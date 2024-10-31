Şarkı listenizde divalara yer açın

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Yanan kim?

Kendisi de söz yazıp beste yapıyor ama bu kez Nahide Babashlı imzalı bir şarkıyı seslendiriyor. Usta bir yorumcu olduğunu bir kez daha gösterdiği yeni teklisinde Deniz Seki “Bu hikâyede yanan ben oldum” diyor. Düzenlemesini Murat Yeter’in yaptığı bu duygusal şarkı tam da sonbaharın hüzünlü atmosferine yakışır nitelikte.

‘Benim Hikâyem’ (Tekli)

Deniz Seki

Karma Music Recording

Geri döndü

İddialara göre Lady Gaga’nın 2025 ilkbaharında çıkması beklenen yeni albümü ‘LG7’ adını taşıyor. Yeni teklisi elektro-pop türündeki ‘Disease’ ise bu albümün müzikal yönüne ilişkin ipuçları içeriyor. Şarkıdan yola çıkarak Gaga’nın özlediğimiz ‘Bad Romance’ dönemine geri döndüğünü söylemek yanlış olmaz.

‘Disease’ (Tekli)

Lady Gaga

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Universal Music Türkiye

70’lere selam

Günümüz müzisyenleri yaptıkları şarkılarda yılları geri sarınca sanki daha sıcak, samimi duygularla sarıp sarmalıyorlar dinleyiciyi. 70’li yıllara selam eden ‘Güneş Daha Güzel Doğacak’ da böyle bir şarkı. Eda Baba söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini Onur Güney Kumaş’a emanet etmiş.

‘Güneş Daha Güzel Doğacak’ (Tekli)

Eda Baba

Bu isme dikkat!

Spotify’ın genç yetenekleri destekleyen programı RADAR Türkiye’nin bu yılki müzisyenleri arasında Lotusx de var. Kendine özgü müzikal tarzıyla dikkat çeken Ankaralı müzisyen yeni teklisi ‘Kapıl Peşime’de yine farklı türleri aynı sepete toplamış. Pop, alternatif ve trap-pop türündeki duygusal yoğunluğu yüksek şarkı, Lotusx’in gelecek ay yayımlanacak albümünün de ikinci parçası.

‘Kapıl Peşime’ (Tekli)

Lotusx

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Warner Music Türkiye

Özlem ve tutku

Bahadır Tatlıöz’ün alternatif pop türündeki yeni şarkısı ‘İptila’ aşkı ve özlemi derinlikli sözlerle dile getiriyor. Söz ve müziği müzisyene ait olan şarkı, düzenlemesi ve Tatlıöz’ün başarılı yorumuyla da dikkat çekiyor.

‘İptila’ (Tekli)

Bahadır Tatlıöz

Sony Music Türkiye