Saçınıza yanlış yapmayın!

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Sağlıklı, pırıl pırıl saçlara sahip olmak hepimizin isteği. Ama güneş, rüzgâr, nem, yüksek ısılı işlemler, kimyasallar saç sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Durumu düzeltelim derken de istemeden yanlış yollara sapabiliyoruz. Kulaktan dolma bilgilere kapılabiliyoruz. Dermatoloji uzmanları Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk ve Prof. Dr. Emel Güngör saç bakımıyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışları anlattı.

“SOĞUK SUYLA YIKAMAK PARLAMASINI SAĞLAR”



DOĞRUSU



◊ Soğuk su saça ekstra parlaklık vermez ama çok sıcak suyla yıkadığınızda saç kurur, matlaşır. Çok sık çok sıcak suyla yıkamak yağlanma eğilimi olan saçlarda yağlanmayı hızlandırabilir. Boyalı ve işlem görmüş saçlarda da çok sıcak su rengin solmasına neden olabilir. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

◊ Çok sıcak suyla yıkamamayı tavsiye ediyoruz. Genellikle ılık, deri sıcaklığına yakın ve uygun bir şampuanla saçları yıkamak, uygun şekilde durulamak ve sonrasında da hafif bir şekilde kurutmakta fayda var. (Prof. Dr. Emel Güngör)

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“ISLAKKEN TARANIRSA DAHA AZ YIPRANIR”



DOĞRUSU



◊ Saçı ne tamamen ıslakken ne de çok kuruyken taramamak lazım. İdeal saç tarama durumu nemi aldıktan bir süre sonra taramak. Bu saça daha az zarar verir ve taramayı daha kolaylaştırır.

(Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

◊ Saçın yıpranmaması için ıslak veya kuru fark etmeksizin nazik bir şekilde, elektriklenme yapmayan uygun bir tarakla taramak gerekir. (Prof. Dr. Emel Güngör)



“KENDİ KENDİNE KURUMALI”



DOĞRUSU



◊ Saçlar kendi kendine kuruduğunda kabarma, elektriklenme olabilir ve daha şekilsiz durabilir. Kuruturken ısının fazla olmamasına ve şekillendiricilerin çok fazla kullanılmamasına dikkat etmeli. Hafif şekil vererek saçlar kurutulabilir. Eğer tahriş edici, fazla zedeleyici işlemler yapılırsa özellikle saçların gövdesinde ve uçlarında kırıklar ve düzensizlikler olabilir. (Prof. Dr. Emel Güngör)

“GÜÇLENMESİ İÇİN SIK SIK TARAMAK GEREK”



DOĞRUSU



◊ Saçı sık sık taramak güçlendirmez, güçlenmesi için saç diplerinize parmaklarınızla veya uç kısmı çok sivri olmayan bir tarakla masaj yapmak faydalıdır. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)

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◊ Saçın kökünde de saçı yapmak için birtakım malzemelere ihtiyaç var. Demir, D vitamini yeterli olmalı, tiroit iyi çalışmalı, aminoasitler olmalı. Bu nedenle taramak saç diplerini uyarmak bakımından faydalı olabilir ancak saçın yapısına giren maddeler eksikse tek başına taramanın güçlendirmek için faydalı olacağını söyleyemeyiz. (Prof. Dr. Emel Güngör)



“YAĞLIYSA KEPEKLENMEZ”



DOĞRUSU



◊ Aksine yağlı saç daha çok kepeklenir. Yağlı ve kepekli saçı olanların saçlarını daha sık yıkamaları gerekir. Özel maddeler içeren medikal veya tıbbi şampuanlar kullanılabilir. Kuru saçlarda kepeklenme çok görülmez. Daha çok deriyi kurutan ve tahriş eden durumlarda kepek görülebilir. (Prof. Dr. Emel Güngör)

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◊ Strese, mevsim değişikliğine bağlı olarak her tür saç kepeklenebilir. Bunun dışında sedef, seboreik dermatit, yağlı egzama gibi bazı spesifik saçlı deri hastalıkları vardır. (Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk)



“KIRIKLARI ALDIRIRSAK DAHA HIZLI UZAR”



DOĞRUSU



◊ Derinin dışında kalan saç teli keratinden oluşur ve cansız diyebiliriz, bu nedenle saçımızı kestirdiğimizde canımız acımaz. Saç köklerindeki saç yapımını sağlayan hücreler belli bir ritimle çalışır ve ayda ortalama 1 cm saç uzar. Saçın köküyle ucu arasında uzamasıyla ilgili bir sinyalleşme yok. Bu nedenle de saçın kesilmesi daha çabuk uzamasına yol açmaz. (Prof. Dr. Emel Güngör)