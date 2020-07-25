Sanat özlemi bitsin
Normalleşme adımlarının ardından sergiler de tekrar hayatımıza girdi. Yeniler de var, açılıp salgın arasının ardından devam edenler de... Sergileri yerinde ziyaret etmeyi özleyenler için en güncel olanları derledik...
İSTANBUL
İstanbul Modern / Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar
Ev sahipleri ve misafirler
‘Pandemi arası’ndan sonra kapılarını tekrar açtı, 18 Ekim’e kadar da devam edecek. İstanbul’a misafir olarak gelen sanatçılarla kentin zanaatkârlarının birlikte geçirdikleri sürede edindikleri deneyimleri odağına alan sergi sanat ve zanaatın ilişkisini inceliyor. Faig Ahmed, Rana Begum, Benji Boyadgian, Rodrigo Hernández, Servet Koçyiğit gibi sanatçıların eserleri görülebilir. Pazartesi hariç her gün 11.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.
Yanköşe Güncel Sanat Projesi / Son Gergedanı Ben Vurdum
Bunlar ganimet değil!
Ali Cabbar’ın yeni projesi ‘Son Gergedanı Ben Vurdum’, Yanköşe’de gösterilmeye başladı. Üç metrelik 11 tuvalden oluşan dış mekân yerleştirmesi bir avcının ganimet odasına dönüştürülmüş izlenimi veren duvarlarla soyu tükenmekte olan yaban hayvanlarına saygı anıtı olarak tasarlandı. Eserler, Kahve Dünyası’nın sanat platformu Yanköşe’de 2021’in mart ayına kadar görülebilir. Adres: Meclis-i Mebusan Caddesi No: 85 Kabataş.
ARTER / Saat Kaç?
Yarın son gün
Müze koleksiyonundaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. 34 sanatçının 44 eseri bu kavramları; gündelik nesneler, ev, tarih, kent, mimari, arkeoloji gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor. Yarın son gün, 11.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.
Art On İstanbul / Ebedi Yaz
Tavandan zemine kadar
Galeri, bu karma sergiyi, ‘salon sergileri’ni andıran bir yaklaşımla düzenliyor. Birçok sanatçının eserinin tavandan zemine, kalabalık bir yerleştirmeyle sunulması izleyici için karşılaştırma ve ilişki kurma olanağı sunuyor. ‘Ebedi Yaz’da farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, fotoğraf, resim, rölyefleri yer alıyor. Haftanın beş günü 10.00-19.00 arasında ziyarete açık. 29 Ağustos son gün.
Galeri Nev / Kalanlar, Geri Dönenler ve İmalar
Eviner’in çizimleri
İnci Eviner’in yeni kişisel sergisi ‘Kalanlar, Geri Dönenler ve İmalar’ 19 Eylül’e kadar devam edecek. Sanatçının çalışma pratiğinin temelini oluşturan çizimleri görülebilir. Pazartesiden cumaya 11.00-18.30 arasında ziyarete açık.
Cocoon / Kozayı Örmek
Kozadan çıktılar!
Contemporary İstanbul Vakfı bünyesindeki Cocoon, ‘Kozayı Örmek’ sergisiyle kapılarını açtı. Eserler sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını anlatıyor. Sergide Ahmet Çerkez, Burcu Erden, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Mithat Şen, Olgu Ülkenciler, Sencer Vardarman ve Ülgen Semerci’nin eserleri yer alıyor. Çarşamba-pazar günleri 11.00-20.00 arasında ziyaret edilebilir.
Pera Müzesi / Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik
DÜNYADAN YALITILMIŞ BİR HALK‘Ben Bir Askerim’, Koço Vogli, 1983
15 Kasım’a dek sürecek. Artan Shabani küratörlüğünde, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında Arnavutluk’un sanatına egemen olan komünist ideolojinin etkilerini araştırıyor.
Seçki, uzun süre dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir hayat süren Arnavutluk halkının kültürünü ve kimliğini daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Pazartesi hariç her gün 11.00-18.00 arasında ziyarete açık.
İZMİR
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Leonardo Da Vinci’ye Saygı
İlham Da Vinci’den
500’üncü ölüm yıldönümünde, ‘Leonardo Da Vinci’ye Saygı’ sergisi 30 Temmuz’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Sergi, Da Vinci’den ilham alan sanatçıların eserlerini sunuyor. Detaylı bilgi için: www.aassm.org.tr
Arkas Sanat Merkezi / Ara Güler, Merhaba İzmir!
Rezervasyon yaptırın
Kapılarını yeniden açtı ama rezervasyon şart. İçeriye sınırlı sayıda kişi alınıyor. Ara Güler’in daha önce hiç sergilenmemiş fotoğrafları yer alıyor. Agora, Efes, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin zaman içindeki değişimini görmek için bulunmaz fırsat.
ANKARA
Galeri Soyut / Palete Yansıyanlar
Bu resimler tuvalde değilbu resimler tuvalde değil
20 Ağustos’a kadar ziyarete açık. Tamer Derican’ın kişisel sergisinde sanatçının paletlerine çizdiği resimleri yakından inceleyebilirsiniz. Pazar günleri hariç her gün 10.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle