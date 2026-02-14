×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Romantizm için hâlâ vakit var

Güncelleme Tarihi:

#Sevgililer Günü#14 Şubat#Mekan
Romantizm için hâlâ vakit var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

Bugün 14 Şubat. Plan yapmayı son ana bıraktıysanız işinizi kolaylaştıralım. Sevdiğinizle el ele şehri turist gibi gezebilirsiniz. Romantik bir yemek veya sinemada aşk filmi izlemek de güzel olabilir.

Haberin Devamı

Siz de Sevgililer Günü planını hep son ana bırakan romantiklerden misiniz?  O zaman büyük ihtimalle bu yazıyı da bir yandan rezervasyon yapacak yer ararken okuyorsunuz. Neyse ki bazen en iyi programlar spontane gelişenler oluyor. Şehrin güzel tarafı da bu; kapıdan çıkmanız yetiyor, gerisini sokaklar tamamlıyor. Son dakikacılar için birkaç küçük rota hazırladım.

Boğaz’da lezzetli bir gün

Romantizm için hâlâ vakit var

Bebek sahilde el ele romantik bir yürüyüşle başlayın güne. Lucca’da öğle molası verebilirsiniz. Yer bulabilirseniz romantik bir akşam yemeği için de burası tercih edilebilir. Şanslısınız, çünkü ünlü Yunan şef Yiannis Papakonstantinou gün boyu Lucca’nın mutfağında olacak.

Haberin Devamı

Romantizm için hâlâ vakit var

Boğaz’da klasik bir rakı-balık akşamı neden olmasın? Manzaraya karşı, baş başa... Bebek Balıkçı, Arnavutköy Balıkçısı ya da Zıpkın’ı listenize alabilirsiniz.

Çengelköy’deki Vakko Hotel Sumahan Bosphorus şık bir butik otel. İçindeki Vakko Le Specialità hem romantik hem iyi bir İtalyan. Boğaz manzarası da bonus.

Romantizm için hâlâ vakit var

Baş başa, el ele...

Birlikte aşk filmi izlemek günü kurtarır. Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin paylaştığı ‘Uğultulu Tepeler’ dün vizyona girdi. Sinema için Nişantaşı’nı seçerseniz Nuran’a, İstinye Park’takini seçerseniz Zuma’ya giderek lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz.

Romantizm için hâlâ vakit var

Birlikte bir şeyler yiyip kültür sanatla günü geçirmek de değişik bir seçenek... İstikamet Beyoğlu. Miss Pizza’da mola verip İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki ‘Yan Yana’ sergisini gezebilirsiniz. Sergi Melahat ve Eşref Üren’le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu çiftlerinin eserlerini bir araya getiriyor.

Haberin Devamı

Romantizm için hâlâ vakit var

Kokteyl üstü partileme

Romantizm için hâlâ vakit var

Kendinize küçük bir kokteyl bar rotası çıkarın. Bunun için Kuruçeşme biçilmiş kaftan. Goose No.25, Fubu, Scatola ve MiniBar’a uğrayın.

Romantizm için hâlâ vakit var

Birlikte kenti yeniden keşfedin

Sık gitmediğiniz bir semt seçin ve turist gibi gezin. Mesela Sultanahmet. Baştan sona dolaşın, sonra günün yorgunluğunu Hürrem Sultan Hamamı’nda atın. Yemek içinse Four Seasons Sultanahmet’in içindeki Avlu güzel bir seçenek. Kokteyl içebilir ya da şef Özgür Üstün’ün tabaklarını deneyebilirsiniz.

Haberin Devamı

Mini bir tatil havası

Trakya bağ rotasına doğru yola çıkın. Barbare ve Barel bağ evleri hem atmosferi hem manzarasıyla romantik duraklar.

Romantizm için hâlâ vakit var

 Çanakkale, Ahmetçe Köyü’ndeki Simurg Inn’e gidin, Luca Eyüboğlu’nun menüsü sizi bekliyor. Orpheus grubunun canlı performansı da var.

Romantizm için hâlâ vakit var

Karaköy’de açılan Hovagimyan Hotel&Suites nostaljik havasıyla öne çıkıyor. Akşam da otelin restoranı sen’den’e rezervasyon yapabilirsiniz.

Ah geceler

Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

Soner Sarıkabadayı bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

Haberin Devamı

Romantizm için hâlâ vakit var

Deha Bilimlier bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon: @boopkurucesme

Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

Anıl Durmuş yarın 00.00’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

Güven Yüreyi yarın 00.00’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

Özgür Cankardeş 17 Şubat Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

Mahsun Kırmızıgül 17 Şubat 22.00’de Günay İstanbul’da. (0532) 443 33 33

Romantizm için hâlâ vakit var

Haberin Devamı

Yağmur Hızal bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

7/24 YETMEZ

Romantizm için hâlâ vakit var

Tiny Drinkery House’u daha önce yazmıştım, Akaretler’in popüler mekânlarından biri oldu. Akşamları DJ ve canlı müzik performansları oluyor, takvimini haftalık olarak sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. Bu gece 00.30’da Öner Bodur sahnede, yarınsa 90’lar ve 2000’ler Türkçe pop şarkılarının çalınacağı ‘Back to Turkish Pop’  DJ performansı var.  @tinydrinkeryhouse

Palandöken’deki Sway Hotel’e 26 Şubat’ta Bodrum’dan Yula misafir gidiyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca Yula’nın sevilen kokteylleri servis edilecek,  ayrıca DJ performansları da olacak.

Erciyes’teki kayak tesisi DAS 3917, 27 Şubat-2 Mart’ta DASxKLEIN işbirliğiyle techno’nun yerli ve yabancı isimlerini ağırlayacak. Etkinliğin sürpriziyse Kıvanç Kasar’ın Altın Saatler performansıyla ilk kez DAS 3917’de sahneye çıkması.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sevgililer Günü#14 Şubat#Mekan

BAKMADAN GEÇME!