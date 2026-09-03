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Sahnelerde eylül bereketi

Güncelleme Tarihi:

#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat
Sahnelerde eylül bereketi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 15:47

Bu hafta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda Ajda Pekkan ve Sibel Can’ın konserleri var. İzmir’de Nâzım Hikmet’in yaşamını anlatan ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ başlıklı sergi ziyarete açıldı.

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Sahnelerde eylül bereketi


-Gogol Bordello 5 Eylül Cumartesi 20.00’de JJ Arena Ataşehir’de konser verecek. Biletleri 1.539 ve 3.420 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Kenan Doğulu 5 Eylül 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da sahneye çıkacak. Biletleri 2.420 ve 3.520 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Sertab Erener 5 Eylül 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda izlenebilir. Biletleri 1.850 ila 8.800 (protokol) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

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-Model 5 Eylül 21.00’de Ataköy Marina Arena’da olacak. Biletleri 1.500 ila 7.500 (loca) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Tan Taşçı 5 Eylül 21.00’de Congresium Teras Ankara’da konser verecek. Bilet fiyatı 4.000 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Can Güngör 5 Eylül 21.30’da Terminal Kadıköy’deki Komünite’de olacak. Biletleri 950 ve 1.200 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Sibel Can 6 Eylül Pazar 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Biletleri 1.200 ila 7.500 (protokol) lira.

-Simge Sağın 6 Eylül 21.00’de Paribu Vadi Açıkhava’da. Biletleri 1.100 ila 3.250 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

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-Gülsin Onay, Erkin Onay ve Denis Shapovalov 6 Eylül 21.00’de 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Bodrum, Antik Taş Ocağı’nda konser verecek. Biletleri 885 ve 1.635 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Candan Erçetin 8 Eylül Salı 21.00’de ‘Doğu Batı Senfonisi-Rengahenk’ konseri için Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Biletleri 2.200 ila 5.600 (VIP) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Mustafa Sandal 10 Eylül Perşembe 21.00’de Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletleri 1.430 ile 5.148 lira arasında.

-Yeni Türkü 10 Eylül 21.00’de İzmir, Urladam’da konser verecek. Biletleri 2.000 ila 3.000 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

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-Ajda Pekkan 11 Eylül Cuma 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Biletleri 1.909 ila 14.300 (protokol) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Bengü 11 Eylül 21.00’de Paribu Vadi Açıkhava’da izlenebilir. Biletleri 1.100 ila 3.250 lira.

GECE

-Kaan Demiral 5 Eylül Cumartesi 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

Sahnelerde eylül bereketi

-Baran Bayraktar 5 Eylül 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon: @kortoistanbul

Sahnelerde eylül bereketi

-Anıl Durmuş 5 Eylül 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

Sahnelerde eylül bereketi

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-Simge Eğrilmez 5 Eylül 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Özgür Cankardeş 8 Eylül Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

Sahnelerde eylül bereketi

-Deha Bilimlier 11 Eylül Cuma 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

DJ

Sahnelerde eylül bereketi

-Mısır asıllı DJ ve prodüktör Raxon 5 Eylül Cumartesi 22.00’de Kastel’de. Biletleri 450 ila 1.300 (sahne arkası) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-ABD’li DJ ve prodüktör Layla Benitez 11 Eylül Cuma 21.00’de Klein Phönix’te çalacak. Biletleri 750 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

Sahnelerde eylül bereketi

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-DJ ve prodüktör Manthem 11 Eylül 22.00’de Klein Harbiye’de izlenebilir. Bilet fiyatı 500 lira.

SERGİ

Sahnelerde eylül bereketi

-Chi Art Gallery, Serap Görünme, Hayal Köseoğlu ve Mehmet Sinan Kuran’ın farklı disiplinlerdeki üretimlerini ‘KANZEN’ sergisinde bir araya getiriyor. Japoncada bütünlük anlamına gelen kanzen kavramından yola çıkan sergi, birbirinden farklı bireysel anlatımların benzerliklere ihtiyaç duymadan nasıl bir bütün oluşturabileceğine odaklanıyor. 9 Eylül Çarşamba günü açılacak sergi 10 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

Sahnelerde eylül bereketi

-Bursa, Nilüfer’deki İMALAT-HANE, Fatma Belkıs’ın ‘Serseri Dalga’ başlıklı kişisel sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, video, suluboya, heykel, performans ve yerleştirmeden oluşuyor. Adını öngörülemez ve ölümcül olabilen serseri dalgalardan alan sergi, mizahı ve dayanışmayı duygusal kriz anlarında yön bulma yolları olarak seçiyor. 5 Aralık’a kadar görülebilir.

Sahnelerde eylül bereketi

-İzmir, Konak’taki Kültürpark Atlas Pavyonu ‘Romantika: Bir Ömrün Seyrüseferi’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi Nâzım Hikmet’in yaşamını, üretimini ve kültürel mirasını farklı arşivler, koleksiyonlar ve sanat disiplinleri üzerinden anlatıyor. M. Melih Güneş’in küratörlüğündeki sergide Ara Güler’in çoğu ilk kez gösterilecek Nâzım Hikmet portreleri, Anadolu gezilerinden fotoğrafları ve 1976’daki Moskova ziyaretinde çektiği kareler de var. 15 Ocak 2027’ye kadar açık.

TİYATRO

Sahnelerde eylül bereketi

-Eserden uyarlama

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un meşhur eseri ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ Evde Tiyatro yapımıyla ve Metin Zakoğlu’nun tek kişilik performansıyla 5 Eylül Cumartesi 16.00’da Cafe Theatre Koşuyolu’nda. Biletleri 1.000 ve 1.500 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Gerçek bir hikâye

Édouard Louis’nin aynı adlı romanından uyarlama ‘Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri’, Onur Ünsal’ın tek kişilik performansıyla hayat buluyor. Yazarın kendi annesinin hayat hikâyesini anlattığı oyun 6 Eylül Pazar 16.00’da. Biletleri 600 ve 850 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Yılların ardından

Nilperi Şahinkaya ve Tülin Özen, çocukluk evlerinin terasında yıllar sonra yüzleşen iki kız kardeş olarak sahnede. Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği ‘Ballı Süt’ 6 Eylül 21.00’de Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da. Biletleri 1.150 ila 1.950 lira.

ATÖLYE

Sahnelerde eylül bereketi

-Atölye Ataşehir 5 Eylül Cumartesi 12.30’da ‘Kendi Makyajını Keşfet’ atölyesi düzenliyor. Behiye Bilge Derin eğitmenliğinde gerçekleşecek. 3 saat süren uygulamalı atölyede katılımcılar kendilerine uygun makyaj tekniklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 2.200 lira.

Sahnelerde eylül bereketi

-Masterpiece Galata 9 Eylül Çarşamba 19.00’da baykuş mumluk atölyesi düzenleyecek. Uzman sanatçılar rehberliğinde fırınlama gerekmeyen özel kille katılımcılar kendi mumluğunu yapacak. Bilet fiyatı 950 lira.

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#Uygar Taylan#Ajanda#Kültür Sanat

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