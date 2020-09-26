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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler

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Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
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Tığ işi, örme ve dokuma parçaları gün yüzüne çıkarın! Moda dünyası geçmişi, folklorik ve kültürel değerleri yansıtmayı seviyor. Bu sonbaharın öne çıkan trendlerinden biri de yama deseni yani ‘patchwork’...

Malum, günümüzde sürdürülebilirlik, eskiye ve doğala dönüş gibi kavramlar ön planda. Tığ işlerinin, örme ve dokuma tekniklerinin yeniden önem kazanması bunun göstergelerinden biri. Eskilerin elde kalan kumaş parçalarını değerlendirmek için yaptığı, bizde de ‘kırkyama’ olarak adlandırılan ‘patchwork’ Sonbahar/Kış 2020 sezonunda karşımıza yüksek moda sahnelerinde modern versiyonlarıyla çıktı. Farklı kumaşların birbirine dikilmesiyle elde edilen ve aslında birbiriyle çok da uyumlu olmayan renk ve desenlerin bir araya getiren patchwork, Marni’den, Tory Burch’e ve hatta Alexander McQueen’e kadar birçok farklı markanın koleksiyonlarında yer aldı.

Biraz renk cümbüşü, biraz da karmaşa gibi durabilen bu deseni giymek herkes için çok kolay değil. Siz de biraz çekiniyorsanız ilhamını 1970’li yıllardan alan yamalı denim parçaları deneyebilirsiniz. Bunlar hem asi tavrıyla havalı bir duruşa sahip hem de yalnızca aynı rengin farklı tonlarını taşıdığı için zorluk yaşatmıyor.

Saç ve makyajda abartıya kaçmayın

Eğer bu trendi biraz daha gösterişli hale getirmek istiyorsanız yine 1970’li yıllardan izler taşıyan birkaç farklı renk ve kumaşın birleşimiyle bir araya gelmiş pantolon, elbise, palto ve şal gibi parçaları gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Tercihiniz bu yöndeyse geri kalanları nötr tonlarda ve sade tutmanızı öneririz. Saç ve makyajda da abartıya kaçmayarak, odağın yalnızca patchwork desenli giyside olmasını sağlayabilirsiniz.

Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Twist, 759 lira. Hem resmi hem sportif bir havaya sahip.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Mudo, 229.99 lira. Siyah deri bir pantolonla gayet uyumlu olacaktır.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Academia, 1299 lira. Bu elbise farklı desen ve renkteki kumaşları bir araya getiriyor.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Zara, 199.95 lira. Yama trendini denim eteklerinize de uyarlayabilirsiniz.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Trendyolmilla, 109.99 lira. Bu yılın jean trendini yakalayan bir pantolon.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Mango, 249.99 lira. Kovboy botlarıyla çok yakışır.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Defacto, 129.99 lira. Bu trendi yakalayan sportif bir mont.
Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler
Koton, 31.99 lira. Patchwork desenine aksesuarlarda da yer verebilirsiniz.

KENDİN YAP, KENDİN GİY

Eğer evde artık giymediğiniz, yırtık ya da lekeli denim parçalarınız varsa üstüne farklı bir kumaştan ek dikebilirsiniz. Böylece giyemediğiniz bir giysiyi de yeniden kullanmaya başlamış olacaksınız.

İKİ TÜRK TASARIMCININ YENİ İŞBİRLİKLERİ

◊ Zeynep Tosun kutu tasarladı:

Sandıklardan podyumlara... Yamalı giysiler

Ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun Nordia markasının kahvelerine özel kutular tasarladı. Bu işbirliğinin bir güzel yanı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kadınları desteklemesi... Alınan her kahve kutusundan kadınlar tarafından üretilen bileklikler çıkıyor. Böylece her bir kutu çalışan kadınları destekleyen ÇATOM’a katkı sağlıyor. Markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

◊ Les Benjamins ve Coca-Cola bir arada:

Türk lüks sokak giyimi markası Les Benjamins bu kez Coca-Cola’yla bir koleksiyona imza attı. Bu koleksiyonda kola markasının vintage reklamlarından ve 1970, 1980 ve 1990’ların ikonik futbol formalarından ilham alan tasarımlar var. Les Benjamins’in internet sitesinde ve mağazalarında bulabilirsiniz.

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