegger’in çoğu zaman anlaşılması güç ve karmaşık bir yapıya sahip olan kavram dünyasına adım atmak isteyenlere bir yol haritası sunuyor.

‘Basketbol (Ve Diğer Şeyler)’ Shea Serrano (The Kitap) Mart 2025

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Basketbolun efsanelerini ve mitolojisini ele alan kitap eğlenceli ve bilgilendirici bir içeriğe sahip. Yazar, Michael Jordan’ın en iyi versiyonundan Kobe Bryant’ın kariyerinin zirve dönemine kadar birçok soruyu yanıtlıyor.

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#Kitap#Öneri#Okuma

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