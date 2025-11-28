Sade ama sıcak bir atmosfer

Haberin Devamı

Yeni yıl heyecanı ufaktan hepimizi sarmaya başladı. Yılbaşı öncesi evimizi dekore etmek, yeni yılı karşılamak üzere süslemek istiyoruz. Bu sezon trend, parıltıdan çok doğallığa, abartıdan çok sade sıcaklığa yöneliyor. Ahşap detaylardan cam süslemelere, kokulu mumlardan keten örtülere kadar her detay, az ama anlamlı bir yılbaşı atmosferi yaratıyor. Uzmanlar evleri küçük dokunuşlarla yılın en büyülü haline dönüştürmenin ipuçlarını paylaştı.

‘3-4 ODAK NOKTASI SEÇMEK YETERLİ’

Hakan Kütahya, içmimar

◊ Süslerde mat beyaz veya metalik tonlarda minimal cam küreler ve küçük ahşap yıldızlar öne çıkıyor.

◊ Aydınlatmalarda sıcak tonlu LED şeritler ya da pille çalışan minik dekoratif ışıklar fazla parıltı olmadan yumuşak bir ambiyans yaratıyor.

◊ Keten ya da pamuklu gri-bej tonlarındaki örtüler ve doğal lifler mekâna sıcaklık katıyor.

◊ Kırmızı portakal, tarçın veya sedir ağacı yağı gibi doğal kokular, dekoratif taşlar üzerinde kullanıldığında hoş bir atmosfer oluşturuyor.

◊ Poliüretan malzemeyle üretilen yılbaşı ağacı formundaki aydınlatmalar hem iç hem dış mekânlarda modern bir etki yaratıyor.

◊ Çok sayıda ürün almak yerine 3-4 odak noktası seçmek (örneğin bir şamdan, bir vazo ve bir LED şerit) yeterli.

◊ Artık trendler fazlalıktan uzaklaşıp küçük detayları öne çıkarmaya yöneliyor.

◊ Ağacın yüksekliğinin üçte biri kadar süs kullanmak en doğru oran. Geri kalan kısımlarda doğal dalların görünmesine izin vermek daha estetik duruyor. Tek renk ya da beyaz-altın, beyaz-gümüş kombinasyonları sade şıklığı tamamlıyor.

◊ Duvarlara asılan küçük çelenkler veya duvara monte mini ağaçlar yer kazandırıyor.

◊ Pencere önüne yerleştirilen birkaç dal ve LED ışık sade ama sıcak bir etki yaratıyor.

‘AĞAÇTA KÜÇÜK SÜSLER GÖRÜNTÜYÜ KARIŞTIRABİLİR’

Yıldız Kurt, içmimar-aromaterapist

◊ Evin büyüklüğüne ve depolama kapasitesine uygun bir yılbaşı ağacı seçmek, ağacı süs ve aydınlatmayla tamamlamak yeterli.

◊ Sofrada kırmızı-yeşil tonlarında şamdan mumlar ambiyansı güçlendiriyor.

◊ Bahçesi olanlar için sonrasında dikilebilen canlı bir yılbaşı ağacı güzel bir seçenek. Ağaç seçerken dalların sık ve kolay kurulup toplanabilir olmasına dikkat etmek gerekiyor.

◊ İç mekânda ağacı yaşatmak zor olduğu için uzun vadeli kullanım açısından yapay ağaç tercih etmek pratik oluyor.

◊ Minimalist evlerde beyaz ya da ahşap ağaçlar sade bir görünüm sunuyor.

◊ Ağacın üzerinde 3-4 farklı süs modelini çoklu şekilde tekrar etmek, dengeli bir görünüm yaratıyor.

◊ Süslerin boyutlarını orantılı seçmek önemli; büyük ağaçlarda çok küçük süsler kullanmak görüntüyü karıştırabiliyor.

◊ Ufak ve tektip süslerle hazırlanmış bir yılbaşı ağacı fazla yer kaplamadan mekâna neşe katıyor.

◊ Işıklandırmayı arttırmak sıcak ve davetkâr bir atmosfer yaratıyor.

‘SÜSLEMELERDE DOĞALLIK ÖN PLANDA’

Selen Okan Tanyeri, mimar-çiçek tasarımcısı

◊ Cam, keten, ahşap ve seramik gibi doğal malzemelerle üretilen sade ama farklı parçalar öne çıkıyor. Porselen ve cam süslerin yanında tarçın, kozalak gibi doğal dokular dekorasyonda kullanılıyor. Bu yıl süslemelerde doğallık ön planda tutuluyor.

◊ Kırmızı-beyaz, yeşil-lacivert gibi klasik renklerin yerini bej, yeşil ve kehribar tonları alıyor.

◊ Birkaç mum, mevsimsel yeşillik (çam, göknar, ardıç

ya da okaliptüs), sade bir masa örtüsü veya sofrada minik bir çelenk yılbaşı havasını güçlendiriyor.

◊ Taze dallar masanın ortasına runner gibi yerleştiriliyor; aralarına kozalak ve tarçın kabukları eklenip LED ışıkla tamamlandığında masa düzeni daha güçlü bir etki kazanıyor.

◊ Cam kadehlere bağlanan ince kadife kurdeleler küçük ama etkili bir dokunuş sağlıyor.

◊ Kabuklu ceviz, fındık ve meşe palamutları doğal renklerinde ya da altın-gümüş tonlarında boyanıp cam kaplarda dekor olarak kullanılabilir.

◊ Portakal, tarçın ve karanfil kokuları evi anında yılbaşı ruhuna büründürüyor.

◊ Duvarlara asılan ışık zincirleri veya birkaç mumla tamamlanan sade masa dekorasyonu, minimal evlerde yılbaşı ruhunu yaşatıyor.

◊ Fazla karışık renkler sıcaklık hissini gölgeleyebilir. Renk seçiminde bir ana renk ve ona eşlik eden ikinci ton dekoru güçlendirir.

◊ El yapımı süsler, çocuklarla boyanan seramik objeler ya da aile fotoğraflarının olduğu çerçeveli süsler dekorasyona hem duygusal hem sürdürülebilir bir yaklaşım kazandırıyor.

◊ Çam ağacı şeklinde düzenlenen bir peynir tabağına biberiye dalları ekleyerek çam görünümü veriliyor; nar taneleriyle renk katılıyor. Dilimlenmiş kuru portakal ve limonlarla tabaklar süsleniyor.

