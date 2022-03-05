Ruhumuzu doyuracak bir hafta

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DANS

* MDTistanbul’un dans gösterisi ‘4X8 Dar Alanda Retrospektif’ bugün ve 7 Mart Pazartesi günü 18.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da izleyiciyle buluşacak. Bilet fiyatı 40 lira.

ATÖLYE





* AKM Çocuk Sanat Merkezi bugün saat 11.00 ve 13.00’te çocuklar için Ayşe Kıran eğitmenliğinde bale atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 75 lira.

* Mutfak Sanatları Akademisi’nin ‘Yenilebilir Kâğıt ile Çiçek Buketi Hazırlama Atölyesi’ 7 Mart Pazartesi saat 10.00’da... Yemekleri, pastaları süslemek için 5 farklı çiçek yapımının öğretileceği atölyeye katılım ücreti 650 lira.

SÖYLEŞİ

* Senaryo Stüdyosu Buluşmaları’nın üçüncüsü 9 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Pelin Batu moderatörlüğünde saat 21.30’da başlayacak sohbette Yeşim Ustaoğlu ‘Güneşe Yolculuk’ filminin yaratım ve yapım süreçlerini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. MUBI ve Senaryo Stüdyosu işbirliğiyle düzenlenen bu ücretsiz sohbete katılım kontenjanla sınırlı.

SERGİ

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* Sanatçı Emre Baykal’ın küratörlüğünde hazırlanan ‘OyunBu-ThisPlay’ başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. 9 Nisan 2023’e kadar Arter’de görülebilir.

* Loft Art, İstanbul Nispetiye On’daki mekânında ’Symbio’ isimli karma sergisini 22 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Dijital çağda insan ve makinenin yaşamını irdeleyen sergi 15 bağımsız sanatçının işlerinden oluşuyor.

* Dirimart İzmir, Alisa Sibirskaya’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 2017 ve 2020 arasında ürettiği fotoğraflarından oluşan ‘Sibirskaya’ sergisi 13 Mart’a kadar görülebilir.

KONSER

* Rus piyanist Boris Berezovsky ‘Bir Başka Rachmaninoff, Bir Başka Beethoven’ konseri için bugün CRR Konser Salonu’nda olacak. 20.00’deki konserin bilet fiyatı 23-33 lira.