Sahalara sığmayan formalar ışıltılı podyumlara çıktı

Bu sezon sahalardaki müsabakalar adeta podyumlara taşınmış durumda. Siz de futbol formalarınızla en havalı partilere katılabilir, tenis eteklerinizi günlük sokak stillerinize uyarlayabilirsiniz. Radarımızı ilk önce Prada’nın Sonbahar / Kış 2020 koleksiyonuna çeviriyoruz. Sahnede file olarak tasarlanmış, basketbol formalarını andıran bir elbise, boynundaysa hakem düdüğüne gönderme yapan bir minik cüzdan var. Alışılmışın dışında ama deneysel stilleri sevenlerin hızlıca hayatına adapte edebileceği türden.

Alexander Wang aynı yolda. Marka sıklıkla etkilendiği spor kültürüne bu defa boks müsabakalarına gönderme yapan beli lastikli bir şort ve deri formunda ürettiği, formaları andıran elbiseleriyle selam veriyor. Lacoste ise polo tişörtlerini binicilik kültürüne gönderme yapan tarzla eşleştiriyor ve yine aynı spor dalından etkilenerek hayata geçirilen şapkaları koleksiyonuna ekliyor.

Son olarak Balenciaga’nın koleksiyonundaki futbol sahalarından sokağa uyarlanan krampon karşımıza çıkıyor ve sokak stilimize yeni bir ayakkabı stili kazandırıyor. Her ne kadar bir futbol ceketi olarak tasarlansa da deri pantolonlarla çok şık duracak. Nike’tan. 449.90 lira

Spor çantalarınızı sokağa da taşıyabilirsiniz. H&M’den seçtiğimiz bu model, gayet kullanışlı. 249 lira.

Saten dokuda bir bomber ceketle People by Fabrika’nın bu sportif tasarımını şık davetlere uyarlayabilirsiniz. Morhipo’da. 119.99 lira.

Les Benjamins’in Coca-Cola ile işbirliğinde futbol formalarına gönderme yapan birçok parça var. 449 lira.

Hem spor hem şık! Mavi’nin bu modeli yüzücü mayolarından ilham alınmış. 149.99 lira

Klasik, zamansız ve modern... Polo yakalı bu modele Benetton mağazalarından ulaşabilirsiniz. 199.99 lira.

Yoga kıyafetlerini günlük hayatta kullanmak çok popüler. Bu ürün Re-clo’nun internet sitesinden.109 lira.

Jogger pantolonlar sezonun en popüler parçalarından biri. Mudo’dan seçtik. 129.99 lira.

NEYLE NASIL GİYMELİ?

- Bu yıl farklı markalarda bulabileceğiniz tenis etekleri günlük stile kolayca adapte edilebilecek parçalardan biri. Üzerine bir sweatshirt ya da büyük boy (oversize) bir kazak giyebilir, altına gideceğiniz yere göre sneakers ya da bot tercih edebilirsiniz.

- Formaları andıran tasarımları giymek zor gibi görünse de aslında doğru bir eşleşmeyle oldukça stil sahibi görünmeniz, hatta gece ortamlarına uyarlamanız bile mümkün. Altına deri bir pantolon ya da etekle veya jean ve deri ceket birlikteliğiyle hoş ve genç bir stil yaratabilirsiniz.

- Jogger pantolonlar da sezonun havalı ve rahat parçaları arasında. Biraz deneysel geliyor biliyoruz ancak eşofman ve jogger tarzındaki pantolonların altına topuklu ayakkabı bile giyebilirsiniz. Kylie Jenner, Bella Hadid, Hailey Bieber gibi stil ikonları bu görünüme sıklıkla bürünüyorlar.

Model Gigi Hadid’inki gibi bir eşleştirmeyle spor bir parçayı şık hale getirmek mümkün.