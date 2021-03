Sanıldığı gibi oturduğumuz yerden para kazanmıyoruz

Samimi yayınları ve kahkahalarıyla ünlü Pqueen (Pelin Baynazoğlu), Twitch üzerinden en çok izlenen kadın yayıncı... Oyunlara ait verileri yayımlayan Streams Charts’ın 22 Mart’ta paylaştığı rapora göre Pqueen, haftalık 534 bin 208 saat izlenmeyle ABD’li Amouranth, Kanadalı Pokimane ve İspanyol Mayichi gibi dünyaca ünlü yayıncıları geride bıraktı. Geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı Twitch canlı yayınıyla da 362 bin izlenme yakalayıp Twitch Türkiye rekorunu kırdı.

Erkek egemen oyun dünyasında var olmak nasıl bir deneyim? Önyargılarla karşılaştınız mı?

Dört sene önce olsa çok farklı bir yanıt verirdim ama artık erkek egemen diyemeyiz. En basiti, tamamen oyun odaklı olan YouTube kanalımın takipçilerinin yarısından fazlası kadın. Oyun oynayan, izleyen, oyun ya da oyun yayını yapan kadın sayısı yıllar içinde arttı. Elbette başlarda karşılaştığım zorluklar oldu ama bunlar nadir. İlk zamanlarda tek bir oyun oynuyordum. Onu da iyi oynadığım için çok fazla laf edilmiyordu. Ne yazık ki halen kadınların da iyi oyuncu olduğunu ya da iyi yayınlar yaptıklarını kabul ettirmeye çalışıyoruz bazı kesimlere.

Sizin oyun merakınız ilk ne zaman, nasıl başladı?

Liseye kadar bilgisayar olmayan bir evde büyüdüm. 2000’li yılların başında mahallemize bir internet kafe açıldı. Sokakta oyun oynamaktan sıkılınca ailelerimizden aldığımız harçlıklarla internet kafeye gider, orada oyunlar oynardık.

Eğitiminizi ne üzerine aldınız? Twitch ve YouTube yayınlarınıza katkısı oldu mu eğitimlerinizin?

Tiyatro ve dans çocukluk hayalimdi. 8 yaşında TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nda dans etmeye başladım. Üniversiteye gidene kadar devam ettim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Üniversitemin tiyatro topluluğunda uzun yıllar görev aldım. Daha sonra doğaçlama tiyatroya ilgim arttı, erkek arkadaşımla beraber bir doğaçlama tiyatro ekibi kurduk. Bu eğitimlerin bana katkısı çok büyük. Bu işe girişmeyi düşünen herkes üniversite eğitimini tamamlamalı. Üniversite okumak, sahne sanatlarıyla ilgilenmek, kendine imkân yaratabilmek çok işe yarıyor. En önemlisi insana özgüven aşılıyor.

Twitch ve YouTube yayınları çok uzun sürüyor. Gerçek hayata vakit kalıyor mu?

Her gün 5-6 saat yayınlar sürüyorsa bir o kadar da içerik için zaman harcamak gerekiyor. Haftada altı gün yayın açtığım için günlük hayata vakit kalmıyor. Günün 11-12 saati çalışıp bir kısmında da insani ihtiyaçları karşıladığımızı düşünürsek sanıldığı gibi oturduğumuz yerden para kazanamıyoruz (gülüyor). Bazen sadece uyanıp, yayına girip geri yattığımı bilirim. İnsan yaptığı işi sevince bunları dert etmiyor.

‘Mücbir Sebepler’e katıldıktan sonra “Artık ünlü oldum” dediniz. Nasıl bir his?

Bu bir şaka. Mesela bu söyleşi yayımlanınca da diyeceğim. Kendimi aman aman ünlü hissetmiyorum. Dümdüz, evinde oturan insanım. Ünlülükten ziyade insanlardan bu kadar sevgi, saygı görmek bambaşka bir duygu. Çünkü ben o kameranın önünde konuşurken bir insanın hayatını birkaç saatliğine de olsa güzelleştirebiliyorum ve aynı şekilde yazdığı bir yorumla o insan da benim hayatımı güzelleştirebiliyor.

ÖNCELİKLE KENDİNİZ GİBİ OLMANIZ GEREKİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yayın yapma fikri nasıl oluştu? Nasıl bir araya geldiniz?

Ankaralı olmaktan ötürü sanırım, kendisini bir siyasi olarak değil bir insan olarak çok samimi buluyordum. Özellikle pandemi döneminde Ankara’da yaptığı şeyleri yayınlarda sık sık takdir ediyorduk. İnsanlar da sürekli ikimizin fotoğraflarını Photoshop’layıp bana atıyordu. Bir yayın duyurumu bu fotoğraflardan biriyle yaptım ve olanlar oldu. Kendisi bu tweet’i gördü ve yayınıma gelip bizlere selam vermek istediğini söyledi. Çok doğal ve beklenmedik şekilde gelişti her şey... Daha sonra birlikte Twitch Türkiye rekoru kırdık. Rüya gibi ama gerçek.

İyi bir Twitch yayıncısı olmak için ne gerekiyor?

Formülü ya da reçetesi yok. Her insanın beklentisi ve karakteri farklı. Bana göre iyi bir Twitch yayıncısı olmak için öncelikle insanın kendisi olması gerekiyor. Çünkü saatlerce bir kameranın karşısında konuşuyorsunuz. Er ya da geç rol yaptığınız anlaşılır. İkincisiyse sizi kimlerin izlediğini asla unutmamak, elden geldiğince temiz yayın yapmak...

EN SEVDİĞİ 5 OYUN

1. God of War: Hikâyesi, grafikleri, akıcılığı... Her şeyiyle 10 üzerinden 10.

2. GRIS: Hiç diyalog olmadan müzikleri ve atmosferiyle oyuncuya çok garip şeyler hissettiriyor...

3. GTA Vice City: Oyun dünyasıyla tanışmamı sağladığı için yeri çok ayrı.

4. What Remanins of Edith Finch: Finch ailesinin başından geçenleri anlatan hüzünlü bir hikâyesi var.

5. Stardew Valley: Muhtemelen sonsuza kadar oynamaya devam edeceğim. İçinde çok farklı, çok güzel şeyler barındıran, sonsuz bir RPG (Role Playing Game)...

