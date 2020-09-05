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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden

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Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
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Gardıroplarımızı yavaş yavaş sonbahara hazırlamaya başladık. Radarımızda önümüzdeki sonbahar/ kış trendleri var. Gözümüze ilk çarpan, özellikle Bottega Veneta, Prada, Jil Sander ve Salvatore Ferragamo gibi markaları etkisi altına alan püskül detaylar oldu. Havanın bir sıcak bir soğuk olduğu günlere rahatlıkla uyarlayabileceğiniz püsküllü ürünler seçtik.

Püskül detayların kıyafetlerde kullanılmasının tarihi oldukça eskiye dayanıyor. Kaynaklar püsküllü kıyafetlerin ilk kez MÖ 3 bin yılında Mezopotamya’da kullanıldığına işaret ediyor. Püsküllerin Amerikan yerlileriyle özdeşleştiğini söylemek de mümkün. 20’nci yüzyıla geldiğimizdeyse bu trendin altın çağının 1920’ler olduğunu söyleyebiliriz. Elbise, etek ve saç bantlarını süsleyen püskül detaylar dönemin şaşaasıyla uyum içindeydi. 1960’ların sonunda ve 1970’li yıllarda yeniden atağa geçen püsküller bu defa daha asi ve hippi tavırdaki halleriyle karşımıza çıktı.

2020 versiyonuysa hem 1920’lerin hem de 1970’lerin ruhunu birlikte taşıyor. Ancak çok daha modern ve şık dokunuşlarla... Örneğin, Bottega Veneta’nın Sonbahar / Kış 2020-2021 koleksiyonunda bolca yer verdiği püskül detaylar yenilikçi formlarıyla dikkat çekiyor. Konfeti kâğıdını andıran etekler uzun hırkalarla bir araya geliyor, kabanlardaysa yerlere kadar uzanan püsküller alışılanın aksine çok daha kalın kesimleriyle karşımızda.

Gece için de uygun

Prada’nın püskülle kaplı topuklu ayakkabısı ve Burberry’nin kristalle yorumladığı tasarımlarsa bu trendi, 1920’li yıllarda olduğu gibi gece kıyafetlerine uyarlıyor. Şimdiden farklı markalarda, hem gece kullanmaya uygun hem de bohem tavırlı modellere rastlamak mümkün.

Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Twist, 264 lira. Siyah bir body ve deri ceketinizle en havalı kombininiz hazır.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Mudo, 89.99 lira. Jean şortlarınızı, bot ve ince ceketlerle sonbaharda giyebilirsiniz.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Zara, 299.95 lira. Bu eteği kısa botlarla tamamlayabilirsiniz.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Yargıcı, 64.95 lira. Bu kolyeyle sade tişört ve gömlekleri hareketlendirebilirsiniz.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Koton, 198.99 lira. Denim ceketler sonbaharın vazgeçilmezi... Püsküllü bir tane edinebilirsiniz.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Mango, 399.99 lira. Çantalara hava katıyor, hareket kazandırıyor.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Elle Shoes, 199 lira. Mokasen ayakkabılara çok yakışıyor.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
H&M, 299 lira. Deri ceketlerde kullanılan versiyonlarını da tercih edebilirsiniz.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Oxxo, 89.95 lira. Püsküllü bir bluzla çok şık görüneceğiniz kesin.
Şaşaası 1920’lerden, bohem tavrı 1970’lerden
Beymen Club, 299 lira. Gece kıyafetlerinde yer vermek isteyenler için şık bir alternatif...

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