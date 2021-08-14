Sanat iyi gelir
Ağustos sıcaklarında ferahlamak ve moral bulmak için etkinliklere katılmak iyi bir seçenek. Bu hafta İstanbul Müzik Festivali’ne gidip Fazıl Say’ın ‘Doğanın Sesi’ eserini ilk kez dinleme fırsatını da yakalayabiliriz, ‘Denizden Babam Çıksa!’ meze atölyesine katılıp Fransız mutfağının inceliklerini de öğrenebiliriz.
- Türk pop müziğin güçlü sesi Sertab Erener, yarın saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkılarını seslendirecek. Bilet fiyatı 125-250 lira arasında değişiyor.
- Mor ve Ötesi yarın saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatları 125-350 lira arası. Biletler tükenmek üzere.
- Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin (USLA) ‘Denizden Babam Çıksa!’ atölyesinde geleneksel Fransız mutfağına ait mezeler pişirilecek. Etkinlikte zencefilli levrek marin, sakızlı ahtapot salatası, Asya soslu tempura karides ve deniz usulü orzo yapıp tadabileceksiniz. Bugün saat 19.00’daki eğitimin katılım ücretiyse 300 lira.
- 49. İstanbul Müzik Festivali başlıyor! Etkinliğin açılışı 18 Ağustos saat 20.00’de, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Anna Vinnitskaya konseriyle yapılacak. 19 Ağustos Perşembe saat 20.00’de aynı sahnede Fazıl Say ‘Doğanın Sesi’ isimli eserini ilk kez çalacak. Biletler passo.com.tr’de.
- ‘Festival Gibi Bişi’ 29 Ağustos Pazar günü Klein Phönix Park Maslak’ta ilk kez düzenlenecek. Sahneye Jakuzi, Palmiyeler, Club Bangkok, Kaan Sezyum gibi isimler çıkacak. Biletler bugece.co’da 140 lira.
Palmiyeler
- Ayvalık 7. AIMA Müzik Festivali kapsamında 17 Ağustos saat 20.30’da Alibey Kültür Merkezi’nde Cello Paradiso, 18 Ağustos’ta Haluk Barutçuoğlu Evi’nde Genç Yetenekler Konseri, 19 Ağustos saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Flapper Swing Jazz Band olacak. Katılım ücretsiz.