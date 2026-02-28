Sahurda dışarıdayız

Haberin Devamı

İftar sofraları ayrı güzel ama ben sahurcuyum. Gece şehri turlayıp kendime güzel bir yemek masası bulmayı seviyorum. Ramazan boyunca geç saatlere kadar açık olan yerler bu yıl da özenle menülerini oluşturmuş. Aralarında bizzat gittiklerim de var, arkadaşlarımın anlattıkları ve sosyal medya paylaşımlarında rastladıklarım da. Mesela Ataköy’deki Havuş Deli cuma ve cumartesi açık; yemekler bol bol banmalık, ortam uzun uzun oturmalık. Kavacık’taki Doğal Dükkan serpme kahvaltı çıkarıyor; kuymaklı, pişili, sınırsız çaylı. Klasiklerinden vazgeçemeyenler için Lokma İstanbul zaten garanti; muhlaması efsane.

Seçenek çok

◊ Kavacık’taki Doğal Dükkan’da serpme kahvaltı var. Kuymak, dört çeşit peynir, söğüş tabağı, siyah ve yeşil zeytin, tahin-pekmez, acıka, tereyağı, bal ve fındık ezmesi masada. Tereyağlı yumurta, pişi ve reçellerle sofra iyice zenginleşiyor. Çay sınırsız. Rezervasyon gerekiyor, fiyatı 900 lira. (0216) 310 28 28

◊ Dilruba İstanbul’da 100 çeşit kahvaltılık, şarküteri ve çorba arasından seçim yapmak kolay değil. Üsküdar, Fethi Paşa Korusu’ndaki yerde Boğaz manzaralı sahur 6.00’da sona eriyor. 1.250 lira. (0216) 492 15 00

◊ Florya’daki Şazeli’de sahur servisi gece yarısından sabah 6.00’ya kadar. Serpme kahvaltıya sıcaklardan kavurmalı yumurta, sucuk ve menemen eşlik ediyor. Çay sınırsız, 1.350 lira. (0212) 547 01 01

◊ Gasto Fişekhane’de serpme kahvaltı peynir, şarküteri ve söğüş tabağıyla başlıyor; menemen, çibörek, pankek, patates püreli kasap sucuk, baharatlı yoğurtlu patlıcan, pişi ve sokak simidiyle devam ediyor. Zeytinburnu’ndaki mekânda servis 00.00’da başlıyor, 6.00’ya kadar sürüyor. Çay, su ve bir bardak limonata dahil 1.350 lira. (0538) 775 71 13

◊ Beşiktaş’taki Four Seasons at the Bosphorus otelinin içindeki Ocakbaşı restoranın iglolarında (yarım küre şeklindeki Eskimo evi) gece 2.00-5.30 arasında dört aşamalı sahur menüsü servis ediliyor. Seçmeli çorba, kahvaltılık tabağı, seçmeli ana yemek ve meyvenin olduğu menü 3.100 lira. Çay, su ve soda fiyata dahil. (0212) 381 40 00

Canınız ne çekerse

◊ Havuş Deli Ataköy ramazan boyunca cuma ve cumartesi geceleri sahurda açık. Fiks menü yok. Kruvasan 265 lira, simit 75 lira. Tahinli Lübnan şakşuka, Antep fıstıklı Girit ezmesi, zahterli humus, mütebbel, muhammaranın aralarında olduğu onlarca farklı banmalığın adet fiyatıysa 59 lira. (0537) 527 02 02

◊ Çengelköy’deki Lezzet Arayanlara’ya yoğunluktan dolayı rezervasyon gerekiyor. 00.00’dan sabah ezanına kadar servis devam ediyor. Menüden dilediğinizi sipariş edebiliyorsunuz. Gözlemeler 350-440 lira, menemenler 295-450 lira, peynir çeşitleri 200-270 lira. (0531) 882 44 12

◊ Rumelihisarı’ndaki Lokma İstanbul zaten bir klasik. Kahvaltı çeşitleri 135 ile 430 lira, peynirler 195 ile 775 lira arasında değişiyor. (0212) 265 71 71

Ah geceler

◊ Sinan Güleryüz bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Aybüke Albere

bu gece 23.00’te

Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Baran Bayraktar

bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Melsum bu gece 00.30’da Terzi İstanbul’da.

(0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş 3 Mart Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başına geçecek.

(0212) 245 45 42

◊ Berk Sunal 5 Mart Perşembe 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon:

@boopkurucesme

◊ Kaan Demiral 6 Mart Cuma 22.00’de Frankie’de setin başında olacak. (0212) 401 05 57

◊ Begüm Obiz 6 Mart 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Yağmur Hızal 6 Mart 00.30’da Lineup Suadiye’de çıkacak. (0531) 498 80 93

7/24 yetmez

◊ Kuruçeşme’nin demirbaşlarından Goose No.25 geçen günlerde bir partiyle müdavimlerine veda etti. Ancak bu bir kapanış anlamına gelmiyor. Mekân Dandy ismiyle 1 Nisan’da kapılarını yeniden açacak, Türk ve İtalyan mutfağını buluşturan tabaklar servis edilecek. Akşamlarıysa 80’ler ve 90’ların müzikleriyle plak dinletileri olacak.

◊ Sayfiye hattından sezon haberleri gelmeye başladı. İlk müjde Çeşme’den; Esnaf Alaçatı Ot Festivali’yle birlikte

23 Nisan Perşembe günü kapılarını açıyor.

◊ Ramazanda Tarihi Yarımada’daki tüm müzeler cuma, cumartesi ve pazar 20.00-00.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Ardından Sultanahmet’te yürüyüş yapıp ramazan ruhunu yaşayabilir, sonra da yukarıda önerdiğim sahurlardan birine geçebilirsiniz.