Sanatta buluşalım

DÜNYA DİYE BİR YER

İstanbul Modern / Beyoğlu, İstanbul

Geçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz’ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz’a kadar izleyiciyle buluşuyor. Tam 35 lira, öğrenci 20 lira.



MAZİYİ KORUMAK

Meşher / Beyoğlu, İstanbul

Anadolu uygarlıklarını kesintisiz bir kronolojiyle gözler önüne seren ‘Maziyi Korumak’ isimli sergi, 1 Ağustos’a kadar hem çevrimiçi hem fiziki olarak Meşher’de ücretsiz görülebilir.



RESMİN USTALARI

SSM / Sarıyer, İstanbul

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e ‘Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri’ Sakıp Sabancı Müzesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Tam 50, öğrenci 25 lira.





ART MARKET III

Anna Laudel / Beyoğlu, İstanbul

Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle üçüncü edisyonunu gerçekleştirdiği ‘Art Market III’ sergisine 2 Temmuz tarihine kadar ev sahipliği yapacak. Sergiye katılım ücretsiz.



KÂĞITTAN KAPLAN

Gru Sanat Galerisi / Urla, İzmir

Cemal Demir’in seçkisini yaptığı sergi 10 sanatçının kâğıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarından oluşuyor. 11 Temmuz’a kadar görülebilen sergiye giriş ücretsiz.



50 İLLÜSTRATÖR BİR ARADA

Ada Modern / Kuşadası, Aydın

Türkiye’nin en geniş katılımlı ve ilk illüstratörler sergisinde 50 illüstratörün 116 eseri yer alıyor. Ada Modern Sanat Galerisi’nde 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilir.







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