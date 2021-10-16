‘Şarkı çok iyi, neden ciddiye almayayım ki!’

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Alternatif müziğin sevilen ismi Nilipek, geçen günlerde yayımladığı ‘Bir Gün Beni Arzularsan Gel’ cover’ıyla herkesi şaşırttı. Banu Alkan’ın hit şarkısına getirdiği yorum, şarkının orijinalinden oldukça farklıydı. O şuh şarkı gitmiş, yerini Nilipek’in yorumuyla özlem dolu duygulara bırakmıştı... Peki sosyal medyada övgüler alan cover hakkında Banu Alkan ne düşünüyordu? Kendisini arayıp şarkının yeni yorumu hakkındaki fikrini sorduk. Her zamanki zarafetiyle yanıt verip, dinlemediğini ama merak ettiğini söyledi. Biz de şarkının klibinin YouTube link’ini kendisine gönderdik. Klibi izleyen Alkan’ın Nilipek’in yorumuyla ilgili değerlendirmesi “Çok değişik okumuş. Kendisini tebrik ederim” oldu. Alkan’ın da onayını aldıktan sonra Nilipek’i aradık ve şarkıyı cover’lama hikâyesini kendisinden dinledik.

Daha önce de çeşitli cover’lar yaptınız. Şarkıları yeniden yorumlamayı seviyor musunuz?

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Evet, ama cover yapıyorsam bir özelliği olsun istiyorum. O yüzden çok sık yapmak istemiyorum. Bir yandan kendi yazdığım şarkılarım da var çünkü. Onlarla farklı bir bağım var. Ama cover yapmak bana daha başka bir oyun alanı sağlıyor. Şarkıları alıp tam tersi bir yere götürebiliyorum. Bu da çok eğlenceli bir şey.

Yorumlayacağınız şarkıları nasıl seçiyorsunuz?

Şarkıyı duygu ve mod olarak olduğundan farklı yorumlayabilir miyim düşüncesiyle hareket ediyorum. Daha önce cover’ladığım ‘Gözleri Aşka Gülen’ aslında çok neşeli bir şarkı. O dönem kendime şöyle bir motivasyon yaratmıştım: “Bunu bir yasak aşk şarkısına çevirebilir miyim acaba?” Aynı şekilde ‘Bir Gün Beni Arzularsan Gel’ de hareketli, şuh bir şarkı. Onu bir özlem şarkısına dönüştürebilir miyim, daha acıklı bir yere çekebilir miyim, diye düşündüm. Aslında bir çeşit oyun oynuyorum. Bir dönem Hande Yener’in söylediği, Sezen Aksu bestesi ‘Kibir’i daha neşeli bir hale sokmak için çalışmıştım.

SEKSİ BİR ŞARKI...

‘Bir Gün Beni Arzularsan Gel’ Banu Alkan’la özdeşleşmiş bir şarkı. Bu sizin açınızdan bir risk değil miydi?

Ben de açıkçası başta çok düşündüm nasıl yapabilirim, diye. Çünkü biraz seksi bir şarkı. Kolayca parodiye çekilebilir. Ben bunu yapmak istemedim. Üstelik şarkı çok güzel, Banu Alkan da çok özel bir insan. Banu Alkan’ı ve şarkıyı onurlandırmak istedim açıkçası. Şarkıyı ve Banu Alkan’ı ciddiye almasaydım esas o zaman benim için riskli olurdu. Üstelik şarkı çok iyi, niye ciddiye almayayım ki!

Yaptığınız cover’ı yayımlamaya ne zaman karar verdiniz?

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Aslında yayımlamayı düşünmüyordum. Bu cover’ı 2021’e girişte takipçilerime yılbaşı hediyesi olarak yapmıştım. O gün Instagram’da canlı yayın açıp, şarkıyı söyleyip sonra da yayını kapatmıştım. Daha sonra başka bir proje için fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. O çekimdeki fotoğraflar şarkıyla o kadar güzel uyum sağladı ki; kendimizi ‘Biz bu şarkıyı yayımlayalım, bu bir işaret’ derken bulduk. Şarkının ortak yapımcılığını Taner Yücel üstlendi. Şarkıyı apar topar yayımladık. Bu süreçte her şey çok güzel ilerledi. Yaptığımız cover, sanki şarkının orijinal halinin küçük kız kardeşi gibi oldu.

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‘NE GEREK VARDI’ DEDİLER

Müzikal anlamda popüler olma kaygınız hiç olmadı. Ama böyle bir çalışmanın ses getirme olasılığı yüksek. Bu durum kararlarınızı etkiliyor mu?

Etkilememesi için uğraşıyorum. Sadece benim değil, beraber çalıştığım arkadaşlarımın da tatmin olacağı şekilde müzik üretmeye çalışıyorum. Tabii ki popülerliğin belli ölçüde bir getirisi oluyor. Maddi ve manevi anlamda... Bazı popülerlikler sayesinde, popüler olmayacak işlerimizi finanse edebiliyoruz. Ama yine de hiçbir zaman “Bir cover yapacağım ve çok popüler olacak” diyerek yola çıkmıyorum.

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Yorumunuza gelen tepkiler nasıl?

Çoğunlukla olumlu tepkiler geldi. Zaten heyecanlıydım, yorumlarla birlikte daha da heyecanlandım. Beni cesur bulanlar oldu. Çok az da olsa “Ne gerek vardı?” diyen de var. Kliple ilgili olarak da, beğenen de var, beğenmeyen de...

Banu Alkan’ı aradık, o da sizi tebrik etti...

Yaşasın. O kadar çok sevindim ki... Kendisiyle hiç konuşmadım. Bestecisiyle bağlantı kurdum. Banu Alkan gerçekten sevdiğim biri. Şarkıyı sevip sevmeyeceğini çok merak ediyordum. Gözlerim doldu. Çok mutlu oldum.

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Ama şarkıya çektiğiniz klibi anlamlandıramamış...

Buna benzer başka yorumlar da geldi.

Bundan sonrası için planlar nedir?

Bir süredir nadiren konser verebiliyorduk. Hâlâ da biraz rölantideyiz. Önümüzdeki günlerde konser sound’umuzu oturtmak için çalışabiliriz. Birkaç yeni şarkım var, şimdi onlarla ilgili hazırlıklar yapmaya başlayabiliriz ‘Bir Gün Beni Arzularsan Gel’i çıkarınca yeni şeyler yapma hevesim de arttı. Bana motivasyon oldu.

BANU ALKAN: ‘GENÇLER ÇOK BEĞENİYOR’

Banu Alkan, Nilipek’in yorumunu dinledikten sonra şunları söyledi: “Çok değişik okumuş. Farklı. Tebrik ediyorum kendisini. Yalnız klibi anlamlı bulmadım. Benim klibimi rahmetli Mustafa Mayadağ 35’lik filmle sinema tadında çekmişti. Olay bir klipti. ‘Neremi?’ ve ‘Bir Gün Beni Arzularsan Gel’ 20 yıldır gündemden düşmüyor. Bu kuşaklara kadar geldi, görüyorsunuz. Gençler şarkıyı çok beğeniyor. Bu da beni mutlu ediyor.”