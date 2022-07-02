Sanat seyahate çıktı

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Bodrum ve Çeşme son iki yıldır sadece gece kulüpleri, beach’leri ve iddialı restoranları değil, sanat etkinlikleriyle de konuşuluyor. Sosyal hayatın hareketli olması, yerli turistin yanı sıra yabancı misafir sayısının artması sanat dünyasının önemli oyuncularının buraya ilgi göstermesine yol açıyor. Kimi galerisini yaz boyunca bu iki popüler sahil beldesine taşıyor, kimi de lüks oteller ve tatil köyleriyle ortak projelere imza atıyor. Özellikle Bodrum’un bu yatırımlar ve projeler devam ederse Mikonos, Sardunya ve Saint Tropez gibi yeme-içme, tatil ve sanatın bir arada olduğu adresler arasına gireceği söyleniyor. Temmuz ayıyla birlikte Bodrum ve Çeşme’de hareketlenen sanat dünyasına göz attık, öne çıkan projeleri derledik.

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‘Jetty’, Steve Messam, 2022

Türkiyeli ve yabancısanatçılar Maçakızı’nda

ISTANBUL’74’ün sanat ve tasarım sergisi ‘İnsan ve Doğa Arasında’ eylüle kadar Maçakızı Hotel’de görülebilir.

Küratörlüğünü Demet Müftüoğlu Eşeli’nin yaptığı sergi İsviçreli çağdaş sanatçı Federica Perazzoli, İngiliz enstalasyon sanatçısı Steve Messam, Amerikalı tekstil sanatçısı Rachel Hayes, art kilim akımının öncüsü Belkıs Balpınar gibi çeşitli disiplinlerden temsilcileri bir araya getiriyor. Sergi kapsamında Bodrum’a davet edilen bazı sanatçılar, sergiye özel eserlerini Ege doğasından esinlenerek, yerel teknikler ve doğal malzemeler kullanarak üretti.

‘Şiiişt’, Ozan Oganer, 2022

Sevil Dolmacı Art Gallery’den heykel parkı

Demirbükü Koyu’ndaki Mesa Bodrum bu yaz Sevil Dolmacı Art Gallery ile kapılarını sanata açtı. Buraya gelen misafirler Naru Restoran içindeki galeri mekânında ve sahil boyunca oluşturulan açık hava heykel parkında sanat eserlerini görebiliyor. Ozan Oganer, Bahadır Çolak, Kadriye İnal gibi isimlerin buraya özel ürettikleri eserlerden oluşan ‘Alice Harikalar Diyarı’ adlı sergi 1 Eylül’e kadar sürecek. Ayrıca Ruby Anemic’in neon işleri, Reuven Israel’in ahşap heykelleri ve Haluk Akakçe’nin son dönem üretimleri de burada.

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Sanat dünyasını heyecanlandırdı

Bodrum Loft, bu yaz Nobu restorana ev sahipliği yapacağını duyurarak gastronomi dünyasında heyecan yaratmıştı. Şimdi de König Galerie işbirliğiyle

10 Temmuz’da açacağı ‘Harmony’ sergisiyle sanat dünyasını heyecanlandırdı. 4 Eylül’e kadar sürecek sergide Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Dávila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların eserleri görülebilir.

Bodrum Yalıkavak’ta iki sergi birden açan PİLEVNELİ’nin çağdaş sanat mağazasında özel ürünler var.

PİLEVNELİ’den çok yönlü sanat alanı

Geçen yıl Six Senses Kaplankaya ve Mandarin Oriental’daki pop-up projeleriyle çok konuşulan PİLEVNELİ, bu yıl Yalıkavak’ta çok yönlü bir çağdaş sanat alanı yarattı. 1.500 metrekare kapalı, 5.000 metrekare açık alandan oluşan yer, 6.5 dönümlük bir arazi içinde. Beş ayrı kota oturan taş evlerin iki kotunda galeri mekânları var. PİLEVNELİ Yalıkavak’ta bugün iki sergi birden açılıyor. İlki Alman König Galerie ve İtalyan Galleria Continua ortaklığıyla gerçekleşen ve insan figürüne odaklanan heykel sergisi. PİLEVNELİ sanatçılarının son dönem üretimlerinden oluşan grup sergisi de alandaki tüm binalara ve bahçedeki çeşitli noktalara yayılmış. Çağdaş sanat alanının bir de mağazası var. Mağazada galerinin temsil ettiği sanatçılardan Esra Gülmen, Ali Elmacı, Tarık Töre ve Mehmet&Kazım’ın Les Benjamins ve Misela gibi markalarla işbirliğinden doğan özel ürünler ve kitaplar satılıyor. Ayrıca Zaaf restoran da yaz boyunca burada hizmet verecek.

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‘Emerging’, Mevlana Lipp, 2021

Dirimart Çeşme’de

Geçen sezon İstanbul’da iddialı sergilere ev sahipliği yapan Dirimart, bu yaz Çeşme’de sıradışı bir programla sanatseverlerin karşısına çıktı. 80’li yıllarda bira deposu olarak kullanılan The Stay Warehouse Alaçatı için aralarında Nuri Bilge Ceylan, Ayşe Erkmen ve Seçkin Pirim’in de olduğu 12 sanatçının yapıtlarından bir seçki hazırlandı. Otelin geçmişiyle, mimarisiyle ve birbirleriyle konuşan eserlerden oluşan sergi ‘Dirimart Presents IX’ 21 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

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‘Summer Dreamin’ sergisi yaz boyu gezilebilir.

Art On’dan yaz düşleri

Elements Yalıkavak’taki Art On Bodrum geçen yıl sanatçı ve izleyicilerini ‘Summer Olympics’ konseptiyle ağırlamıştı. Bu yıl ise ‘Summer Dreamin’ sergisi yaz boyunca sürecek.

‘L’invitation au Voyage’ sergisi yazın görülebilir.

Uçan Adam, Bodrum EDITION’da

The Bodrum EDITION, açıldığı günden beri sanatla bağları güçlü bir otel. Bu yıl da ‘Flying Man’ (Uçan Adam) olarak bilinen ünlü fotoğraf sanatçısı ve yaratıcı yönetmen Mathieu Forget’in “L’invitation au Voyage” (Yolculuğa Davet) adlı yeni sergisine

ev sahipliği yapıyor. Sergi, İstanbul, Ankara, İzmir, Kapadokya

ve Bodrum’da çekilmiş fotoğraflardan oluşuyor.