Sahnede ekose var

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Aslında ekoseyi özellikle her sonbahar/kış sezonunda görüyoruz ancak bu sene başlı başına ana trendlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Ekosenin popüler hale gelmesinde, İngiliz kırsalından ilham alan stillerin yükselişe geçmesinin etkisi büyük. Ekoseyi hangi parçalarda tercih ettiğimizden çok nasıl kombinlediğimiz de önemli.

Örneğin bu sene uzun, ekose etekler çok moda. Uzun, lastik çizmeler ve bol kazaklarla bir araya geldiğinde tam bir ‘country’ stili oluşuyor. Ekose desenli pantolonları Barbour tarzını anımsatan yakalı, geniş montlarla ya da uzun ekose elbiseleri, çizmeler ve ‘shearling’ (yapay koyun kırpması görüntüsü) parçalarla bir araya getirerek bu tarzı yakalayabiliriz. Yani bu sezon ekose yalnızca bir desen olmaktan çıkıyor; özgün bir ifade biçimi, bir tarzın yorumlanması olarak sahnelere dönüyor. Kırsal tarzın yanı sıra geleneksel İskoç tartanına, okullu stillere ve grunge (asi ve rock’n roll) ruhuna vurgu yapan farklı ekose kullanımlarına da rastlıyoruz.

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BOL PANTOLONLAR

Sezonda bu deseni en iyi kullanan markalardan biri İngiliz köklerinin de etkisiyle olsa gerek Burberry oldu. Marka imzası olan deseni hem erkek hem kadın koleksiyonlarında farklı boyut ve tarzda kullandı. Örneğin erkekler için tasarlanan ekose desenli bol pantolon yeni bir stile göz kırpıyor.

Kadın tasarımlarındaysa maksi boydaki etekler öne çıkıyor. Ralph Lauren’in koleksiyonunda benzer bir tarza rastlıyoruz, marka ekose desenleri en çok kullananlardan biri, o nedenle pek sürpriz sayılmaz. Chanel ise uzun, ekose paltolarıyla sanki 1900’lerin başlarına selam gönderiyor. Tommy Hilfiger ve

Elisabetta Franchi’de ise desenin okul günlerine uyarlanmış halini görüyoruz. Beni en çok Versace’nin grungy uyarlamaları, bir de Thom Browne’un deseni sıradışı bir kalıba sokması heyecanlandırdı.

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Tüyolar:

◊ Ekose desenli parçaları en çok kırsal tarza uyarlamak moda. Bu tarz sizi yansıtıyorsa uzun bir ekose etek edinmek iyi fikir olabilir.

◊ Ekose desenli paltolar; özellikle hâki, bej ve lacivert tonlarda olanlar göze çarpıyor.

◊ Desen çarpıştırmak konusunda uzman değilseniz, ekose desenli bir parça giydiğinizde kalanı sade tutmalısınız.

◊ Hem erkek hem kadınlar için takım elbise modellerinde de karşımıza çıkıyor bu desen. Hem iri hem de minik desenli takımlar var.

HER TARZA UYGUN





Dış giyim parçalarında tercih edebilirsiniz. Mudo, 3.399 lira

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Uzun çizmelerle tamamlayın. Mango, 699,99 lira





Desen pantolonlara yakışıyor. Koton, 1.599,99 lira





Aksesuarlarda kullanabilirsiniz. Yargıcı, 1.999,99 lira





Denim pantolonlarla çok iyi gider. Zara, 2.390 lira

KISA KISA

Şehirli tasarımlar





10’uncu yılını kutlayan Touche, moda tasarımcısı Emel Yıldırım ile işbirliğini duyurdu. TouchexEmel Yıldırım koleksiyonunda sonbahar renklerinden ilham alan şehirli parçalar var. “Yıllar geçtikçe moda anlayışı ve modaseverlerin tercihleri de aynı hızda değişiyor. Kariyerimin farklı bir noktasında, zirvede olduğumu hissediyorum” diyen Yıldırım, bu yeni birlikteliğin onu güçlendirdiğini söylüyor.

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Kate Moss, Zara için tasarladı





Ünlü süper model Kate Moss, Zara ile 40 parçalık kapsül koleksiyon için bir araya geldi. Moss’un ikonik stillerinden ilhamla hazırlanan koleksiyon, ağırlıklı olarak minimalist ve zamansız parçalardan oluşuyor. Ek olarak 80’lerin sonu ve 90’ların başındaki ihtişamlı stiller de göze çarpıyor. Koleksiyonda uçuş uçuş şifonlar, taşlı braletler ve mini siyah elbiseler de var.