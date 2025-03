Sahurda buluşalım

Haberin Devamı

İftar sofraları ayrı güzel ama ben sahurcuyum. Çok severim gece şehri turlayıp oradan güzel bir sahur sofrasına oturmayı. Restoranlardan bazıları ramazan boyunca sahurda da hizmet veriyor. Misal Lokma İstanbul’un sahurunu çok severim, menüden seçmeli muhlaması bir efsane. Yine Fişekhane’deki Gasto meşhur kahvaltısını servis ediyor, içinde yok yok, her bir kalemi ayrı lezzetli. Biraz daha lükse kaçayım derseniz Boğaz manzaralı iglolarda da sahur yapıp evinizin yolunu tutabilirsiniz.

◊ Çırağan’daki Four Seasons otelinin içindeki Ocakbaşı restoranın iglolarında gece 2.00-5.00 arasında dört aşamalı sahur menüsü servis ediliyor. Seçmeli çorba, kahvaltılık tabağı, seçmeli ana yemek ve meyvenin olduğu menü 2.275 lira. Çay, su ve soda fiyata dahil. (0212) 381 40 00

◊ Maslak’taki Acolar Ocakbaşı sahurda açık. Kahvaltılıkların ağırlıklı olduğu fiks menüde yumurta ve tost çeşitleri var. 1.350 lira. (0516) 166 24 26

◊ Florya’daki Şazeli’de geceyarısından sabah 6.00’ya kadar sahur için serpme kahvaltı servis ediliyor. Sıcak olarak kavurmalı yumurta, sucuk ve menemen yiyebilirsiniz, çay sınırsız, 975 lira. (0212) 547 01 01

◊ Karaköy’deki The Galata İstanbul Hotel’in üst katındaki Abdi Bey Lokantası’nda açık büfe kahvaltı servis ediliyor, 950 lira. (0531) 783 33 33

◊ Gasto’nun Fişekhane şubesindeki serpme kahvaltıda peynir, şarküteri ve söğüş tabağının dışında menemen, çibörek, pankek, patates püreli kasap sucuk, baharatlı-yoğurtlu patlıcan, pişi ve sokak simidi var. Sabah 6.00’ya kadar açık. Sınırsız çay, su ve bir bardak limonatayla 850 lira. (0538) 775 71 13

◊ Üsküdar’daki Dilruba İstanbul’da açık büfe sahur var. 100 çeşit kahvaltılık, şarküteri, çorba çeşidi arasından seçim yapmak zor. Boğaz manzaralı sahur sabah 6.00’ya kadar sürüyor. Kişi başı 800 lira, eğer masanızdakilerin hepsini yiyip israf etmezseniz 700 lira ödüyorsunuz. (0216) 492 15 00

◊ Rumelihisarı’ndaki Lokma İstanbul bir klasiktir... Menüden istediklerinizi sipariş veriyorsunuz. Kahvaltı çeşitleri 80-375 lira, peynir çeşitleri 135-540 lira arasında. (0212) 265 71 71

GERİ SAYIM BAŞLADI





Alaçatı Ot Festivali yazın fragmanı gibidir, biraz olsun kışın soğuğunu, yağmurunu, çamurunu unutturur bana. Bu yıl 14’üncüsü 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Ben de geçen haftalarda

festivalin Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus’taki basın toplantısına gittim. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli açılış konuşmasında festivalle ilgili açıklamalar yaptı. Etkinlik bu sene ‘Toprak, Zaman ve Tat’ temasıyla gerçekleşecek, yılın ürünüyse kayakoruğu olacak.

Festivalin asıl amaçlarından biri Çeşme’nin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, Ege mutfağının Türkiye gastronomisinde önemli bir yeri olduğunu anlatmak ve yerel üreticiyi desteklemek.

Basın toplantısına bölgedeki şefler de katıldı. Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, şefler Ayşenur Mıhçı, Gökçen Adar, Burakhan Akçe ve Rıfat Yurttaş konuşmacıydı. Ege’nin mutfak kültürü, Alaçatı’nın otları, festivalin önemi ve teması üzerine sohbet edildi.

Festival için Çeşme’de de hazırlıklar başladı. Yaz sezonunun en popüler mekânlarından bazıları festival boyunca açık olacak. Eğer festivale gitme planınız varsa program yapmakta geç kalmayın çünkü oteller etkinlik tarihi yaklaştıkça dolmaya başlıyor.

AH GECELER





◊ Emre Altuğ bu gece 23.45’te İzmir Om Mistral’de. (0541) 269 60 66

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Mert Davran bu gece 22.00’de North Pier’s sahnesinde. (0532) 664 84 82

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Berk Sunal 12 Mart Çarşamba 23.00’te Boop Kuruçeşme’de. Rezervasyon için: @boopkurucesme

◊ Kaan Yorulmaz 14 Mart Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Serhat Yılmaz 14 Mart 00.00’da Next Door’da çalacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 35

7/24 YETMEZ

◊ Beşiktaş, Süzer Plaza’daki Terzi İstanbul canlı müzik mekânları arasında son birkaç yıldır adından söz ettiriyor. Geçen yaz Bodrum’a transfer oldu. Şimdi de Anadolu Yakası’na geçiyor. Terzi Ataşehir 4 Nisan Cuma kapılarını Berkay’la açacak. 5 Nisan Cumartesi Dicle Olcay, 11 Nisan Cuma Merve Özbey sahnede olacak. @terziatasehir

◊ Zeyta Emirgân sevimli bir şarap evi, akşamları romantik de oluyor. Burada caz performansları, canlı müzik de var. 11 Mart Salı 20.30’da ‘Atacan Çalıyor Herkes Söylüyor’, 19 Mart Çarşamba 20.30’da ‘Sezen Aksu Şarkıları’ gecesi olacak.

◊ Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp by Brothers’ta pazarları sinema geceleri düzenlenecek. 16 ve 23 Mart programıyla ilgili bilgi ve rezervasyon için: (0533) 133 33 92