Romantizm için hâlâ vakit var

Siz de Sevgililer Günü planını hep son ana bırakan romantiklerden misiniz? O zaman büyük ihtimalle bu yazıyı da bir yandan rezervasyon yapacak yer ararken okuyorsunuz. Neyse ki bazen en iyi programlar spontane gelişenler oluyor. Şehrin güzel tarafı da bu; kapıdan çıkmanız yetiyor, gerisini sokaklar tamamlıyor. Son dakikacılar için birkaç küçük rota hazırladım.

Boğaz’da lezzetli bir gün





◊ Bebek sahilde el ele romantik bir yürüyüşle başlayın güne. Lucca’da öğle molası verebilirsiniz. Yer bulabilirseniz romantik bir akşam yemeği için de burası tercih edilebilir. Şanslısınız, çünkü ünlü Yunan şef Yiannis Papakonstantinou gün boyu Lucca’nın mutfağında olacak.

◊ Boğaz’da klasik bir rakı-balık akşamı neden olmasın? Manzaraya karşı, baş başa... Bebek Balıkçı, Arnavutköy Balıkçısı ya da Zıpkın’ı listenize alabilirsiniz.

◊ Çengelköy’deki Vakko Hotel Sumahan Bosphorus şık bir butik otel. İçindeki Vakko Le Specialità hem romantik hem iyi bir İtalyan. Boğaz manzarası da bonus.

Baş başa, el ele...

◊ Birlikte aşk filmi izlemek günü kurtarır. Başrollerini Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin paylaştığı ‘Uğultulu Tepeler’ dün vizyona girdi. Sinema için Nişantaşı’nı seçerseniz Nuran’a, İstinye Park’takini seçerseniz Zuma’ya giderek lezzetli bir yemek yiyebilirsiniz.

◊ Birlikte bir şeyler yiyip kültür sanatla günü geçirmek de değişik bir seçenek... İstikamet Beyoğlu. Miss Pizza’da mola verip İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ndeki ‘Yan Yana’ sergisini gezebilirsiniz. Sergi Melahat ve Eşref Üren’le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu çiftlerinin eserlerini bir araya getiriyor.

Kokteyl üstü partileme





◊ Kendinize küçük bir kokteyl bar rotası çıkarın. Bunun için Kuruçeşme biçilmiş kaftan. Goose No.25, Fubu, Scatola ve MiniBar’a uğrayın.

Birlikte kenti yeniden keşfedin

◊ Sık gitmediğiniz bir semt seçin ve turist gibi gezin. Mesela Sultanahmet. Baştan sona dolaşın, sonra günün yorgunluğunu Hürrem Sultan Hamamı’nda atın. Yemek içinse Four Seasons Sultanahmet’in içindeki Avlu güzel bir seçenek. Kokteyl içebilir ya da şef Özgür Üstün’ün tabaklarını deneyebilirsiniz.

Mini bir tatil havası

◊ Trakya bağ rotasına doğru yola çıkın. Barbare ve Barel bağ evleri hem atmosferi hem manzarasıyla romantik duraklar.

◊ Çanakkale, Ahmetçe Köyü’ndeki Simurg Inn’e gidin, Luca Eyüboğlu’nun menüsü sizi bekliyor. Orpheus grubunun canlı performansı da var.

◊ Karaköy’de açılan Hovagimyan Hotel&Suites nostaljik havasıyla öne çıkıyor. Akşam da otelin restoranı sen’den’e rezervasyon yapabilirsiniz.

Ah geceler

◊ Kaan Demiral bu gece 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

◊ Soner Sarıkabadayı bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

◊ Deha Bilimlier bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon: @boopkurucesme

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Anıl Durmuş yarın 00.00’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın 00.00’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

◊ Özgür Cankardeş 17 Şubat Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Mahsun Kırmızıgül 17 Şubat 22.00’de Günay İstanbul’da. (0532) 443 33 33

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

7/24 YETMEZ





◊ Tiny Drinkery House’u daha önce yazmıştım, Akaretler’in popüler mekânlarından biri oldu. Akşamları DJ ve canlı müzik performansları oluyor, takvimini haftalık olarak sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. Bu gece 00.30’da Öner Bodur sahnede, yarınsa 90’lar ve 2000’ler Türkçe pop şarkılarının çalınacağı ‘Back to Turkish Pop’ DJ performansı var. @tinydrinkeryhouse

◊ Palandöken’deki Sway Hotel’e 26 Şubat’ta Bodrum’dan Yula misafir gidiyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca Yula’nın sevilen kokteylleri servis edilecek, ayrıca DJ performansları da olacak.

◊ Erciyes’teki kayak tesisi DAS 3917, 27 Şubat-2 Mart’ta DASxKLEIN işbirliğiyle techno’nun yerli ve yabancı isimlerini ağırlayacak. Etkinliğin sürpriziyse Kıvanç Kasar’ın Altın Saatler performansıyla ilk kez DAS 3917’de sahneye çıkması.