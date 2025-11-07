Sanatta ve hayatta ‘Yan Yana’

Haberin Devamı

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi sanat tarihimizin iki önemli çiftini bir araya getiren ‘Yan Yana’ başlıklı sergiyi ziyarete açtı. Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini buluşturan sergi hem ortak yaşamların hem de ayrı sanat yolculuklarının iç içe geçmiş hikâyesini anlatıyor.

Müzenin ikinci ve üçüncü katlarındaki sergide Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen ve özel koleksiyonlardan ödünç alınan eserler var. Resimlerin yanı sıra mektuplar, karikatürler, şiirler, eskizler ve belge niteliği taşıyan materyaller de sergiyi zenginleştiriyor.

Melahat ve Eşref Üren çiftinin eserleri üçüncü katta ‘beraber ve tek başına’ kavramı etrafında kurgulanmış. Katın öne çıkan işleri arasında Eşref Üren’in renkli şapkalı portresi ve ‘Beynam Ormanları’, Melahat Üren’inse ‘Portrem’ ve ‘Nevhis’in Portresi’ var. Bu katta Melahat Üren’in şiirleri, mektupları gibi kişisel yaşantısından çeşitli detayların olduğu, Virginia Woolf’tan ilhamla hazırlanmış ‘Kendine Ait Bir Oda’ bölümü de görülebilir.

Bölümün küratörü, öğretim üyesi Dr. Ali Kayaalp sergiyi şu sözlerle anlatıyor: “Bu sergi, çifti bir arada ele alan, birlikteliğin ve yan yanalığın sadece sevgi, ilgi ve arzuyu değil, aynı zamanda gerilimleri ve çelişkileri de barındırdığını vurguluyor. Türkiye’nin sanat tarihi yazımında genellikle geri planda kalmış kadın sanatçıların bir örneği olan Melahat Üren’in hayatını ve eserlerini biraz daha öne çıkaran, fakat Eşref Üren’i de gölgede bırakmayacak bir kürasyon yöntemi üzerinde çalıştım.”

50 yıllık serüven

İkinci kattaysa Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun üretimleri, Ömer Faruk Şerifoğlu’nun küratörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.

Bu bölümün dikkat çeken işlerinden biri Bedri Rahmi Eyüboğlu’na hocası İbrahim Çallı tarafından Türk ressamı kimliğini kazandıran ilk başyapıtlarından ‘Yavuz Geliyor Yavuz’ (1932). Diğeriyse “Karadutum, çatal karam, çingenem” dizelerini yazdığı ‘Karadut’ (1945) portresi.

Bölümün küratörü Şerifoğlu “Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 50 yıllık sanat serüvenlerinden köşe taşı niteliğinde eserler ve retrospektif mantıkla görkemli bir sergi oluşturduk. Ve ikisinin de dünyasını, yaşarkenki ruh hallerini aktarmaya çalıştık” diyor.