Sabahları kafamız karışmasın!

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Limonlu su enerji veriyor, zeytinyağı kalp sağlığını koruyor, sarımsak bağışıklık sistemine destek oluyor.

Sabahları kalkınca yememiz, içmemiz için o kadar çok şey öneriliyor ki... Zaten hepsini yapmak söz konusu değil ama bir yandan da hangisinin gerçekten sağlıklı olduğunu ya da bize zarar verip vermeyeceğini de bilemiyoruz. Bir yanda hiç duymadığımız karışımlar, bir yanda faydalarını bildiğimiz limonlu su, zeytinyağı gibi öneriler... Uzmanlar her duyduğumuz öneriyi uygulamamamız gerektiği konusunda uyarırken sağlıklı bidiğimiz kimi yiyeceklerin de sabahları kalkınca ya da bazı rahatsızlıklarımız varsa çeşitli olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor. Beslenme ve diyet uzmanı, yazarımız Berrin Yiğit, iç hastalıkları-obezite ve metabolizma hastalıkları uzmanı, yazarımız Dr. Ayça Kaya, Beslenme ve diyet uzmanı Elif Nida Zafer ve Acıbadem Bakırköy Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz’le bu konuyu konuştuk.

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‘Bilimsel dayanağı olmayan tavsiyelere itibar etmeyin’

◊ Sabah uyanır uyanmaz, geceden susuz kalan vücudunuz için mutlaka bir büyük bardak su için. Biraz enerji ve antioksidan almak için suya limon sıkmak sizi canlandırabilir, C vitamini kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayabilir. (Elif Nida Zafer)

◊ Uyandığınızda dengeli beslenmeye odaklanın. Kahve tüketimini sınırlayın. Listenize fermente gıdalar ekleyerek bağışıklığınızı güçlendirin. Bağırsaktan toksin temizleyen tarifler, hızlı kilo vermede etkili ödem atan çaylar gibi bilimsel dayanağı olmayan tariflere itibar etmeyin. Gördüğünüz, duyduğunuz her formülü uygulamayın. Önce mutlaka hekiminizle konuşun. Kronik bir hastalığınız veya düzenli kullandığınız bir ilaç varsa sağlıklı gibi görünen bir karışım, sizi tam tersi olumsuz bir duruma sokabilir. (Sıla Bilgili Tokgöz)

Hangisi ne işe yarıyor?

◊ Elma sirkesi: Sabahları uyanır uyanmaz elma sirkesi içmek genellikle faydalı ama karnınız aç olacağından porsiyon kontrolü önemli. Mide hassasiyeti olanlar sirkeyi öğünlere eklemeli. Bir çay kaşığı elma sirkesini ılık suya karıştırıp, bir yemek kaşığı bal ekleyerek içmek iyi bir seçenek. Zencefil veya alıç sirkesi gibi çeşitlerle de elma sirkesini karıştırabilirsiniz. (Berrin Yiğit)

◊ Sarımsak: Bazı araştırmalar sarımsağın antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini gösteriyor. Sarımsak allicin adı verilen bir bileşik içerir. Çiğnendiğinde bu bileşik ortaya çıkar ve bağışıklık hücrelerinin işlevini arttırarak enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ancak sarımsak çiğnemek mide rahatsızlığına yol açabilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananlar öncesinde doktorlarına danışmalı.

◊ Zeytinyağı: Kalp sağlığı için faydalı antioksidanlar ve sağlıklı yağlar içerir. LDL kolesterolünü düşürmeye ve HDL kolesterolünü arttırmaya yardımcı olur. Ancak aşırı zeytinyağı tüketimi ishale ve mide bulantısına yol açabilir. Diğer yağlardan daha az kaloriye sahip olabilir ama aşırı tüketimi kilo alımına neden olabilir.

◊ Bal ve pekmez: Bal antibakteriyel bir besindir. Grip döneminde boğaz ağrısını yatıştırmaya, öksürüğü hafifletmeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olur. Pekmez de demir ve B vitamini açısından zengindir. Kan yapımını destekler. Ancak bal ve pekmezin diyabet hastaları için uygun olmadığı unutulmamalı çünkü şeker içerir.

◊ Zencefil: Antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip bir baharattır ve mide bulantısını önlemeye yardımcı olur. Ancak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önlediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi yaygın inanışlar bilimsel olarak kanıtlanmadı. Zencefil kan sulandırıcı ilaçların etkisini arttırabilir ve kan şekerini düşürebilir. Bu nedenle diyabet hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananların zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemli. (Ayça Kaya)

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‘Oil pulling’ nasıl yapılıyor?

Son dönemde TikTok’ta gündem olan, temizlik ve detoks yöntemi oil pulling’in (yağ çekme) nasıl yapıldığını

Berrin Yiğit anlatıyor...

◊ Tercihen kahvaltı öncesi uygulayabilirsiniz. Dişlerinizi ve dilinizi iyice fırçaladıktan sonra, bir tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağını veya susam yağını kullanabilirsiniz. Yağı ağzınızın içinde, dişetleri ve diş aralarına kadar minimum 5 dakika, maksimum 20 dakika süreyle iyice gezdirin. Ardından dil fırçasıyla dilinizi temizleyebilirsiniz. Uygulamadan sonra yarım saat bir şey yiyip içmemek de öneriler arasında. Haftada 2-3 kez yapabilirsiniz.

(Berrin Yiğit)

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Açken kahve içmek zararlı mı?

Dispepsi (şişkinlik, bulantı gibi sindirim problemleri), gastrit veya reflü şikâyeti olan bireylerde kahve midenin asit

yükünü ve çarpıntı şikâyetlerini arttırabilir. Böyle bir sağlık sorununuz yoksa sabah 10’dan sonra, aç karnına kahve içmenizin bir zararı yok. (Sıla Bilgili Tokgöz)

Deneyebileceğiniz pratik tarifler

Uzmanlarımız önce doktorumuza danışmak koşuluyla sabahlarımız için tarifler verdiler.

◊ Sabah yeşil elma, limon, maydanoz, taze nane karışımı içerseniz bu sizin hem ödem atmanıza hem de güne daha dinç başlamanıza destek olabilir. Eğer mide probleminiz yoksa yağ yakımı için aç karnına elma sirkeli su içebilirsiniz.

(Elif Nida Zafer)

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◊ Yarım su bardağı yulaf ezmesi, bir su bardağı süt, yarım parmak rendelenmiş zencefil ve çeyrek çay kaşığı tarçını bir tencereye koyun. Bu karışımı orta ateşte, yulaf ezmesi yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra içine bir tatlı kaşığı bal ekleyip karıştırın. Dilimlenmiş meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

(Ayça Kaya)

◊ Güne kahveyle başlamak yerine daha dinç ve enerjik hissetmenize yardımcı olacak sebze sularını tercih edebilirsiniz. Ben yeşil smoothie’lere sabah rutinimde yer veriyorum. Çörekotu yağı en sevdiğim ve mümkünse her gün bir tatlı kaşığı içtiğim takviyeler arasında.

(Berrin Yiğit)