Saatin akıllısını çok sevdik

1- 100’DEN FAZLA EGZERSİZ MODU

Huawei Watch 3 Pro

Geçen ay ülkemizde satışa sunulan ve Huawei’nin, geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi altında çalışan ilk akıllı saati olan Huawei Watch 3 Pro’nun 100’den fazla egzersiz modu var. Oksijen ve stres seviyesiyle vücut sıcaklığı ölçümü yapıyor. 21 saatlik pil ömrü var. Ozancan Kubilay, Hanife Baş, Erdal Kaplanseren, Selim Öztürk ve Timur Sırt’ın seçimi. 5.600 lira.



2- KANDAKİ OKSİJENİ ÖLÇÜYOR

Apple Watch Series 6

Özellikleri arasında öne çıkan detayı sağlık uygulamaları oluşturuyor. EKG çekebilen, kandaki oksijen miktarını ve kalp atış hızını ölçebilen model, adeta bir sağlık merkezi gibi çalışıyor. Erhan Meydan, Ozancan Kubilay ve Funda Güleç Yalçın seçti. 3.799 lira.



3- HIZLI CEVAP ÖZELLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Samsung Galaxy Watch 3

Tüm sağlık değerlerinizi görüntülüyor. Gelen mesajları ve görselleri analiz ederek en uygun cevabı öneriyor. Hızlı cevap özelliğiyle hareket halindeyken bile cevap yazabiliyorsunuz. Umut Fırat Eroğlu, Timur Sırt ve Funda Güleç Yalçın’ın önerisi. 2.499 lira.



4- BATARYASI BEŞ GÜNE KADAR DAYANIYOR

Fitbit Versa 3

Bu modelle günlük aktivitelerinizi takip edebiliyorsunuz. Sensör çeşitliliği, beş güne kadar dayanan bataryası ile öne çıkıyor. Fitbit Versa 3 şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Funda Güleç Yalçın ve Erdal Kaplanseren bu saati öneriyor. 2.290 lira.



5- SESLİ KOÇ DESTEĞİ DE VAR

Oppo Watch

‘Güç Tasarrufu’ modunda, mesaj bildirimleri alabilir, saati kontrol edebilirsiniz. Egzersiz modlarında sesli koç desteği veriyor. Giydiğiniz kıyafetin fotoğrafını yüklerseniz saatin ekranı buna uygun renge bürünüyor. Ozancan Kubilay, Hanife Baş öneriyor. 1.700 TL.



6- ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER İÇİN İDEAL

Garmin Venu 2

Umut Fırat Eroğlu, Garmin Venu 2’yu şöyle anlatıyor: “Venu 2, yüksek fiyat bandında yer almakla birlikte kalitesine değen, zarif bir saat. Fitness’ın yanı sıra dağcılık, koşu ve çeşitli sporlara yönelik fonksiyonlarıyla öne çıkıyor.” 5.299 lira.



7- ÇİZİLME ENDİŞESİNE SON VERİYOR

Honor Watch GS Pro

Selim Öztürk “Watch GS Pro, adım sayıyor, kandaki oksijen değerini ölçüyor, uyku takibi yapıyor, gelen aramalara yanıt verilmesini sağlıyor ve daha önemlisi 25 gün batarya ömrüne sahip. Kasası da çizilmelere karşı dayanıklı” diyor. 2.139 lira.



8- GÜNDELİK HAYATTA ŞIKLIK

Fossil Gen 5

“Gündelik kullanımda şık tasarıma sahip Fossil Gen 5 tercih edilebilir” diyen Erdal Kaplanseren, değerlendirmesine şöyle devam ediyor: “Bu akıllı saatte adım sayar, stres ölçer, Google Fit, kalp atışı göstergesi gibi özellikler öne çıkıyor.’’ 5.876 lira.



9- UYKU DÜZENLEYİCİ UYGULAMA

TCL MT40SX Family

Funda Güleç Yalçın “Özel konumlandırıcı uygulaması olan bu akıllı saat; ilaç saati, doktor randevusu gibi ek bilgileri de size hatırlatıyor. Özellikle yaşı büyük aile fertleri için önerdiğim saat, uyku düzenleyici uygulamasına da sahip” diyor. 1.499 lira.



10- DAYANIKLI MALZEMEDEN ÜRETİLDİ

TicWatch Pro

Umut Fırat Eroğlu’na göre ‘maskülen duruşuyla fark edilen TicWatch Pro fiyat performansıyla rakipleri arasından sıyrılıyor. Ayrıca dayanıklı malzemeden üretilmiş. 1.999 lira.







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