Sahneler dopdolu

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KONSER



-İrem Derici 10 Ağustos Cumartesi 16.30’da Kali Beach Alaçatı’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 990 lira.

-Melike Şahin 10 Ağustos 21.00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 400 ila 2.000 lira.

-Mert Demir 10 Ağustos 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 683 ila 5.500 lira. Demir 12 Ağustos Pazartesi ise Marmaris Amfi Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı 800 ila 1.800 lira.

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-Sıla 10 Ağustos 21.00’de Marmaris Amfitiyatro'da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 570 ila 2.565 lira.

-Cem Adrian 11 Ağustos Pazar 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da olacak. Bilet fiyatı 660 ila 1.430 lira.

-Levent Yüksel 11 Ağustos 21.15’te Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 456 ila 1.995 lira.

-Melek Mosso 12 Ağustos Pazartesi 21.00’de Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 456 ila 1.710 lira.

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-Buray 13 Ağustos Salı 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 499-1.500 lira.

-Hande Yener 14 Ağustos Çarşamba 21.00’de Antalya Açıkhava Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 1.150 ila 5.000 lira.

-Yalın 14 Ağustos 21.00’de Aspendos Antik Tiyatro’da! Bilet fiyatı 750 ila 3.750 lira.

-Çağdaş klasik müziğin ismi HAUSER 14 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor. Maximum UNIQ Açık Hava'da konser verecek. 21.00’deki konserin bilet fiyatı 1.200 ila 9.000 lira.

-Duman 15 Ağustos Perşembe 21.00’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 750 ila 2.250 lira.

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-Kenan Doğulu 16 Ağustos Cuma 21.15’te Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 570-3.990 lira.



GECE



-Ebru Gündeş 10 Ağustos Cumartesi 22.00’de Günay Yalıkavak sahnesinde. (0532) 443 33 33

-Özgün 10 Ağustos 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Linet 10 Ağustos 23.00’te Alaçatı Jolly Joker Private sahnesinde. (0850) 549 01 38

-Bengü Beker 10 Ağustos 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

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-Aybüke Albere 11 Ağustos Pazar 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Begüm Obiz 11 Ağustos 00.30’da Rise‘n’Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Yıldız Tilbe 13 Ağustos Salı 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

-Yaşar 14 Ağustos Çarşamba 22.00’de Üzüm Kızı Türkbükü sahnesinde. (0532) 218 45 37

-Berk Sunal: 15 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon @boop_alacati

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-Emrah Ekiz 16 Ağustos Cuma 22.00’de Cunda’daki Cundeli’de setin başında olacak. (0542) 457 88 80

DJ



-Avangart Tabldot 10 Ağustos Cumartesi saat 20.00’de Alaçatı, Sommer Klein’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 ve 6.000 lira.

-Dixon 10 Ağustos saat 20.00’de Galia Bodrum’da. Bilet fiyatı 1.000 ve 7.500 lira.

SERGİ





-Lal Batman’ın altıncı kişisel sergisi ‘Cherry on Top’ 18 Ağustos’a kadar Zai Yaşam’daki Anna Laudel Bodrum’da görülebilir. Sergi yasaklanmış tutkuları, gizli arzuları ve suçluluk veren haz öğelerini keşfetmeye odaklanıyor. Sergide 15 yaş sınırı var.

-Bedri Baykam’ın ‘Başyapıtlar’ sergisi Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sürüyor. Sergi sanatçının yıllara yayılan sanat serüvenini bir kez daha gözler önüne sürüyor. Sergi 31 Ağustos’a kadar ziyarete açık.

-Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi için hazırlanan ‘Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri’ 13 Ağustos-6 Ekim tarihlerinde Passepartout Duo’nun ses enstalasyonu ‘Toprak ve Su’yla devam ediyor. Passepartout Duo, piyanist Nicoletta Favari ile perküsyoncu Christopher Salvito’dan oluşuyor.

TİYATRO



Türkiye turnesinde

-Usta oyuncu Şener Şen’in oynadığı ‘Zengin Mutfağı’ Türkiye turnesinde. 15-16 Haziran 1970 işçi hareketinin zengin bir ailenin mutfağındaki yansımalarını anlatan oyun 10 Ağustos Cumartesi 21.00’de Ankara’daki Oran Açıkhava Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 450 ila 1.300 lira.

Ücretsiz söyleşi de var

-Okan Bayülgen, Shakespeare’in ‘III. Richard’ını modern bir yorumla sahneye taşıyor. Oyunun ardından izleyicilerle ücretsiz bir söyleşi de gerçekleştirilecek. 12 Ağustos Pazartesi 21.00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyunun bilet fiyatı 560 ila 2.000 lira.

Buğra Gülsoy sahnede

-Sam Shepard’ın ünlü oyunu ‘True West’ten ilham alan ‘Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz’ iki kardeşin dönüşüm hikâyesini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyor. Serhat Teoman ve Buğra Gülsoy’un kadrosunda olduğu oyun 13 Ağustos Salı 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 600 ila 900 lira.

ATÖLYE



-Suadiye’deki Decollage Art Space 11 Ağustos Pazar günü Tuna Cankurtaran rehberliğindeki ‘Osmanlı Saray Kokuları Parfüm Atölyesi'ne ev sahipliği yapıyor. Katılımcılar, koku dünyasının büyülü notalarını keşfederken kendi benzersiz kokularını oluşturma şansı yakalayacak. 12.00-14.00 saatleri arasındaki atölyeye katılım ücreti 1.500 lira.

-Mutfak Sanatları Akademisi Maslak’ta 13 Ağustos Salı ‘Günün Ekmeği’ atölyesi var. Atölyede ciabatta, sütlü yuvarlak ekmek, tahıllı köy ekmeği ve açma yapımı gösterilecek. 10.00-15.00 saatleri arasındaki atölyenin ücreti 2.200 lira.