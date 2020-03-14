â—Š SarmaÅŸÄ±kâ€™ta hem sound hem de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ olarak farklÄ± bir GÃ¼liz Aylaâ€™yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k. Daha Ã¶nceki projelerinizden bugÃ¼ne hayatÄ±nÄ±zda ve mÃ¼ziÄŸinizde neler deÄŸiÅŸti?

Ä°lk Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda 27 yaÅŸÄ±mdaydÄ±m, ÅŸimdi 31. OlgunlaÅŸtÄ±m. Bu, insanÄ±n mÃ¼ziÄŸine de tarzÄ±na da yansÄ±yor. Bir de ben ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ±m; istediÄŸimi giyerim, saÃ§Ä±mÄ± ister keser, istersem uzatÄ±rÄ±m. Yani Ã§ok oyuncaklÄ± bir ÅŸey bu... â€˜Show businessâ€™ derler ya, sahne Ã¼zerinde ne yapsan mubahtÄ±r. Biraz onun avantajlarÄ±nÄ± kullanÄ±yorum. Bir de benim yeniliÄŸe aÃ§Ä±k bir karakterim var. MÃ¼ziÄŸimdeki deÄŸiÅŸiklikse genellikle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m insanlarla ilgili. Kendim yazÄ±p kendim besteliyorum. Son birkaÃ§ parÃ§adÄ±r Ufukâ€™la (Kevser) Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. MÃ¼ziÄŸim biraz da onun dokunuÅŸlarÄ±yla elektronik hale evrildi.

â—Š ÅžarkÄ±da veda manifestosu niteliÄŸinde sÃ¶zler var. Ä°liÅŸkilerinizde kolay vedalaÅŸabiliyor musunuz?

Hemen vedalaÅŸÄ±rÄ±m. Ã‡ok sabÄ±rlÄ± ve yapÄ±cÄ± bir insanÄ±mdÄ±r ama o kararÄ± verdiysem 10 saniye falan sÃ¼rer vedalaÅŸmam. GerÃ§ekten hiÃ§bir ÅŸekilde kararÄ±mdan geri dÃ¶nmem. Ä°natÃ§Ä±yÄ±mdÄ±r o konuda...

YalÄ±nâ€™a bileÂ benzetiyorlar beni

â—Š Daha Ã¶nce SÄ±laâ€™ya benzetiliyordunuz, ÅŸimdi yeni imajÄ±nÄ±zla Didem Soydanâ€™a benzetiliyorsunuz. Bu yorumlar hakkÄ±nda siz ne diyorsunuz?

Ä°nsanlar karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸeyleri tanÄ±mlarken sÃ¼rekli bir ÅŸeylere benzetiyorlar. Eskiden ben de yapardÄ±m, artÄ±k Ã§ok dikkat ediyorum. RahatsÄ±z etmiyor tabii ki ama YalÄ±nâ€™a bile benzetiyorlar beni, siz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n artÄ±k!

â—Š AlbÃ¼m yerine single Ã§Ä±karmayÄ± tercih etmenizin Ã¶zel bir sebebi var mÄ±?

ArtÄ±k CD satÄ±lmÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k CD Ã§alar yok evlerimizde... Koleksiyonerler de sadece plak alÄ±yor. Dijital platformlar hayatÄ±mÄ±za ilk girdiÄŸinde albÃ¼m indiriyorlardÄ±. Åžimdi o bile pek kalmadÄ±. O yÃ¼zden bu Ã§aÄŸa ayak uydurmak iÃ§in en mantÄ±klÄ± olan single yayÄ±mlamak. Ama bu yÄ±l olmasa bile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni bir albÃ¼m iÃ§in kollarÄ± sÄ±vamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.



Sevgilisi ve Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ± rap ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ege Ã‡ubukÃ§uâ€™yla...

Beraber Ã§alÄ±ÅŸmak en gÃ¼zel ritÃ¼elimiz

â—Š Daha Ã¶nce Ege Ã‡ubukÃ§uâ€™yla â€˜MÄ±knatÄ±sâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±nÄ±z. AranÄ±zda bir iliÅŸki baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ldÄ±...

Bir ÅŸey saklamÄ±yorum. Sorana da sÃ¶ylÃ¼yorum zaten. Egeâ€™yle sevgiliyiz. ÅžarkÄ±dan Ã¶nce tanÄ±ÅŸÄ±yorduk. Ama Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken daha sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±k, ondan sonra baÅŸladÄ± birlikteliÄŸimiz. Åžu an her ÅŸey yolunda.

â—Š Onun mÃ¼ziÄŸi sizin mÃ¼zik tarzÄ±nÄ±zÄ± etkiliyor mu?

Beraber Ã§alÄ±ÅŸmak en gÃ¼zel ritÃ¼elimiz. Masa baÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸmaya oturduÄŸumuzda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerden etkileniyorumdur elbette. Zaman iÃ§inde daha net gÃ¶receÄŸiz bunu.

â—Š Beraber hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸarkÄ±, â€˜MÄ±knatÄ±sâ€™ rap tÃ¼rÃ¼ndeydi. Rap mÃ¼ziÄŸin TÃ¼rkiyeâ€™de ana akÄ±ma bu kadar hÃ¢kim olmasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

Herhangi bir mÃ¼zik janrÄ± gibi rapâ€™in de ana akÄ±ma hÃ¢kim olmasÄ± Ã§ok normal. PopÃ¼ler kÃ¼ltÃ¼r diye bir ÅŸey var neticede. GÃ¼ndemde ne varsa insanlar ona yÃ¶neliyor, onu tÃ¼ketiyorlar. Ama kimse moda diye rap yapmaz, pop yapmaz. Benim geldiÄŸim yerde bÃ¶yle, benim Ã¶ÄŸrendiÄŸim ÅŸekil budur. Ben moda diye pop yapmÄ±yorum. Kendi ÅŸarkÄ±larÄ±mÄ± yazÄ±yorum. MÃ¼ziÄŸin Ã§ok kategorize edilen bir ÅŸey olduÄŸuna da inanmÄ±yorum. Bu soundâ€™lar Ã§erÃ§evesinde bu tip bir mÃ¼zik ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. Rap mÃ¼ziÄŸi popÃ¼lerleÅŸtirme furyasÄ± da bir ÅŸekilde sakinleÅŸecek ama rap mÃ¼zik her zaman var olacak.

Dezenfektan sÃ¼rmekten ellerim soyuldu



â—Š Neler sizi endiÅŸelendiriyor hayatta?

Bu yÄ±l ocaktan itibaren hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±m kadar endiÅŸeli olduÄŸumu hissediyorum.

Ãœstelik insanlar genelde rahat olarak tanÄ±mlar beni.

DeÄŸiÅŸtim mi, bilmiyorum...

Deprem oldu, deprem kaygÄ±sÄ±yla kontrolleri yapÄ±lmÄ±ÅŸ, saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±na emin olduÄŸum bir yere taÅŸÄ±ndÄ±m. SavaÅŸ, salgÄ±n hastalÄ±k derken bu yÄ±lÄ± mÃ¼cadele iÃ§erisinde geÃ§ireceÄŸiz sanÄ±rÄ±m. Bir yandan benim de irili ufaklÄ± saÄŸlÄ±k problemlerim oluyor.

O yÃ¼zden bu yÄ±l kaygÄ±lÄ±yÄ±m gerÃ§ekten. 2020 her ÅŸeyden korktuÄŸum bir yÄ±l.



â—Š KoronavirÃ¼sten korkuyor musunuz?

Ã‡ok korkuyorum.

Bir hafta Ã¶nce ABDâ€™den geldim.

Son iki gÃ¼nÃ¼mde orada olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal gibi bir ÅŸey ilan edildi. Buraya gelememekten Ã§ok korktum. Dezenfektan sÃ¼rmekten artÄ±k ellerim

soyuldu.

TÃ¼m kaslara faydalÄ±



â—Š Instagram hesabÄ±nÄ±zda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z direk dansÄ± videonuz Ã§ok konuÅŸuldu. Direk dansÄ±na baÅŸlarken sizi motive eden neydi?

Her ÅŸeyden Ã¶nce bunun bir spor olmasÄ± motive etti. Ben Tip 1 diyabet hastasÄ±yÄ±m. Bu nedenle Ã§ocukluÄŸumdan beri bir ÅŸekilde spor yaptÄ±m ama her ÅŸeyden Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±m. Pole danceâ€™Ä± (direk dansÄ±nÄ±) tÃ¼m kaslara, tÃ¼m vÃ¼cuda Ã§ok faydalÄ± olduÄŸu iÃ§in yapÄ±yorum. GerÃ§ekten Ã¶nemli bir kardiyo. Bir de pole dance sonrasÄ±nda artÄ±k dans edebilen biriyim.

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