Samimi ve seksi: Cozy

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Geçen salı akşamı... Uzun zaman sonra İstanbul’da yağan kar nedeniyle herkes tedirgin, eve gitme telaşında... ‘Acaba başkaları da var mıdır’ düşüncesiyle gittiğim Cozy’ye girer girmez hayret ediyorum, içerisi hıncahınç dolu. Bir ay oldu açılalı ama sosyal medyaya ne zaman girsem mutlaka bir arkadaşımın hikâyesinde rastlıyordum. Ya da birisi soruyordu “Gittin mi Cozy’ye” diye...

Cozy 40 yıllık bir villaya hayat veriyor, markanın yaratıcıları, İstanbul yeme-içme hayatının bilinen isimlerinden, işletmeci Emrah Gencer ve şef Hüseyin Kılıç. Tecrübeli olduklarını içeri girer girmez anlıyorsunuz çünkü ambiyansından dekorasyona ve hatta kullanılan servis araç-gereçlerine kadar yansıtmışlar birikimlerini. Her şey o kadar şık ve özenli ki... Şimdilerde açılan yerlerin hepsi birbirinin kopyası ama burası son zamanlarda gördüğüm, gittiğim en farklı ve ‘cool’ mekânlardan biri olmuş.

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Cozy’ye görkemli, yüksek bir kapıdan giriyorsunuz, kapının arkası bir perde, aralayın o perdeyi, ismi gibi samimi, sıcacık, loş bir atmosfer karşılıyor sizi. Karşınızda şık bir bar, masasını bekleyen müşteriler burada kokteyllerini yudumlayıp etrafı kesiyor kısık gözlerle. Barın başında Görkem Arda var, bu kısım, özellikle hafta sonu hareketliliğinde, ilerleyen saatlerde mekânın kalbine dönüşüyor. İmza kokteylleri 750 ve 800 lira, ben tekilayla hazırlanan Ya-Yoi’yi denedim, beğendim.

Masaya geçip menüye bakıyorum. Çeşit çok, karar vermek zor. Hüseyin Şef’in tabakları birer birer gelmeye başlıyor masaya, bu arada açık mutfakta pişiyor yemekler, gözünüzün önünde. Baştan uyarayım, ucuz değil... Başlangıçlarda; çiğ tabaklar (830-930 lira), çıtır atıştırmalıklar (450-900 lira) ve hafif seçeneklerin olduğu salatalar (550-750 lira) var. Ana yemek seçeneklerinde pizza ve makarnalar 550-1.100 lira, deniz ürünleri, et ve tavuk seçenekleri 750-1.300 lira. Ton balığı tartar&kivi carpaccio (930 lira), füme dil pide (750 lira), fırın pancar carpaccio (680 lira) ve trüflü mafaldine (makarna) (1.100 lira) tattığım ve beğendiklerimdi... Şöyle diyeyim, dil füme pide ve ton balığı tartarı yemek için tekrar giderim..

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Cozy cool ve çok seksi bir mekân olmuş. Yaş ortalaması yüksek, kız kıza masalar da var, ‘date’e çıkan çiftler de... Doğum günü kutlamaları için de çok havalı bir seçenek olabilir. Giyim kuşama gelirsek, şık olmak gerekiyor.

Cozy pazartesi hariç 6 gün açık, 18.00’de başlıyorlar servise. Şimdilik yalnızca akşam yemeği servisi veriyorlar, ama bir-iki ay içinde öğle yemeği de başlayacak. Bu arada cuma-cumartesi geceleri ilerleyen saatlerde içerisi hareketleniyor. Ayrıca buradan duyurmuş olayım; iki-üç ay içinde Cozy’nin üst katı açılıyor ve bir gece kulübü olacak, ben de heyecanla bekliyorum...

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AH GECELER

◊ Batu (TR) bu gece 22.00’de Momo Bebeköy’de setin başında olacak. Rezervasyon için: @momo.bebekoy

◊ Sıla bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Özgün bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Berk Sunal 19 Şubat Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında olacak. Rezervasyon için:

@boopkurucesme

◊ Murat Boz 19 Şubat 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

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◊ Seda Mete 19 Şubat 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Serdar Ortaç 21 Şubat Cuma 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Alya bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

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◊ Roka İstanbul ünlü şefleri konuk etmeye devam ediyor. Şef Ozan Kumbasar 17 ve 18 Şubat’ta mekânın mutfağına girecek, Roka’nın baş şefi Suna Hakyemez’le beraber yemek pişirecek. Kişi başı 3.700 lira.

◊ Pera 77’de caz konserleri sürüyor. 20 Şubat’ta Begüm Çelebi, 21 Şubat’ta Renin Yükseler, 22 Şubat’ta Dilek Sert Erdoğan performansı var.

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◊ Folks Kitchen&Cocktail’de yarın Sarp Sevinç’le kokteyl atölyesi olacak. Etkinliğin saati 16.00-18.00. Rezervasyon yaptırmak için (0530) 251 92 50’yi arayabilirsiniz.

◊ Antonina Turizm 23 Şubat’ta ‘İstanbul’un Saklı 7. Tepesi Samatya Yedikule’ turu düzenliyor. Tur 9.30’da Samatya Tren İstasyonu’ndan başlayacak. Müze giriş ücreti, rehberlik hizmeti, öğle yemeği ve kahvaltılık ikramlar dahil fiyatı 2.850 lira. antoninaturizm.com