Şarkı listelerine ‘update’ geldi

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Dört yıl bekletmiş

“Hadise de duygusal, slow parçaları bir başka yorumluyor” diyenleri çok mutlu eden bir şarkı ‘Hayat Oyunu’. Sözleri Murat Güneş’e ait olan şarkıyı Volga Tamöz bestelemiş. Şarkıyı dört yıldır bekleten Hadise neden şimdi yayımladığını “Kendi içimdeki yarım kalan yolculukları tamamladığımı hissediyorum. Uzun zamandır yüreğimin tam ortasında duran camdan ok sanırım artık yok” diyerek açıklıyor.

‘Hayat Oyunu’ (Tekli)

Hadise

Pasaj Müzik

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Kendini keşfetmek için yollara düşen, bir önceki kuşağın favori filmiydi ‘Ye, Dua Et, Sev’. Şimdiki gençlerse “Yat, kalk, dua et sen bana/Çat diye gidesim bir tutarsa, tat tuz kalmaz hayatında” diyor. Ve bu kuşağın bayrağını da pop müziğin genç yeteneklerinden Melis Fis taşıyor. ‘Yat Kalk Dua Et’ Melis’in yeni teklisi. Parçanın söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Tarık İster’e ait.

‘Yat Kalk Dua Et’ (Tekli)

Melis Fis

Sony Music Türkiye

Mutsuz dans şarkısı

Çok mu bunaldınız, kulaklığınızı takıp Evdeki Saat’in yeni şarkısı ‘Biraz Ağladım’ı dinleyin. Gözyaşı dökmek serbest ama hemen arkasından kimseye aldırmadan içinizden geldiğince dans etmek şartıyla. Eren Alıcı’nın projesi Evdeki Saat’i özlemiştik ama ‘mutsuz dans şarkıları’na bir yenisini ekleyerek kendisini affettirdi.





‘Biraz Ağladım’ (Tekli)

Evdeki Saat

Clockworks



Bu başka Houdini

Dua Lipa’nın ‘Houdini’sine bir yenisi eklendi. Eminem de aynı isimle bir tekli yayımladı. ‘Houdini’ Amerikalı ikonik rap’çinin bu yaz çıkacak 12’nci stüdyo albümü ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)’in çıkış teklisi olarak açıklandı. Anlaşılan Eminem’in provokatif alter egosu Slim Shady sessizliğini bozdu ve geri döndü.

‘Houdini’ (Tekli)

Eminem

Universal Music Türkiye

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Bu kez rock türünde…

İpek Evre ve Arcan Akduman’dan oluşan Kırık Kalpler Düğün Salonu geçen yıl yayımladıkları ‘Bahar Geliyor’un ardından şimdi de bu şarkının farklı bir haliyle karşımızda. Platonik bir aşk hikâyesini anlatan şarkının ikinci versiyonunda rock sound’u öne çıkıyor.

‘Bahar Geliyor v2’ (Tekli)

Kırık Kalpler Düğün Salonu

Ellipsis

Türlerin birleşimi

Rozz Kalliope her ne kadar rap’çi olarak tanınsa da yaptığı parçalarda farklı türlerin izlerini de görmek mümkün. Bu kez de elektronik altyapısıyla dikkat çeken ‘Son Elveda’ ile karşımızda. Dans etmeye hazır olun.

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‘Son Elveda’ (Tekli)

Rozz Kalliope

Universal Music Türkiye