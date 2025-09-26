Sanat sanat için mi yoksa sosyalleşmek için mi?

Haberin Devamı

Contemporary Istanbul’un 20’nci edisyonu geçen perşembe başladı. Şehirdeki kültür-sanat etkinliklerinin önde gelen organizasyonlarından olan sanat fuarı bu yıl da Rixos Tersane alanında düzenleniyor. Kültür-sanat sezonunun başlaması demek sonbaharda bolca sosyalleşmek demek. Şöyle ki günümü eğer bir sergi görmek için planlıyorsam öncesinde veya sonrasında soluklanmak ve bir şeyler atıştırmak için merak ettiğim kafe, restoranları da programıma eklerim. Tersane İstanbul bunun için resmen biçilmiş kaftan. Ünlü mekânlar sergi süresince pop-up (geçici) restoranlarını açıyor. Bunların yanı sıra zaten Tersane’nin çok fazla seçeneği var. Sergiyi gezdikten sonra tüm bu mekânların etrafı birer sosyalleşme alanına dönüşüyor. Benden küçük bir tavsiye; sergideki eserlerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor, hele bir sosyal medya ünlüsüne denk gelirseniz yandınız. ‘İdeal’ fotoğraf karesini yakalaması uzun sürebilir. O nedenle erken gitmekte fayda var; fuarı sakinken turlayıp eserleri yakından inceleyebilirsiniz. 11.00 gibi kapılarını açan Contemporary Istanbul, akşam saat 20.00’ye kadar gezilebilir.

Bu mekânlar listenizde olsun

◊ Son birkaç yıldır MOMO markası etkinlik süresince sergi alanında hizmet veriyor. Contemporary’deki eserlere göz attıktan sonra MOMO’nun menüsündeki lezzetleri ve kokteylleri deneyebilirsiniz.

◊ Vakkorama Cafe de serginin pop-up mekânlarından. On the Road isimli mini karavanında hizmet veriyor. Hamburger, kahve ve smoothie seçenekleri var.

◊ Lulu Tersane listenizde olsun. Güzel bir pazar kahvaltısı yaptıktan sonra etrafı gezebilirsiniz. 10.00’da açılıyor, gece 2.00’ye kadar hizmet veriyor.

◊ Sizi Tersane’nin en yenisiyle tanıştırayım: Mykorini. Geçen hafta kapılarını açtı. Sergiyi gezdikten sonra akşam yemeği için ‘Yunan usulü’ eğlence güzel olabilir. Rezervasyon gerekli.

◊ Tersane’ye gitmişken This Is Not A Pop-Up etkinlik alanına uğrayın. 18.00’de açılıyor, 00.00’a kadar hareketli. Akşam pazarı gibi düşünebilirsiniz. Tezgâhlarda yaratıcı markalar ve iyi yemek bir araya geliyor. Giriş ücretsiz.

◊ Rixos Tersane’nin fuar alanına bakan açık alanında House of Brothers Lounge sergi süresince oradaki mekânlardan. Bir şeyler içip ayaküstü sohbet edebilirsiniz. Bu alanda sokak lezzetleri stantları da bulabilirsiniz.

◊ Eğer nispeten daha şık bir seçenek istiyorsanız, Contemporary Istanbul’u gezdikten sonra Mondaine de Pariso’da günü bitirebilirsiniz. Paris’in ruhunu yaşatan bir atmosferi var. Rezervasyon şart, gitmeden mutlaka arayın.

◊ Velena Food Market, Josephine, Gowden Bar, Halcyon Days ve Godiva Rixos Tersane Butik Kafe, Rixos Tersane’nin bünyesindeki mekânlardan. Kahve içmek veya yemek yemek için listenize ekleyebilirsiniz.

Nasıl giderim?

Toplu taşıma: Karaköy ve Haliç’e giden metro, tramvay ve otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz.

Vapur: Karaköy, Eminönü ve Üsküdar’dan kalkan vapurlar, fuar alanına yakın iskelelere varıyor.

Özel araç: Kendi arabanızla gidecekseniz Tersane İstanbul çevresinde otopark imkânı var.

Ah geceler



◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de.

(0212) 401 05 57

◊ İbrahim Tatlıses ve Alya bu gece 22.00’de İstanbul Günay sahnesinde. (0532) 443 33 33

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul sahnesinde. (0531) 290 24 34

◊ Begüm Obiz 1 Ekim Çarşamba 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Ebru Yaşar 3 Ekim Cuma 22.30’da Nossa Costa sahnesinde. (0212) 560 17 17

◊ Erol Evgin 3 Ekim 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

bu gece 00.30’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93



7/24 yetmez

◊ Nişantaşı’ndaki Müştemilat gece hayatının popüler mekânlarındandı. Geçen kış kapanmıştı. Neyse ki bu kısa bir araymış. İşletme sahibi Ercan Gümüşkaya yeni sezona sürprizle başladı: Müştemilat geri dönüyor. Gece kuşları Arnavutköy’deki eski Rise n’ Fall’u bilir, Müştemilat artık orada. Perşembe akşamı açılış Deniz Yükseler’leydi. Bu gece Firuze Gamze, yarın Sibel Tepe sahneye çıkacak.

◊ Şehrin sevilen underground kulübü MiniMüzikhol, 17’nci sezonuyla kapılarını açıyor. Programları açıklandı

ve takvimleri dolu dolu. Bu gece Aratirí, 3 Ekim’de Jennifer Loveless, 10 Ekim’deyse Red Pig Flower setin başına geçecek.

◊ Swissôtel The Bosphorus’ta bu yıl Chill-Out Festival’ın 20’ncisi düzenlenecek. Takvim ve DJ isimleri etkinlik tarihi yaklaştıkça @chilloutfestival üzerinden duyurulacak. Biletler 750 ve 900 lira.