Sadece sıcak tutması yetmez şık ve havalı da görünmeli

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Gerçek bir moda tutkunu için bir dış giyim ürünü yalnızca soğuktan korumamalı, aynı zamanda stil sahibi de olmalıdır. Ancak sezon modası her ne kadar yol gösterse de eğer size uymadığını düşünüyorsanız, seçiminizi yalnızca trendlere göre yapmayın. Tercihinizi kullanırken de kendinizi, hayat tarzınızı ve vücudunuzu göz önünde bulundurun. Tabii bir de fiyatlar bu kadar yükselmişken uzun yıllar kullanacağınızı düşündüğünüz zamansız bir model seçmek akıllıca olacaktır.



Farklı markaların Sonbahar/Kış 2022 koleksiyonlarını dikkate alarak hazırladığımız listemizde hem zamansız modelleri hem de sezon trendlerini bir araya getirdik.

Hayvan desenleri



Leopar, yılan gibi hayvan desenli kıyafetleri giyme konusunda çekinceniz varsa bu trendden uzak durabilirsiniz. Ancak iddialı görünmeyi sevenler farklı markalarda yağmurluktan pançoya birçok dış giyim ürününde hayvan desenli modelleri bulabilir. Özellikle kahve, bej ve yeşil tonlarında tasarlanan leopar desenleri öne çıkıyor.

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Maksi boy



Bu yıl tasarımcılar, upuzun parçaları hayatımıza sokmaya kararlı. Uzun etekler ve elbiselerle birlikte bileğe kadar uzanan paltolar, trençkotlar ve hatta pofuduk montlar da çok moda.

Jil Sander, Acne Studios ve Altuzarra gibi yüksek moda markalarının koleksiyonlarındaki uzun dış giyim parçaları, dikkat çekici bir tarz sağlamanın yanında, uzun elbiselerin üzerinde kullanmak için de ideal.

Bomber mevsimi



Sonbaharda sadece tek bir dış giyim ürünü alacaksanız, tercihinizi bomber ceketlerden yana kullanmanızı öneririz. Zira hem podyumlarda çok fazla gördük hem de bu ürünler giyene anında modern bir hava katıyor. ‘Shearling’ (koyun yününü andıran yapay kürk), vegan deri ya da kaşe olanları tercih ederek kullanım alanını arttırabilir ve mevsimler arası geçişi kolaylaştırabilirsiniz.

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Valentino pembesi



Geçen sezondan beri Valentino’yla özdeşleşen Barbie pembesi, dış giyim parçalarını da ele geçiriyor. Valentino’yla birlikte Chanel, Versace ve Michael Kors gibi yüksek moda devleri de dış giyim ürünlerinde pembenin en canlı tonuna yer verdi. Pembe tonları özellikle kaşe paltolara çok yakışıyor. Genellikle koyu renklerin tercih edildiği kış aylarını renklendirmek için güzel bir seçim olabilir.

Zamansız trençkotlar



‘En klasik sonbahar parçası nedir’ diye sorsanız, cevabımız trençkotlar olurdu. Bej tonlardaki klasik kemerli modeller popülerliğini her zaman korusa da bu sezon deri ya da desenli modeller ve ‘colorblocked’ olarak adlandırılan, renk geçişli alternatifler de karşımıza çıkıyor.

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Biker ceketler



Moda dünyasının asi ve ‘cool’ parçası biker ceketler, bu sezon da moda sahnesinden inmiyor. Versace’den Miu Miu’ya, Celine’den Khaite’ye kadar birçok markada karşımıza çıkıyor. Klasik modellerin yanında, ‘shearling’ detaylılar, crop olanlar ve motosikletçi ceketlerini andıran tasarımlar da mevcut. Biker ceketler özellikle de gece kıyafetleriyle kontrast bir görünüm yaratarak mükemmel uyumu yakalıyor.

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