Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden

Püskül detayların kıyafetlerde kullanılmasının tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Kaynaklar püsküllü kıyafetlerin ilk kez MÖ 3 bin yılında Mezopotamya’da kullanıldığına işaret ediyor. Püsküllerin Amerikan yerlileriyle özdeşleştiğini söylemek de mümkün. 20’nci yüzyıla geldiğimizdeyse bu trendin altın çağının 1920’ler olduğunu söyleyebiliriz. Elbise, etek ve saç bantlarını süsleyen püskül detaylar dönemin şaşaasıyla uyum içindeydi. 1960’ların sonunda ve 1970’li yıllarda yeniden atağa geçen püsküller bu defa daha asi ve hippi tavırdaki halleriyle karşımıza çıktı.

2020 versiyonuysa hem 1920’lerin hem de 1970’lerin ruhunu birlikte taşıyor. Ancak çok daha modern ve şık dokunuşlarla... Örneğin, Bottega Veneta’nın Sonbahar / Kış 2020-2021 koleksiyonunda bolca yer verdiği püskül detaylar yenilikçi formlarıyla dikkat çekiyor. Konfeti kâğıdını andıran etekler uzun hırkalarla bir araya geliyor, kabanlardaysa yerlere kadar uzanan püsküller alışılanın aksine çok daha kalın kesimleriyle karşımızda.

Gece için de uygun

Prada’nın püskülle kaplı topuklu ayakkabısı ve Burberry’nin kristalle yorumladığı tasarımlarsa bu trendi, 1920’li yıllarda olduğu gibi gece kıyafetlerine uyarlıyor. Şimdiden farklı markalarda, hem gece kullanmaya uygun hem de bohem tavırlı modellere rastlamak mümkün. Twist, 264 lira. Siyah bir body ve deri ceketinizle en havalı kombininiz hazır.

Mudo, 89.99 lira. Jean şortlarınızı, bot ve ince ceketlerle sonbaharda giyebilirsiniz.

Zara, 299.95 lira. Bu eteği kısa botlarla tamamlayabilirsiniz.

Yargıcı, 64.95 lira. Bu kolyeyle sade tişört ve gömlekleri hareketlendirebilirsiniz.

Koton, 198.99 lira. Denim ceketler sonbaharın vazgeçilmezi... Püsküllü bir tane edinebilirsiniz.

Mango, 399.99 lira. Çantalara hava katıyor, hareket kazandırıyor.

Elle Shoes, 199 lira. Mokasen ayakkabılara çok yakışıyor.

H&M, 299 lira. Deri ceketlerde kullanılan versiyonlarını da tercih edebilirsiniz.

Oxxo, 89.95 lira. Püsküllü bir bluzla çok şık görüneceğiniz kesin.

Beymen Club, 299 lira. Gece kıyafetlerinde yer vermek isteyenler için şık bir alternatif...