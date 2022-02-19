Sadece çocukların değil yetişkinlerin de gözdesi: Buz pateni

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Son yıllarda daha çok gündemimizde olan bir spor buz pateni. 7’den 70’e herkes ya kayıyor ya da kendine uygun pist arıyor. Şehirlerde buz pateni yapabileceğimiz yerleri derledik, farklı yaş gruplarından bu sporla ilgilenen isimlerle konuştuk.

İSTANBUL

DEKK





Bir sosyalleşme alanı olan ‘dekk’in içinde açık bir buz pisti de var. Haftanın her günü hizmet veriyor. Yaş grubu kısıtlaması yok. 40 dakikası 90 lira. Eğer özel ders almak istiyorsanız 40 dakikası 200 lira. (0212) 373 12 09

FOUR SEASONS HOTEL BOSPHORUS



Otelin Boğaz manzaralı terasında kurulan Winter City’de açık hava buz pateni pisti var. Eğitmenler eşliğinde 40 dakikalık özel ders imkânının sunulduğu Winter City’de buz pisti her gün 12.00-20.00 arasında açık. Misafirler 40 dakikalık buz patenini 75 lira giriş ücreti karşılığında deneyimleyebiliyor. Özel ders ücreti 250 lira. (0212) 381 40 00

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OPTİMUM AVM BUZ PİSTİ

Alışveriş merkezindeki buz pisti ‘Buzluk’, 3.5 yaşından büyük herkese açık. Ekipman dahil 30 dakikalık bireysel seansın fiyatı 80 lira. Eğitmenle kaymak isterseniz 30 dakikası 120 lira. (0216) 664 11 64

SİLİVRİKAPI BUZ PİSTİ

Haftanın her günü açık. Özel ders verilmiyor. Saati 15 lira. 5 yaşından itibaren misafir kabul ediyorlar. https://online.spor.istanbul/ adresi üzerinden kayıt oluşturup bilet ayırtabilir, randevulu biletinizi kapıda teslim alarak giriş yapabilirsiniz.

SWİSSÔTEL THE BOSPHORUS





Beşiktaş’taki otelin bahçesine kurulu pist, pazartesi hariç haftanın her günü açık. Ailece eğlenceli vakit geçirebileceğiniz mekânda kayak sonrası sıcak çikolata ve salep servisi var. Serbest giriş 75, eğitmenle özel ders 250 lira. (0535) 783 70 70

UNIQ AÇIKHAVA BUZ PİSTİ







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Maslak’taki pist her yaş grubuna hizmet veriyor. Açık hava spor alanı ağaçların arasında. Yemyeşil alanda tek başınıza kaymak istiyorsanız 40 dakikası 90 lira. Eğitmen eşliğinde kaymak istiyorsanız 40 dakikası 200 lira. (0532) 690 20 43

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Yemyeşil bir doğanın ortasında Kemerburgaz Ice Rink... Eğitmenlerden ders alabilir veya ailece buz pateni yapabilirsiniz. Haftanın her günü açık. 4 yaş ve üzeri çocuklar için dersler mevcut. Bireysel 40 dakika kayak ücreti 90, eğitmenle kayak ücreti 200 lira. (0532) 690 20 43

KALAMIŞ ATATÜRK PARKI, BUZZFEST

Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Parkı’na kurduğu buz pisti 28 Şubat’a kadar hizmet verecek. ‘BuzzFest’ adı altında etkinlik alanında buz sporları yapılabiliyor. Buz pisti tek seans ücreti 30 lira, buz kaydırağının tek seans ücreti 20 lira. Detaylı bilgi için: www.kadikoy.bel.tr

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ANKARA

ÇANKAYA BELEDİYESİ BÜLENT ECEVİT BUZ SPORLARI SALONU

Kent Paten, Çankaya Belediyesi Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu’nda. Tesis dahilinde doğal buz pateni pisti, kafe ve spor mağazası var. Bireysel kaymak istiyorsanız 1 saatlik seans hafta içi 40, hafta sonu 50 lira. Özel ders almak istiyorsanız yarım saatlik ders ücreti 180 lira. (0312) 440 81 81

ÜMİTKÖY BUZ PATENİ

Çayyolu’ndaki kayak pistine serbest giriş 40 lira. Ancak eğitmen eşliğinde kaymak istiyorsanız ders ücretleri 80-150 lira arasında değişiyor. Haftanın her günü açık. (0312) 502 20 88

İZMİR

ÂŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI BUZ PİSTİ

Bornova’daki pist haftanın her günü açık. 45 dakikalık bireysel kayak fiyatı öğrenci 12.5, tam 20 lira. Aylık 8 saatlik kurslar 200 lira. (0232) 293 30 98

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BURSA

Asmerkez Outlet Buz Pisti

Her gün açık olan piste 4 yaş üzeri misafirler kabul ediliyor. Yarım saatlik seanslar bireysel 70, antrenörle 150 lira. (0224) 261 56 54

Artistik buz pateni dalında milli sporcumuz İklim Şentunalı’nın donmuş Çıldır Gölü üzerinde kaydığı videosu sosyal medyada gündem oldu. Performansı için “Hayatımda deneyimlediğim en güzel şeydi” diyen genç sporcunun hedefi olimpiyatlar.

“70’İN ÜZERİNDE OLUP DÜZENLİ KAYMAYA GELENLER VAR”

Ali Demirboğa (artistik buz pateni antrenörü)

- Profesyonel sporcu olmak için başlama yaşı 4-6 kabul ediliyor ancak buz pateni yapmanın yaşı yok. Şu an halk seanslarında 70-80 yaşlarında bir buz pateniseverimiz var ve her hafta düzenli kayıyor. Çalışmalarımı sürdürdüğüm pistte 30-40 yaş üstü olup buza ilk kez başlayan birçok kişi var. Bu yaşlarda başlayıp yarışmak isteyenler için de müsabakalar düzenleniyor.

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- Buzda düşmek herhangi bir zeminde düşmekten daha az can yakıyor, kaygan zemin olduğu için kuvvetin dağılımıyla baskı azalmış oluyor ve asfalt veya betonda düşmekle kesinlikle bir değil. Riski her spor kadar. Hatta bana göre birçok spordan daha az riskli. Yine de korku yenilemiyorsa başta koruyucu ekipman kullanılabilir.

- Türkiye’deki buz pistlerinin bir kısmı yazın da aktif. Pistleri açık tutan şehirler kamp bölgesi olarak ilan ediliyor ve ülkenin diğer şehirlerinden tüm sporcular bu bölgelerde yaz kampları düzenliyorlar.

AMATÖR PATENCİLER ANLATIYOR...

Yağız Cemal Yaşar, 9: Pistteyken uçuyormuşum gibi hissediyorum. Buz patenine herkesten farklı bir şeyler yapmak istediğim için başladım. İleride buz pateni antrenörü olacağım.

Zeynep Naz Doğan, 16: Lise öğrencileri olarak yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bunaldığımız zamanlar oluyor. Buza gittiğim zaman motive oluyorum, kafam dağılıyor. Eve döndüğümde derslerime daha çok odaklanabiliyorum.

Burak Demirboğa, 25: Buz pateni çok özel bir spor. İçinde teknik hareketler, bale, dans ve tiyatroyu da barındırmasıyla ortaya estetik bir görüntü çıkıyor. Herkesin denemesini isterim.

Hasan Günay, 72: 16 yaşından beri kayak yapıyordum ama buz patenine 55’imde başladım. Arkadaşlarımla bir araya geldiğim zaman sağlık bakımından onlarla aramda dağlar kadar fark var, bariz bir şekilde görünüyor.