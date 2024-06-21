‘Şarkılardan fal tuttum’

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Cadde güzellemesi

Artık adım başı açılan tatlıcılarla adeta baklava cumhuriyetine dönen İstiklâl Caddesi bir zamanlar gençlerin buluşma noktasıydı. Her sokağı keşfedilmeyi bekleyen başka bir dünyaya açılırdı. Aynı zamanda keman sanatçısı olan Melisa Uzunarslan yeni teklisi ‘İstiklâl Caddesi’yle işte o zamanları yâd ediyor ve o günlerin tekrar geri geleceğine ilişkin umudunu dile getiriyor.

‘İstiklâl Caddesi’ (Tekli)

Melisa Uzunarslan

MDU Yapım

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‘Forever’ ( Albüm Bon JoviUniversal Music Türkiye

40 yıl, dile kolay

Efsanevi rock grubu Bon Jovi’nin son albümü ‘Forever’ı özellikle de ‘Living Proof’ adlı şarkıyı dinlerken kendinizi stadyumda hayal edenlerdenseniz, kötü bir haberimiz var. İki yıl önce ses tellerinden ameliyat olan Jon Bon Jovi iyileşmedi. Grup bir süre daha turneye çıkamayacak. 40’ıncı yılını kutlayan grubun hiç de fena olmayan yeni albümüyle kendimizi avutabiliriz.

‘Başlangıç Bitti’ (Tekli)Merve ÇalkanAvrupa Müzik

Şifa olsun

Edebiyata ve şiire olan ilgisinin onu iyi de bir şarkı sözü yazarı yaptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Merve Çalkan’ın söz ve müziği kendisine ait ‘Başlangıç Bitti’ teklisi çıktı. Hikâyesini ondan dinleyelim: “Kendine kızıp küsmenin sağlıksız yorgunluğundan pes edip kendiyle barışmanın hikâyesini anlatıyorum bu şarkıda... Dilerim size de ilham ve şifa olur.”

‘Günlerden Bir Erguvandı’ (Tekli)Erdal YıldırımYaz Müzik

Eşten tam destek

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Müzisyen Aslı Gökyokuş’un eşi Erdal Yıldırım’ın müziğe olan yeteneğini biliyorduk, nihayet ilk EP’sini de yayımladı. Beş şarkıdan oluşan ‘Günlerden Bir Erguvandı’da Aslı Gökyokuş’la birlikte seslendirdiği ‘Sabır Yok’ da var. Söz ve müziği Yıldırım’a ait şarkıların düzenlemesini Selim Öztunç yapmış.

‘Sevince’ (Tekli)Anıl Şallıel, DedublümanWarner Music Türkiye

İlk kez cover’landı

Geçen yıl kaybettiğimiz Erkin Koray’ın 1975 tarihli 45’liğinden ‘Sevince’ şarkısı özel bir proje için cover’landı. Bahsettiğimiz proje, caz müziğin başarılı ismi, saksofon sanatçısı Anıl Şallıel’e ait. Sanatçı projesinde müzisyenleri aynı albümde bir araya getiriyor. Bu şarkının özel bir düzenlemesini de Şallıel, Dedublüman ile yorumladı. Şarkının bu duygusal yorumunda klarnet ve saksofon solo bölümü özellikle çok başarılı.