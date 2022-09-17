Saçlarda Afrika esintisi

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Saçlara sentetik saç eklenerek istenen renk ve uzunlukta yapılan Afrika örgüsünün kökeni Afrika’daki sosyal kimliklere dayanıyor. Bu saç modeli kimi zaman bir etnik grubu belirliyor, kimi zaman statüyü... Instagram, YouTube fenomenlerinin ve ünlülerin sıklıkla kullanması sonucu popülerleşen Afrika örgüsüne günden güne farklı modeller ve tarzlar ekleniyor. Bazıları özgür hissettirdiği, bazıları saçının hızlı uzaması için, bazıları da ‘tarz olmak’ adına örgülü saçları tercih ettiğini söylüyor.

“Ünlüler de tercih ediyor”

Ersin Köse, saç stilisti, İstanbul

◊ Farklı bir tarz ve havası olduğu için kişiye kendini özel hissettiriyor. İşlemlerde hiçbir kimyasal madde kullanılmadığından her renk saça zarar vermeden ek saçlarla uygulanabiliyor. İstenen uzunlukta yapılabiliyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Saçlarını taramaktan sıkılanlar, bir türlü uzamamasından şikâyet edenler, farklılık istediğini söyleyenler ve kullanım kolaylığı açısından özgür hissettirdiğini düşünenler Afrika örgüsü yaptırıyor. 7’den 70’e, çocuk, genç, yetişkin, dileyen herkes bu işlemi yaptırabilir. Uygulamadan sonra müşterilerimiz uzun süre gözlerini aynalardan, ellerini de örgülerden ayıramayıp mutlu bir şekilde ayrılıyorlar.

◊ Hem dizi, film projeleri

hem de günlük hayatlarında kullanmak için ünlüler de Afrika örgüsünü tercih ediyorlar. Berrak Tüzünataç, Bergüzar Korel, Gülçin Ergül, İrem Derici, Pelin Akil, Zeynep Alkan, Beste Kökdemir, Damla Ersubaşı, Pelin Öztekin, Melek Mosso, Hande Erçel, Hande Soral örgü yaptığımız ünlülerden bazıları.

◊ Kullanım süresi saçın uzama hızına ve kullanıma bağlı olarak 1-4 ay arası. Modele, uzunluğa, kalınlığa, renge göre fiyatlar değişebiliyor.

◊ Erkekler de Afrika örgüsü yaptırıyor. Kısa sürede bambaşka bir görünüme sahip olabildiklerini söylüyorlar.

Instagram: @ersinkoose

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“Müşteri kendisi açabiliyor”

Azem Makbule Günal, Selçuk Günal Kuaför, saç örgüsü uzmanı, Ankara

◊ Saçlarıyla uğraşmayı sevmeyenler veya kısa model kestirmek zorunda kalanlar için saçlar uzayana kadar Afrika örgüsü kurtarıcı oluyor. Yeni doğum yapanlar da bakımlı görünmek için Afrika örgüsünü tercih edebiliyorlar.

◊ Erkekler bu tarzı çok kullanıyor. Özellikle Rap’çi Travis Scott’ın örgü modellerini ve balıksırtı modelini tercih ediyorlar. Bize Instagram fenomenleri ve YouTuber’lar geliyor.

◊ İlk yaptıranlar biraz tedirgin oluyor ama buradan örgülerini severek ayrılıyorlar. Sürekli yaptıranlar ‘’Örgü bağımlılık yapıyor’’ diyor.

◊ Örgü kanekalon saçlarıyla (sentetik saçlar) yapılıyor. Müşterinin istediği renge ve uzunluğa göre hazırlanan saçlar bir bağlama tekniğiyle saça tutturularak örülüyor. Maksimum 4-5 saatte yapıyoruz. Örgü modeline göre 1-2 saat sürenler de oluyor. Fiyat vermek gerekirse; modele göre 200 ile 1.000 lira arasında değişiyor.

◊ Genelde hiçbir modelin saça zararı olmuyor, aksine yanmış, yıpranmış saçlar için toparlayıcı bir işlem oluyor. Saçın hızlı uzamasını sağlıyor. Migreni olan kişilerde baş ağrısına iyi geldiği söyleniyor. Çok nadir ilk gün baş ağrısı yapabiliyor. Doğru teknikle yapılırsa açma işlemi de çok kolay. Müşterilerimiz genelde kendileri açabiliyorlar.

Instagram: @selcukgunalkuafor

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“En çok 20-30 yaş yaptırıyor”

Önder Kurt, Glam Doll Natalie Kuaför, saç uzmanı, İzmir

◊ Her yaştan kadına veya erkeğe hizmet verebiliyoruz ama en çok 20-30 yaş aralığı tercih ediyor diyebiliriz. Birçoğu görsellik ve rahat kullanım için yaptırıyor. İstedikleri gibi olursa da kuaförden mutlu

ve heyecanlı ayrılıyorlar.

◊ Bu tarz uygulamaları özel olarak üretilen fiber sentetik saçlarla istenen renk ve uzunlukta uygulayabiliyoruz. Kullanım süresi saçınızın uzamasına göre 2-3 ay arası. Müşterilerimiz çok rahat kullandıklarını söylüyorlar.

◊ Kampanya süresince göğüs altı uzunluğa kadar 900 lira, bele kadar 1.150 liraya yapıyoruz.

Instagram: @glamdollnatalie

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Deneyenlerin yorumları...

Ayşegül Sönmez

Sanatatak kurucusu (47)

En son yazdığım metinde kahramanım Mary isimli Afrikalı bir liderdi. Afrika örgüsü büyük özgürlük ve acayip iyi bir his. Yaptırınca kendimi Afrikalı bir prenses gibi hissediyorum.



Ece Çalışkan

Halkla ilişkiler uzmanı (24)

Saçlarıma Afrika örgüsü yaptırırken çekiniyordum ama o kadar güzel bir deneyim ki yine yaptıracağımdan eminim.



Melis Düz

Öğrenci (20)

Afrika örgüsü tercih etme sebebim saçlarımdan çok çabuk sıkılmamdı. 3 ay kaldı örgü kafamda. Sentetik saç ekledikleri için alerji yaptı. Saç köklerinin kafa derisinin içinden çıkıp sivilce gibi görünmesine sebep oldu. İlk hafta zorlanmıştım ama sonradan geçti. Biraz saçımı döktü ama yine de yaptırmak isterim çünkü görüntüsü çok hoştu.

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