Sahnede bahar esintisiâ€¦

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*KONSER



-Pentagram 1 Mart Cumartesi 21.30â€™da Holly Stone BeyoÄŸlu-FitaÅŸ Sahnesiâ€™nde olacak. Bilet fiyatÄ± 299 lira.

-Ramazan Sesler ile Kaan BÄ±yÄ±koÄŸlu Quartet 5 Mart Ã‡arÅŸamba 21.30â€™da Asa Khai Jazz Clubâ€™da. Bilet fiyatÄ± 850 ve 1.000 lira.

-Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±, ÅŸef Carlo Tenan yÃ¶netimi ve piyanist Enrico Pace solistliÄŸinde 6 Mart PerÅŸembe 20.00â€™de konser verecek. Bilet fiyatÄ± 504 ila 1.596 lira.

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-Sedef SebÃ¼ktekin 6 Mart 21.00â€™de IF Performance Hall Ankaraâ€™da. Bilet fiyatÄ± 440 lira.

-Teoman 6 Mart 21.00â€™de Trabzonâ€™daki Karadeniz Teknik Ãœniversitesi AKM Salonuâ€™nda konser verecek. Bilet fiyatÄ± 1.250 ila 3.000 lira.

-NorveÃ§li ÅŸarkÄ±cÄ± Siv Jakobsen 6 Mart 21.30â€™da Babylonâ€™da izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 350 ve 450 lira.

-CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±, ÅŸef Earl Lee yÃ¶netimi ve keman sanatÃ§Ä±sÄ± Kerson Leong solistliÄŸinde 7 Mart Cuma 20.00â€™de CSO ADA Ankaraâ€™da. Bilet fiyatÄ± 100 ila 500 lira.

-FransÄ±z caz mÃ¼zik topluluÄŸu Un Loco Poco Trio 7 Mart 20.30â€™da Ä°zmir, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkeziâ€™nde konser verecek. Bilet fiyatÄ± 300 ila 1.000 lira.

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-Nil Karaibrahimgil 7 Mart 21.00â€™de JJ Arenaâ€™da hayranlarÄ±yla buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 1.140 ve 1.710 lira.

-Dolu Kadehi Ters Tut 7 Mart 21.00â€™de Jolly Joker Atakent Temaâ€™da olacak. Bilet fiyatÄ± 1.140 ve 1.710 lira.

-DoÄŸa Ocak mÃ¼zik projesi 3pillie ile 7 Mart 21.00â€™de Salon Ä°KSV sahnesinde. Bilet fiyatÄ± 650 lira.

-Ari Borakas 7 Mart 21.00â€™de Babylonâ€™da. Bilet fiyatÄ± 650 ve 750 lira.

-Sena Åžener 7 Mart 21.30â€™da Dorock XL by Holly Stoneâ€™da sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 199 lira.

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GECE



-Ã‡aÄŸla Yapar 1 Mart Cumartesi 23.00â€™te La Boucherie Depoâ€™da. (0532) 135 35 35

-Berk Sunal 1 Mart 23.00â€™te Boop KuruÃ§eÅŸmeâ€™de setin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Rezervasyon iÃ§in: @boopkurucesme

-Berkan YeniÃ§eri 1 Mart 23.45â€™te Ä°zmir Om Mistralâ€™de. (0541) 269 60 66

-Simge EÄŸrilmez 1 Mart 00.00â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul

-Ayla Balyemez 1 Mart 00.00â€™da Line Up Suadiyeâ€™de. (0531) 498 80 93

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-YaÄŸmur HÄ±zal 1 Mart 1.00â€™de The Room Liveâ€™da. (0535) 018 60 93

-Damla Binici 4 Mart SalÄ± 22.00â€™de Corridor Peraâ€™da â€˜TÃ¼rkÃ§e Gecesiâ€™ konseptiyle setin baÅŸÄ±nda. (0212) 245 45 42

-Serhat YÄ±lmaz 6 Mart PerÅŸembe 00.00â€™da Next Doorâ€™da Ã§alacak. Rezervasyon iÃ§in: @nextdooremirgan

-AybÃ¼ke Albere 7 Mart Cuma 23.00â€™te Oda By Vengeâ€™de. (0554) 198 05 12

*SEMÄ°NER



-Sanat eleÅŸtirmeni ve yazarÂ AyÅŸegÃ¼l SÃ¶nmez 2 Mart Pazar 14.00â€™te Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki Ä°ÅŸ Sanat Resim Heykel MÃ¼zesi, BlackBox salonunda 1960â€™lÄ± yÄ±llarÄ±n sanat anlayÄ±ÅŸÄ±na odaklanacaÄŸÄ± bir seminer verecek. Bilet fiyatÄ± 60 ve 110 lira.

*SERGÄ°



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-Arterâ€™in yeni sergisi Ã¶ncÃ¼ Alman sanatÃ§Ä± Franz Erhard Waltherâ€™in eserlerinden oluÅŸuyor. SanatÃ§Ä±nÄ±n 1958 tarihli aynÄ± isimli yapÄ±tÄ±ndan yola Ã§Ä±kan â€˜Heykel Olma TeÅŸebbÃ¼sÃ¼â€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergi, Waltherâ€™in uzun soluklu pratiÄŸinde beden, eylem ve heykel arasÄ±nda Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§okyÃ¶nlÃ¼ iliÅŸkilere odaklanÄ±yor. Ä°zleyiciyi, heykeli alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ tanÄ±mlardan uzak bir biÃ§imde, bedensel eylemler ve hayal gÃ¼cÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla deneyimlemeye davet ediyor.

-PiyalepaÅŸaâ€™daki DG Art Project, TÃ¼rk Ã§aÄŸdaÅŸ resminin Ã¶ncÃ¼ isimlerinden GÃ¼ngÃ¶r Tanerâ€™in â€˜NOBLESSEâ€™ (FransÄ±zcada asalet) sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. Sergide sanatÃ§Ä± zÄ±t renkleri ustalÄ±kla bir araya getiriyor ve soyut bir anlayÄ±ÅŸla renkler arasÄ±nda bir denge oluÅŸturuyor. 27 Martâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

-Ankara, AltÄ±ndaÄŸâ€™daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat MÃ¼zesi â€˜Zihnin SÄ±nÄ±rlarÄ±nda Bir Rota: Fikret MuallÃ¢â€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Hancan Sanat Koleksiyonuâ€™ndaki Fikret MuallÃ¢ eserlerini barÄ±ndÄ±ran sergi, sanatÃ§Ä±nÄ±n farklÄ± dÃ¶nemlerine ait eskizlerini ve guaj Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± iÃ§eriyor. 7 EylÃ¼lâ€™e kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

*DJ



-Parisli DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r Dabeull 1 Mart Cumartesi 22.00â€™de Frankhan Ä°stanbulâ€™da kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 900 ve 2.000 lira.

-Geminis mahlasÄ±yla sahneye Ã§Ä±kan Alman ikili Inka ve Neele Hoeper 7 Mart Cuma 23.00â€™te Klein Harbiyeâ€™de Ã§alacak. Bilet fiyatÄ± 500 ila 25.000 (loca) lira.

*TÄ°YATRO



-KÄ±sÄ±tlÄ± kelimelerle anlaÅŸmak

GÃ¼nde kaÃ§ kelimeyle konuÅŸabileceÄŸiniz bir yasayla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lsa nasÄ±l anlaÅŸÄ±rdÄ±nÄ±z? Peki, yasanÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±na beÅŸ dakika kala karÅŸÄ±nÄ±zdakine ne sÃ¶ylerdiniz? Sam Steinerâ€™Ä±n yazÄ±p Zelal Buldanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Limonlar, Limonlar, Limonlar, Limonlar, Limonlarâ€™ kÄ±sÄ±tlÄ± kelimelerle anlaÅŸmak zorunda olan Oliver ve Bernadette Ã§iftinin hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. Oyunda sahneyi Hazal Selenga Erbayram ve Mesut Ã‡il paylaÅŸÄ±yor. 1 Mart Cumartesi 20.30â€™da BahÃ§e Galataâ€™da izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 400 ve 600 lira.

-Aile ve kayÄ±plar

Turgay Korkmazâ€™Ä±n yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜Muhammed Aliâ€™de Erdem Kaynarca tek kiÅŸilik performansÄ±yla izleyicinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Yolcu Tiyatroâ€™nun oyununda aile, toplum ve kayÄ±plar irdeleniyor. 2 Mart Pazar 19.00â€™da Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de. Bilet fiyatÄ± 425 lira.

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-Konser boyu tek vuruÅŸ

MÃ¼ge Oskayâ€™Ä±n yazÄ±p Kubilay KarslÄ±oÄŸluâ€™nun yÃ¶nettiÄŸi Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu yapÄ±mÄ± â€˜Ã‡arpÄ±ÅŸmaâ€™da Can Atak sahnede. Oyun orkestranÄ±n en arkasÄ±nda oturan, konser boyu tek bir vuruÅŸu bekleyen bir mÃ¼zisyenin aklÄ±ndan geÃ§enleri konu alÄ±yor. 7 Mart Cuma 18.00â€™de ÃœskÃ¼dar StÃ¼dyo Sahnesiâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 70 ve 115 lira.

*ATÃ–LYE



-AtaÅŸehir, Finanskent Mahallesiâ€™ndeki Harmony Gastronomi 2 Mart Pazar 15.00â€™te â€˜YÃ¶resel Lezzetler Gaziantep MutfaÄŸÄ± AtÃ¶lyesiâ€™ dÃ¼zenliyor. Bilet fiyatÄ± 3.575 lira.

-KadÄ±kÃ¶y, Ankaworkshopâ€™ta 6 Mart PerÅŸembe 19.30â€™da ÅŸiÅŸman kedi heykel atÃ¶lyesi var. AtÃ¶lyeye katÄ±lanlar eÄŸitmenlerin yÃ¶nlendirmeleriyle kendi heykellerini yapabilecek. Bilet fiyatÄ± 1.000 lira (Ã§ift kiÅŸilik).