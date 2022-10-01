‘Sahnede sadece aşka ve mutluluğa yer var’

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Gerçek ismi Elena Alexandra Apostoleanu. Biz onu INNA olarak tanıyoruz. Romanya’da küçük bir sahil kasabasından çıkıp uluslararası müzik piyasasında adını duyuran yetenekli isim bugüne kadar Pitbull, J Balvin, Flo Rida gibi ünlü yıldızlarla işbirlikleri yaptı. Şu sıralarsa Reynmen’le yaptığı ‘Wherever You Go’ ile gündemde. Türkiye’de de çok sevilen yetenekli şarkıcı sorularımızı yanıtladı.

* Çocukluğunuz nasıldı? Romanya’da bir sahil kasabasında büyüdünüz, değil mi?

Yaşadığım yerin adı Neptun’dü. Küçük bir sahil kasabasının bir çocuğa sunabileceği tüm harika deneyimlerin tadını çıkardım. Mutlu ve enerjik bir çocuktum. Her günümü ailem sayesinde müzikten keyif alarak geçiriyordum. Ergenlik döneminde o kasabadan diğerine taşındım ve bu sırada ufkumu genişletmek için elimden geleni yaptım.

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* Müzikle ilgili ilk anılarınız neler?

Annem ve büyükannem şarkı söylerdi ve bu bana onların izinden gitmem için ilham kaynağı oldu. 7 yaşımda vokal dersleri almaya başladım ve şarkı söylemeye âşık olduğumu fark ettim.

* O küçük kasabada doğan kız bugünlere nasıl geldi?

Müziğe olan tutkum bana rehberlik etti. Vazgeçmemem için bana cesaret verdi. Elbette çok çalıştım. Tutkulu bir ekibim var. Ve en önemlisi, müziğimi dinleyerek bana destek olan insanların sevgisi... Beni onlar motive ediyor ve bende sınırlarımı zorlama isteği uyandırıyor.

* Elektronik dans müziği türünde ilerlemek istediğinize nasıl karar verdiniz?

Çoğu kişi bilmez ama müzik kariyerimin başı bir pop-rock projeydi. Sonra yerimin başka olduğunu anladım. Play&Win’de çok yetenekli söz yazarları ve prodüktörlerle çalışmaya başladım. Stüdyolarında dans müziği sahnesini ele geçiren ‘sound’lar yaratıyorlardı. Ekipten Marcel Botezan ve Sebastian Barac ile INNA projesini hayata geçirdik. Yıllar içinde harika yerel ve

uluslararası prodüktörlerle işbirliği yaptım ve sound’umu şekillendirdim.

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* Sahnede olmak size ne hissettiriyor? Konser öncesi ritüelleriniz var mı?

Sahnede sadece birlikte olmanın, müziğin gücünde birleşmenin güzel enerjisine, aşka ve mutluluğa yer var. Seyircilerle aramdaki etkileşimi seviyorum. Her şovdan önce ekibimle birbirimizi parti moduna sokarız.

* Sahnede dans da ediyorsunuz. Dans sizin için ne ifade ediyor?

Dans etmeye âşığım. Beni canlı ve mutlu hissettiriyor. Çok enerjik biriyim ve dans etmek duygularımı ifade etmemin en güzel yolu.

* Türkiye’de çok hayranınız var. Bu sevginin kaynağı nedir?

Müzik bizi bir araya getiren evrensel bir dil. İnsanların hayatlarına neşe ve sevgi getirebildiğim için minnettarım. Ayrıca kendimi her zaman Türk insanına ve kültürüne çok yakın hissettim. Seni seviyorum Türkiye!

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‘Reynmen’le tanışmak için sabırsızlanıyorum’

* Reynmen’le bir şarkı yayımladınız. Nasıl tanıştınız?

Bir süredir birlikte bir şarkı yayımlamak istiyorduk. ‘Wherever You Go’yu duyduğumuzda doğru şarkı olduğunu anladık. Çok yetenekli bir sanatçı, aynı müzik tutkusunu paylaşıyoruz. Yakında Türkiye’de şahsen tanışmak için sabırsızlanıyorum.

Severek dinliyorum. Hatta Türkiye’deki konserlerimde söylediğim bir Türkçe parça var; Ajda Pekkan’dan ‘Yaz Yaz Yaz’.

‘Adaletsizliğin yaşandığı ortamlar beni sinirlendirir’

* Hep mutlu görünüyorsunuz. Moralinizi nasıl yüksek tutuyorsunuz?

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Bu benim doğal halim ve bunu sevdiğim işi yaparak, sevdiğim insanlarla vakit geçirerek, seyahat ederek, spor yaparak, şarkı söyleyerek ve müzik dinleyerek yüksek tutuyorum. Hayat üzülmek için fazla ‘cool’.

* Sizi hayatta ne sinirlendirir?

İnsanların acı çektiğini görmek beni üzüyor. Adaletsizliğin yaşandığı ortamlar beni sinirlendirir.