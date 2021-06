Sanata hasret kalanlara...

Küresel COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen sanat fuarı Contemporary İstanbul’un 15’incisi 1 Haziran’da öngösterimlerle başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın Rumeli Salonu’nda düzenlenen fuar bugün sona eriyor.

Contemporary İstanbul’u önceki yıllarda ziyaret eden sanatseverler bu yıl biraz daha farklı ve daha kısa bir deneyim yaşayacak. Türkiye’den 25 kadar galerinin katıldığı fuar salonuna HES koduyla ve ateşiniz ölçülerek alınıyorsunuz. Fuar alanında maske takılması da mecburi...



NURİ BİLGE CEYLAN KARŞILIYOR



Fuar alanına girdiğinizde galerilerin stantları sağ tarafınızdan başlıyor. Girer girmez göz göze geldiğiniz Dirimart standının duvarında Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Denize Atlayan Gençler’ adlı fotoğrafı var. Dirimart daha önceki fuarların birinde de Ceylan’ın ‘kış manzarası’nı sunmuştu. Bu yıl tercih edilen fotoğraf sanatseverlere deniz özlemlerini hatırlatıyor.



İlk koridordan fuar gezinize devam ederken uğramanız gereken stantlardan biri de Galeri Siyah Beyaz’ın... Ardan Özmenoğlu’nun post-it notlar üzerine karışık teknikle hazırladığı eserleri görülmeye değer. Kişisel favorim 2019 tarihli ‘Mother Goddess’... Ancak aynı serinin diğer eserleri de ilgiyi hak ediyor. İlk koridorun sonundaki Galeri 77’ye de zaman ayrılmalı. Daron Mouradian’ın tuvallerindeki figürler tatlı bir rüyadan fırlamış gibi. Aynı stanttaki Berkay Buğdan heykeli ‘Ash/Kül’ için aynısını söylemek mümkün olmaz. Bu heykeli izlerken ağzından ister istemez Ümit Yaşar Oğuzcan’ın o ünlü eseri dökülüyor: “Biraz kül, biraz duman / O benim işte / Kerem misali yanan / O benim işte...”



İlk koridordan devam edip sola döndüğünüzde sizi Anna Laudel’in standı karşılıyor.



Emin Mete Erdoğan’ın ‘Plants, Animals and Buildings’ işini inceleyebilirsiniz. Ramazan Can imzalı 2018 yılına ait ‘I am a Stranger of This Place’ görülmeye değer.



AFİYET OLSUN!



Piramid Sanat’ta Bedri Baykam’ın işleri, onun hemen ardından da Ahmet Güneştekin’in eserleri var. Ancak bana göre fuarın en iyi galerilerinden biri Zilberman... Carlos Aires’in liderlerin portreleriyle süslü porselen tabaklarla hazırladığı eseri ‘Bon Appetit II’ her geçenin gözünü alıyor.



Bugün fuarı ziyaret etmek isteyenlere de küçük bir hatırlatma yapalım: Biletix’ten biletinizi aldıktan sonra fuarı belirlenen saatler içinde ziyaret etmeniz gerekiyor. Saat aralıklarıysa şöyle: 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00 ve 17.00-19.00...

