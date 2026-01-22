Sahneler hareketli

Haberin Devamı

KONSER



-Cem Adrian 24 Ocak Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Biletleri 1.710 ila 20.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Jakuzi 24 Ocak 21.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.350 lira.

-Can Bonomo 24 Ocak 21.30’da Paribu Art’ta sahneye çıkacak. Biletleri 550 ve 1.050 lira.

-Erkan Oğur (perdesiz gitar, kopuz), Turgut Alp Bekoğlu (davul), Can Çankaya (piyano), Kağan Yıldız (kontrbas) 25 Ocak Pazar 20.00’de CSO Ada Ankara’da konser verecek. Biletleri 325 ila 825 lira.

-Ukraynalı besteci ve piyanist Lubomyr Melnyk 25 Ocak 21.00’de Paribu Art’ta izlenebilir. Biletleri 750 ve 1.050 lira.

-Görkem Karabudak 25 Ocak 21.00’de Ankara, IF Performance Hall’da. Biletleri 385 ve 660 lira.

-Mabel Matiz 26 Ocak Pazartesi 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Biletleri 3.750 ile 5.000 (VIP) lira arasında.

-Gevende 29 Ocak Perşembe 21.00’de İzmir, SoldOut Performance Hall’da konser verecek. Biletleri 400 ve 899 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 30 Ocak Cuma 20.00’de şef Cornelia von Kerssenbrock ve Hande Küden (keman) solistliğinde CSO Ada Ankara’da olacak. Biletleri 130 ila 650 lira.

-Simge 30 Ocak 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak. Biletleri 950 ila 3.200 lira.

-Hande Yener 30 Ocak 21.00’de ‘Hande Bizi Sezen’e Götür’ konseri için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahneye çıkacak. Biletleri 1.716 ile 6.292 (Protokol) lira arasında.

-Teoman 30 Ocak 21.00’de Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM Salonu’nda konser verecek. Biletleri 1.000 ila 4.000 lira.

GECE



-Mahsun Kırmızıgül 24 Ocak Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Özgün 24 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Baran Bayraktar 24 Ocak 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Yusuf Aslan 24 Ocak 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Anıl Durmuş 25 Ocak Pazar 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Özgür Cankardeş 27 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Derya Bedavacı 28 Ocak Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Berk Sunal 29 Ocak Perşembe 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

-Bade Derinöz 30 Ocak Cuma 23.00’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

-Begüm Obiz 30 Ocak 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

DJ



-Alman techno ikilisi Pan-Pot 24 Ocak Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te. Biletleri 600 ila 4.000 lira.

-Post-punk grubu Idles’tan Adam Devonshire DJ setiyle 24 Ocak 22.00’de Babylon’da. Bilet fiyatı 750 lira.

-Dixon, Avangart Tabldot ve Marc Gonen 30 Ocak Cuma 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Biletleri 750 ila 4.000 lira (Sahne arkası).

-DJ Cera Khin 30 Ocak 22.00’de İzmir, Kalt’ta kabinin başına geçecek. Biletleri 590 ila 1.190 (Sahne arkası) lira.

SERGİ



- Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) mimar-heykeltıraş Neslihan Demircioğlu’nun 'Nokta: Evrende Bir İz' sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçı heykellerinde ruhsal, mitolojik ve kadim bilgilerden yola çıkarak farklı boyutların bilinmezlerini araştırıyor. 20 Şubat’a kadar görülebilir.

-Pilot Galeri çizgi roman sanatçısı ve illüstratör M. K. Perker’in ‘LIVE’ başlıklı performatif sergisine ev sahipliği yapacak. 27 Ocak-28 Şubat’ta gerçekleşecek sergide sanatçı 5 hafta boyunca eserlerini, galeride, izleyicinin gözleri önünde üretecek. M. K. Perker’in canlı çizim sürecini ziyaretçiler sanatçının arkasındaki büyük ekran sayesinde takip edebilecek.

-Loft Art, ‘Yolun Ortasında, Yüzeyin Altında’ sergisiyle sanatseverleri ağırlıyor. Sergi sanatsal serüvenlerinin henüz başlarında olan 15 genç sanatçının yaratım sürecine odaklanıyor. Sergi kapsamında Büşra Abacıoğlu, Büşra Göçer, Civan Atik, Dilara Erbay, Ebru Önalan, Ecem Akata, Elif Sema Turnalar, Ercan Kabadayı, Esin Arslan, Fatmanur Bostancı, Feraye Doğan, İlayda Azak, İynes Eyüp, Ufuk Ata Öztürk ve Yağmur Kara’nın eserleri izleyiciyle buluşacak. Levent, Nispetiye On’daki mekânda 15 Mart’a kadar görülebilir.

ETKİNLİK



-Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Türk sanatının zengin serüvenine odaklanacağı Kış Konferansları serisine başlıyor. 6 hafta boyunca cumartesi ya da pazar saat 11.00’de gerçekleşecek etkinlikte alanında uzman isimler, sanat tarihimizin dönüm noktaları hakkında eğitim verecek. BlackBox salonunda gerçekleşecek etkinliğin kombine bilet fiyatı 3.240 lira.

TİYATRO



-‘Keşke’lerin oyunu

Berkay Ateş’in yazıp oynadığı, Yiğit Sertdemir’in rejisini üstlendiği ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’ Adana’da ailesiyle yaşarken kendini İstanbul’un kaosunun ortasında bulan bir gencin hikâyesini anlatıyor. 24 Ocak Cumartesi 20.30’da DasDas İstinyePark’ta. Bilet fiyatları 770-990 lira.

-Beklenmedik bir aşk üçgeni

Moda Sahnesi’nin komedi oyunu ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’de eşinin sadakatini test etmek isteyen bir adam eski bir dostundan yardım ister ve kendini bir aşk üçgeninin ortasında bulur. Mert Fırat, Öznur Serçeler ve Çağlar Yalçınkaya’yı bir araya getiren oyun, 25 Ocak Pazar 16.00’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Biletleri 500-850 lira.

-Devlerin sevdası

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgiliyi canlandırdığı ‘Aşk Biter mi?’ şiir ve şarkılar eşliğinde aşkı anlatıyor. Yalnızca kendi hikâyelerini değil, edebiyatımızın pek çok önemli şairinin büyük aşklarını da anlatan oyunun rejisini Işıl Kasapoğlu üstleniyor. 27 Ocak Salı 20.30’da Zorlu PSM’de izlenebilir. Bilet fiyatları 1.067-2.050 lira.

ATÖLYE



-Maltepe’deki Noxus Atelier Çikolata Atölyesi, 24 Ocak Cumartesi 17.00’de ‘Çikolatanın Kalbine Yolculuk’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılar trüf çikolata yapımı ve sunumunun inceliklerini öğrenecek. Bilet fiyatı 2.750 lira.

-Bostancı’daki Masterpiece Göztepe Heykel 25 Ocak Pazar 17.30’da ‘Winter Cat’ resim atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında katılımcılar uzman eğitmenler eşliğinde yağlıboya resmi yapmayı deneyimleyecek. Bilet fiyatı 900 lira.