Sahnelerden sokak modasına... Sezonun jean’leri pek havalı

Haberin Devamı

Ünlü isimlerin modaya yön verdiğini hepimiz biliyoruz ama bazı isimler ve özel etkinlikler öyle bir etki yaratıyor ki

erkek modasında görmeye hiç alışık olmadığımız bir parça bile anında bir arzu nesnesi haline gelebiliyor. Kendrick Lamar’ın, New Orleans’ta düzenlenen Amerikan futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olan Super Bowl sahnesinde giydiği İspanyol paça (flare) jean’in yarattığı etki de tam böyle oldu. Launchmetrics’in (moda, güzellik ve lifestyle alanında çalışan bir araştırma şirketi) araştırmasına bakılırsa Fransız modaevine tam 2,3 milyon dolarlık medya değeri kazandırdı. Peki, hem erkek hem de kadın modasında öne çıkan jean modelleri hangileri ve bunları nasıl eşleştirmeliyiz?

Haberin Devamı

İspanyol paçalar: Céline’in viral jean modelinden yola çıktık, oradan devam edelim. Bu modeli 2025’in en popüler jean modelleri arasında saymazdım ama geçen haftadan sonra atağa geçeceğine eminim. Mağazalara bakılırsa 2025’in İspanyol paça jean’leri 70’lerdeki gibi abartılı paçalara sahip değil ve çok daha minimal. Dizden hafifçe açılan bir tarza sahip. Kadınlar için önemli nokta; bu tarz jean’leri mutlaka kısa da olsa bir topukluyla tamamlamak, aksi halde bacak boyu daha kısa görünebilir. Erkeklerse jean’in basen bölgesini fazla sarmadığından emin olmalı.

Balon modeller: Bu yılın en popüler modeli şüphesiz kavisli ve geniş paça kesimli balon jean’ler. En sade parçalarla bile görünümlere güçlü ve modern bir hava katıyor. Özellikle bahar aylarında ve geçiş sezonlarında beyaz tişörtler, bomber ceketler ve hırkalar gibi temel parçalarla mükemmel uyum sağlayacaktır. Görünümü dengelemek için üst parçayı daha dar tutmakta fayda var.

Geniş paçalar: Özellikle Bottega Veneta ve Stella McCartney gibi markaların etkisiyle, geçen yıldan beri wide-leg (geniş paçalı jean) modeller popülerliğini koruyor. Baggy model olarak da adlandırılan daha da bol çeşitleri olan ve vücuda oturmayan bu jean modeli, hem daha basic parçalarla gündelik olarak hem de blazer ve topuklularla tamamlanarak daha şık bir hale bürünebiliyor. Paçalarını kıvırıp giymek de moda. Ayrıca erkekler için de bu jean modelinin çok popüler olduğunu söyleyelim.

Haberin Devamı

Bonus! Skinny jean’ler:

Bu model yeniden çok popüler olacak demek iddialı olur. Ancak 2010’ların bu gözde jean modelini yeniden yavaş yavaş moda sahnelerinde göreceğiz. Aşırı dar ve likralı modeller yerine hareket alanı bırakan skinny jean’ler daha çok karşımıza çıkacak. Aman erkekler bu modelden uzak dursun!

Tarz sahibi mi, yoksa çocukça mı?

Geçen hafta Tokyo’da Bob Dylan’ın gençliğini canlandırdığı ‘A Complete Unknown’ (Bob Dylan: Tam Bir Bilinmez) filminin prömiyerine katılan oyuncu Timothée Chalamet kırmızı halı stiliyle epey konuşuldu. Tarzıyla her zaman dikkat çeken ünlü oyuncunun bu sezon popüler olan kahverengi tonlarıyla yarattığı görünümünü, boynuna taktığı maymun figüründeki bir çantayla tamamlaması çok ilgi çekti. Maymun çantasını soran muhabirlere “O adını Dave

koyduğum küçük dostum” diyerek

esprili bir yanıt verdi Chalamet. Çocukken benim de böyle bir çantam vardı. Ancak yetişkin halimle bu tarza biraz mesafeliyim. Bazı markalar hayvan temalı çantalar hazırladı. Bakalım büyüyen bir akım olacak mı? Eğer ilginizi çekiyorsa, JW Anderson’ın kuş figürlü, Thom Browne’unsa köpek, koyun ve tavşan figürlü çanta koleksiyonlarına göz atabilirsiniz.

Haberin Devamı

Not: Hem Kendrick Lamar hem de Timothée Chalamet’nin stil danışmanı aynı isim: Taylor McNeil. Hatta McNeil’in Lamar’a giydirdiği Céline denim pantolonun aslında önce Chalamet için seçtiği söyleniyor. Kadın reyonundan seçilen bu jean’in Lamar’ın bedenine uymasının da şaşırtıcı olduğu ekleniyor. McNeil son dönemde yarattığı dikkat çekici görünümlerle adından söz ettiriyor ve isminin dünya çapında daha da tanınacağını şimdiden söylemek mümkün.

Otelin içinde alışveriş caddesi

Bir otelin içinde seçkin ve lokal tasarımcılardan oluşan lüks bir alışveriş caddesi hayal edin. Raffles İstanbul, 11’inci yılına girerken farklı bir projeyi hayata geçirdi. Mastercard desteğiyle tasarlanan Masters of Design, otelin uluslararası misafirlerine Türkiye’nin moda ve tasarım sahnesini yakından tanıtmayı amaçlıyor. Ülkemizin moda ve tasarım alanında eşsiz bir konumda olduğunu vurgulayan otelin yeni genel müdürü Burak Unan bu projeyle yerel markaları küresel ölçekte bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söylüyor. Bago, Eli Peacock, Fonfique, H by Hakaan Yıldırım, Juju, Lug Von Siga, Muse for All, Raisa Vanessa ve Sorbe gibi markaların olduğu bu cadde 9 Mart’a kadar ziyaret edilebilir. Projenin destekçileri Cosmetic Club ve Reis Kuyumculuk da kendilerine ayrılan özel alanlarda ziyaretçileri bekliyor.

Haberin Devamı

HER TARZA UYGUN

Balon modelleri erkek koleksiyonlarında da görüyoruz.

Bershka, 1.390 lira

Skinny jean’ler geri dönüyor.

Guess,

4.499 lira

İspanyol paçalar artık daha minimal genişlikte.

Lee, 1.999 lira

Geniş paçalar ve baggy jean’ler

her yerde…

Mavi,

1.499 lira