Sağlıklı olması için nasıl beslenmeli?

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Kedi maması konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk ve VetAmerikan Hayvan Hastanesi Başhekimi Uzman Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp’e danıştık. Uzmanlara mamalardaki plastik parçacıkları, ağır metaller ve pestisit kalıntılarıyla ilgili araştırmaları da sorduk.

◊ Kediler, beslenme fizyolojileri bakımından diğer birçok evcil hayvandan ayrılan, zorunlu etçil canlılardır. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm besin öğelerini doğru oranlarda almaları gerekir. Özellikle yüksek biyolojik değere sahip proteinler, taurin, arjinin, esansiyel yağ asitleri, vitamin ve mineraller kedilerin sağlığı açısından kritik öneme sahiptir.

◊ Eksik veya dengesiz beslenme bağışıklık sisteminin zayıflamasından kas kaybına, deri ve tüy problemlerinden sindirim sistemi bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa neden olabilir.

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◊ Yavru kediler enerji, protein ve bazı mineraller açısından dengelenmiş mamalara ihtiyaç duyarlar.

◊ Yetişkin kedilerde temel hedef ideal vücut ağırlığını korumak ve uzun vadeli metabolik sağlığı desteklemektir.

◊ Yaşlı kedilerde kas kütlesinin korunması bunun için de sindirilebilirliği yüksek protein kaynaklarının tercih edilmesi ve mevcut hastalıkların dikkate alınması gerekir.

◊ Böbrek hastalığı gibi sağlık sorunu olan kedilerde veteriner tarafından belirlenen özel beslenme programları gerekebilir. (Dr. Onur Ülgenalp)

Değişim şart değil

◊ Bazı hastalarda, doğru formüle edilmiş ev yapımı diyetler yararlı olabilir. Ancak kedinin sevdiği bir yemeği hazırlamakla onun bütün besin gereksinimlerini karşılayan bir diyet hazırlamak aynı şey değildir. Yalnızca haşlanmış tavuk, et veya balıkla beslemek uzun vadede ciddi eksikliklere neden olabilir. Ev yapımı diyetlerin kedinin yaşına, kilosuna ve sağlık durumuna göre bir veteriner hekim tarafından formüle edilmesi gerekir.

◊ Kedi mevcut mamasını iyi tolere ediyor, sağlıklı ve ideal kilosunu koruyorsa sırf aynı mamayı uzun süredir yiyor diye değiştirmek gerekmez. Mama değişikliği gerektiğinde genellikle 7-10 güne yayılarak kademeli yapılmalıdır. (Dr. Gülay Ertürk)

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Pestisit ve mikroplastik meselesi

◊ Geçen yıl Environmental Pollution dergisinde yayımlanan ve 40’ı kedi maması olmak üzere, toplam 83 kuru evcil hayvan mamasını inceleyen bir araştırmada çeşitli pestisit kalıntıları tespit edildi. 2026’da Environmental Research dergisinde yayımlanan bir başka çalışmadaysa ticari kuru kedi ve köpek mamalarında mikroplastiklerin varlığı gösterilmiştir. Ancak burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bir mamada potansiyel olarak zararlı bir maddenin tespit edilmesi o mamanın mutlaka toksik etki oluşturacağı anlamına gelmez. Toksikolojik risk maddenin konsantrasyonuna, hayvanın vücut ağırlığına, günlük tüketim miktarına, maruziyet süresine ve ilgili maddenin biyolojik etkilerine bağlıdır. Özellikle kedilerin yıllarca benzer içerikteki mamaları tüketebildiği göz önünde bulundurulduğunda; düşük dozlu ve uzun süreli maruziyetlerin, farklı kirleticilerin birlikte oluşturabileceği etkilerin ve kronik sağlık sonuçlarının daha kapsamlı araştırılması gerekiyor. (Dr. Onur Ülgenalp)

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◊ ABD’deki araştırma tüm mamaları veya Türkiye’de satılan ürünleri temsil etmez; bulguların bağımsız, hakemli yayınlar ve ayrıntılı yöntem değerlendirmeleriyle desteklenmesi gerekir. Laboratuvar incelemeleri yapılmadan herhangi bir markayı zan altında bırakmak da doğru değildir. Ancak bu durum söz konusu bulguları önemsiz görmek anlamına gelmez. Tam tersine, daha sıkı denetim, şeffaf analiz ve bağımsız kalite kontrolleri gereklidir. (Dr. Gülay Ertürk)