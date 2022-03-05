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Ruhumuzu doyuracak bir hafta

#İKSV#Ajanda#Ankara’Da Devlet Opera Ve Balesi
Ruhumuzu doyuracak bir hafta

Salon İKSV bugün funk-pop ikilisi Kit Sebastian konseriyle uzun bir aradan sonra tekrar kapılarını açıyor. İstanbul’da Rus piyanist Boris Berezovsky, Rachmaninoff ve Beethoven’ın eserlerini seslendirirken Ankara’da Devlet Opera ve Balesi Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operasını sahneleyecek.

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DANS

* MDTistanbul’un dans gösterisi ‘4X8 Dar Alanda Retrospektif’ bugün ve 7 Mart Pazartesi günü 18.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da izleyiciyle buluşacak. Bilet fiyatı 40 lira.

ATÖLYE

Ruhumuzu doyuracak bir hafta

* AKM Çocuk Sanat Merkezi bugün saat 11.00 ve 13.00’te çocuklar için Ayşe Kıran eğitmenliğinde bale atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 75 lira.
* Mutfak Sanatları Akademisi’nin ‘Yenilebilir Kâğıt ile Çiçek Buketi Hazırlama Atölyesi’ 7 Mart Pazartesi saat 10.00’da... Yemekleri, pastaları süslemek için 5 farklı çiçek yapımının öğretileceği atölyeye katılım ücreti 650 lira.

SÖYLEŞİ

* Senaryo Stüdyosu Buluşmaları’nın üçüncüsü 9 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Pelin Batu moderatörlüğünde saat 21.30’da başlayacak sohbette Yeşim Ustaoğlu ‘Güneşe Yolculuk’ filminin yaratım ve yapım süreçlerini anlatacak ve katılımcıların sorularını yanıtlayacak. MUBI ve Senaryo Stüdyosu işbirliğiyle düzenlenen bu ücretsiz sohbete katılım kontenjanla sınırlı.

SERGİ

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Ruhumuzu doyuracak bir hafta

* Sanatçı Emre Baykal’ın küratörlüğünde hazırlanan ‘OyunBu-ThisPlay’ başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. 9 Nisan 2023’e kadar Arter’de görülebilir.
* Loft Art, İstanbul Nispetiye On’daki mekânında ’Symbio’ isimli karma sergisini 22 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Dijital çağda insan ve makinenin yaşamını irdeleyen sergi 15 bağımsız sanatçının işlerinden oluşuyor.
* Dirimart İzmir, Alisa Sibirskaya’nın Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 2017 ve 2020 arasında ürettiği fotoğraflarından oluşan ‘Sibirskaya’ sergisi 13 Mart’a kadar görülebilir.

KONSER

* Rus piyanist Boris Berezovsky ‘Bir Başka Rachmaninoff, Bir Başka Beethoven’ konseri için bugün CRR Konser Salonu’nda olacak. 20.00’deki konserin bilet fiyatı 23-33 lira.

Ruhumuzu doyuracak bir hafta

*  DJ-prodüktör Mahmut Orhan bu akşam 20.00’de Klein Phönix’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 100 lira.
Ruhumuzu doyuracak bir hafta

*  Ankara Devlet Opera ve Balesi bugün ve 9 Mart Çarşamba 20.00’de Mozart’ın ‘Saraydan Kız Kaçırma’ operasını sahneye koyuyor. Biletler 35-260 lira.
* Kit Martin ve Merve Erdem tarafından kurulan funk-pop ikilisi Kit Sebastian bugün 22.00’de Salon İKSV’de. Bilet fiyatı 100 lira.
* Gülşen 7 Mart Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. Bilet fiyatı 120-350 lira arasında değişiyor.
*  Berlin Piyanolu Quartet Mozart, J. Turina ve R. Schumann’ın eserlerini seslendirmek için 9 Mart Çarşamba CRR Konser Salonu’nda olacak. 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 22.5-88 lira.
Ruhumuzu doyuracak bir hafta

*  Nekropsi, 11 Mart Cuma 19.00’da KüçükÇiftlik Park’ta olacak. Biletler 85-150 lira.
Ruhumuzu doyuracak bir hafta
* İsviçreli elektropop sanatçısı Vendredi Sur Mer 11 Mart 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da bir performans sergileyecek. Bilet fiyatı 110-220 lira.
Ruhumuzu doyuracak bir hafta

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#İKSV#Ajanda#Ankara’Da Devlet Opera Ve Balesi

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