Sanat özlemi bitsin

İSTANBUL

İstanbul Modern / Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar

Ev sahipleri ve misafirler

‘Pandemi arası’ndan sonra kapılarını tekrar açtı, 18 Ekim’e kadar da devam edecek. İstanbul’a misafir olarak gelen sanatçılarla kentin zanaatkârlarının birlikte geçirdikleri sürede edindikleri deneyimleri odağına alan sergi sanat ve zanaatın ilişkisini inceliyor. Faig Ahmed, Rana Begum, Benji Boyadgian, Rodrigo Hernández, Servet Koçyiğit gibi sanatçıların eserleri görülebilir. Pazartesi hariç her gün 11.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.

Yanköşe Güncel Sanat Projesi / Son Gergedanı Ben Vurdum

Bunlar ganimet değil!

Ali Cabbar’ın yeni projesi ‘Son Gergedanı Ben Vurdum’, Yanköşe’de gösterilmeye başladı. Üç metrelik 11 tuvalden oluşan dış mekân yerleştirmesi bir avcının ganimet odasına dönüştürülmüş izlenimi veren duvarlarla soyu tükenmekte olan yaban hayvanlarına saygı anıtı olarak tasarlandı. Eserler, Kahve Dünyası’nın sanat platformu Yanköşe’de 2021’in mart ayına kadar görülebilir. Adres: Meclis-i Mebusan Caddesi No: 85 Kabataş.

ARTER / Saat Kaç?

Yarın son gün

Müze koleksiyonundaki zaman, mekân ve bellek kavramlarıyla ilişkilenen yapıtları bir araya getiriyor. 34 sanatçının 44 eseri bu kavramları; gündelik nesneler, ev, tarih, kent, mimari, arkeoloji gibi temalarla kurdukları ilişkiler üzerinden ele alıyor. Yarın son gün, 11.00-17.00 arasında ziyaret edilebilir.

Art On İstanbul / Ebedi Yaz

Tavandan zemine kadar

Galeri, bu karma sergiyi, ‘salon sergileri’ni andıran bir yaklaşımla düzenliyor. Birçok sanatçının eserinin tavandan zemine, kalabalık bir yerleştirmeyle sunulması izleyici için karşılaştırma ve ilişki kurma olanağı sunuyor. ‘Ebedi Yaz’da farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, fotoğraf, resim, rölyefleri yer alıyor. Haftanın beş günü 10.00-19.00 arasında ziyarete açık. 29 Ağustos son gün.

Galeri Nev / Kalanlar, Geri Dönenler ve İmalar

Eviner’in çizimleri

İnci Eviner’in yeni kişisel sergisi ‘Kalanlar, Geri Dönenler ve İmalar’ 19 Eylül’e kadar devam edecek. Sanatçının çalışma pratiğinin temelini oluşturan çizimleri görülebilir. Pazartesiden cumaya 11.00-18.30 arasında ziyarete açık.

Cocoon / Kozayı Örmek

Kozadan çıktılar!

Contemporary İstanbul Vakfı bünyesindeki Cocoon, ‘Kozayı Örmek’ sergisiyle kapılarını açtı. Eserler sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını anlatıyor. Sergide Ahmet Çerkez, Burcu Erden, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Mithat Şen, Olgu Ülkenciler, Sencer Vardarman ve Ülgen Semerci’nin eserleri yer alıyor. Çarşamba-pazar günleri 11.00-20.00 arasında ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi / Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik

DÜNYADAN YALITILMIŞ BİR HALK ‘Ben Bir Askerim’, Koço Vogli, 1983



15 Kasım’a dek sürecek. Artan Shabani küratörlüğünde, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında Arnavutluk’un sanatına egemen olan komünist ideolojinin etkilerini araştırıyor.

Seçki, uzun süre dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir hayat süren Arnavutluk halkının kültürünü ve kimliğini daha yakından tanıma fırsatı veriyor. Pazartesi hariç her gün 11.00-18.00 arasında ziyarete açık.

İZMİR

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Leonardo Da Vinci’ye Saygı

İlham Da Vinci’den

500’üncü ölüm yıldönümünde, ‘Leonardo Da Vinci’ye Saygı’ sergisi 30 Temmuz’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak. Sergi, Da Vinci’den ilham alan sanatçıların eserlerini sunuyor. Detaylı bilgi için: www.aassm.org.tr

Arkas Sanat Merkezi / Ara Güler, Merhaba İzmir!

Rezervasyon yaptırın

Kapılarını yeniden açtı ama rezervasyon şart. İçeriye sınırlı sayıda kişi alınıyor. Ara Güler’in daha önce hiç sergilenmemiş fotoğrafları yer alıyor. Agora, Efes, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin zaman içindeki değişimini görmek için bulunmaz fırsat.

ANKARA

Galeri Soyut / Palete Yansıyanlar

Bu resimler tuvalde değilbu resimler tuvalde değil



20 Ağustos’a kadar ziyarete açık. Tamer Derican’ın kişisel sergisinde sanatçının paletlerine çizdiği resimleri yakından inceleyebilirsiniz. Pazar günleri hariç her gün 10.00-19.00 arasında ziyaret edebilirsiniz.