Sanal moda haftalarında ayrıcalık yok

Dünyanın ilk dijital moda haftası, 150 farklı tasarımcı ve 2.5 milyon kişinin katılımıyla martta Şanghay’da gerçekleşti. Bu geniş katılım, tüm moda haftalarının böyle geçebileceğinin habercisiydi. Ardından, Moskova Moda Haftası 32 tasarımcının katılımıyla internet üzerinden yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından gözler dört büyük moda başkentine çevrildi ve ilk haber Londra Moda Haftası yetkililerinden geldi. Kadın ve erkek koleksiyonlarını tek çatı altında toplayıp 12 Haziran’da başlayacak dijital bir moda haftası yapacaklarını açıkladılar.

Defilelerin yanı sıra özel röportajlar, çevrimiçi showroom’lar ve podcast’ler sayesinde daha çok kişi yüksek moda dünyasına yakından tanık olabilecek.

Paris ve Milano da dijitale taşınıyor

Geçen hafta aynı gün içinde hem Paris hem de Milano Moda Haftası yetkilileri benzer bir açıklama yaptı.

14-17 Temmuz arasında yapılacak Milano Dijital Moda Haftası’nda markaların İlkbahar / Yaz 2021 erkek ve kadın giyim koleksiyonları bir arada sunulacak.

Paris Moda Haftası yetkilileriyse yalnızca İlkbahar/ Yaz 2021 erkek koleksiyonlarının sunulacağı bir ‘sanal’ moda haftası planladıklarını açıkladılar. 9-12 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikte her markanın koleksiyonları yaratıcı birer film formatında sergilenecek ve ekstra etkinliklerle farklı medya kanallarından paylaşılacak.

Tüm bunlar, eylülde gerçekleşmesi planlanan moda haftalarının iptal olduğu anlamına gelmiyor. Federasyonlar açıklamalarında ‘iptallere’ değil, alternatif ve yaratıcı çözümler bulmaya çalıştıklarına vurgu yapıyor. Ancak sistemden hoşnut olmayanlar bireysel olarak inisiyatif almaya başlıyor.

Saint Laurent moda takvimlerinden çıktı

Bunlardan ilki Saint Laurent oldu. Marka, bundan böyle Paris Moda Haftası dahil hiçbir moda takviminde yer almayacak. Markanın bu hamlesi, geleneksel moda haftaları ve zorunlu takvimlerin yeniden sorgulanmasına yol açarken dönüşümün kalıcı olup olmayacağına dair tartışmaları gündeme getirdi.

STANDART GÜZELLİK ALGILARININ ÖTESİNDE

Instagram’ın yeni çılgın akımı: Çirkin makyaj trendi! Standart güzelliğe bir başkaldırı...

Farklı bakış açılarına sahip makyaj sanatçıları tarafından popüler hale getirilen bu absürt trend, makyajı yalnızca güzel görünmek için değil, tam tersine, standart güzellik algılarına bir başkaldırı olarak konumlandırıyor. Herkesin birbirine benzediğini düşünen makyaj sanatçıları, yüzü adeta bir tuval gibi ele alıyor ve sanatını konuşturuyor. Kimi politik mesaj veriyor, kimi dayatılan güzellik algısına karşı çıkıyor, kimi de farklılığın daha güzel olduğunu savunuyor.

Yolunmuş kaşlar, pespembe yanaklar ve resim defterini andıran görünümleri üzerinizde denemek ister miydiniz bilmiyoruz ancak bu makyajları yapan sanatçılar, zaman zaman sokağa çıkarken bile kendilerine uyguluyorlar.