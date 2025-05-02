Sanatla ‘kesişen’ kimlikler

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B eşiktaş, Akaretler No: 35’teki Vision Art Platform, kimlik kavramına çağdaş sanatın merceğinden bakma fırsatı yaratan etkileyici bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Galerinin temsil ettiği 11 sanatçının eserlerinden oluşan ‘Kesişmeler’in küratörlüğünü Fırat Arapoğlu üstlenmiş. Galeriye adım atar atmaz ‘Kesişmeler’ başlığı altında sizi şu sözler karşılıyor: “Bu sunum sadece sanatçıların kimliklerini ifade etme biçimlerinin çeşitliliğini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicileri giderek küreselleşen ve fragmanlara ayrılan bir dünyada kendi benlik ve aidiyet duyguları üzerine düşünmeye davet ediyor.”

Popüler kültürden nakışa...

Sergi, bireysel kimlik ve kişisel hikâyeler, kültürel miras ve aidiyet, hafıza ve kimlik inşası olmak üzere üç ana tema etrafında oluşturulmuş. Sanatçılar, fotoğraf, yerleştirme, kolaj ve çizim gibi farklı teknikler kullanıp kendi deneyimlerinden yola çıkarak izleyiciyi kimliğin nasıl inşa edildiğini, dönüştüğünü ve zamanla nasıl yeniden yazıldığını düşünmeye davet ediyor.

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Serginin tanıtım metninde de Amerikalı feminist filozof, yazar Judith Butler’ın şu sözüne yer verilmiş: “Kimlik, özünde, doğuştan sahip olduğumuz bir şey değil, eylemlerimiz ve başkalarıyla etkileşimlerimiz yoluyla farkına vardığımız bir şeydir.”

Karma serginin dikkat çeken işlerinden biri, Fatih Temiz’in popüler kültürün imgelerine odaklanan serisindeki ‘The Godfather’ (1972) filminin bir sahnesini resmettiği büyük boyutlu çalışması. Bir diğeriyse E S Kibele Yarman’ın zehirli bitkilerle kişisel karşılaşmasını nakışla yorumladığı tekstil yerleştirmesi. Lara Sayılgan’ın Ağrı ve Mardin’i objektifine aldığı renkli kareleri ve Sefa Çakır’ın bu sergide ilk defa izleyiciyle buluşan eskizleri de mutlaka görülmeli. ‘Kesişmeler’de ayrıca Aida Mahmudova, Semih Zeki, Payidar Şeyma Alışır, Mert Acar, Rene Mayer, Berna Dolmacı ve Soyhan Baltacı’nın eserleri de var. 26 Temmuz’a kadar Akaretler No: 35’teki Vision Art Platform’da ziyaret edilebilir.

Bu hafta bu sergiler de var

Görmek sadece pasif bir algı mı yoksa düşünsel bir eylem mi?

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EVİN sanat galerisi Temür Köran’ın ‘Sezgiler ve İzler’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçı görmenin sadece pasif bir algı değil, düşünsel bir eylem olduğunu vurgulayıp görünenle hatırlanan, somutla soyut ve bireyselle kolektif hafıza arasındaki etkileşimi konu ediniyor. 21 Haziran’a kadar Bebek’teki galeride görülebilir.

Mekân, doğa ve insan ilişkisi

Beyoğlu’ndaki Metrohan, fotoğraf sanatçısı Ziya Tacir’in ‘Ses ve Sessizlik’ adlı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi izleyiciye mekân, doğa ve insan ilişkisini merkezine alan karelerden oluşan mimari yapılardan doğa manzaralarına uzanan geniş bir görsel seçki sunuyor. Sergi 31 Ağustos’a kadar açık.